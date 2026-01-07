Rating Pemain Man Utd Vs Burnley: Benjamin Sesko Jadi Pahlawan, Tapi Pertahanan Setan Merah Kecewakan Darren Fletcher

Namun pada akhirnya, mereka harus puas dengan hasil imbang ketiga berturut-turut melawan tim yang berjuang di zona degradasi setelah Jaidon Anthony membalas untuk The Clarets. Pelatih interim Darren Fletcher hanya melakukan satu perubahan dari laga terakhir Amorim di Leeds, mengembalikan Fernandes yang sudah fit ke dalam tim dan mencadangkan Leny Yoro. Seperti dugaan, United turun dengan empat bek dan Fernandes bermain lebih ke depan dari biasanya di posisi gelandang serang. Perubahan formasi tidak serta-merta meningkatkan performa karena United gagal merepotkan Burnley di tahap awal, diperparah oleh Benjamin Sesko yang konsisten kehilangan bola.

Mereka tertinggal pada menit ke-13 karena nasib sial namun juga kurangnya intensitas di lini tengah. Casemiro membiarkan Bashir Humphreys lolos di belakangnya untuk menyambut umpan mantan pemain United, Hannibal Mejbri. Umpan silangnya melambung mengenai kaki Heaven yang terjulur lalu masuk ke sudut jauh gawang.

Gol itu membangunkan United dan mereka bergegas merespons namun berkali-kali digagalkan. Cunha tampak mencetak gol saat menyundul umpan silang Casemiro ke arah gawang, tetapi Humphreys melakukan sapuan akrobatik satu yard dari garis gawang. Tembakan Sesko terlalu lemah ke tangan Martin Dubravka, yang kemudian melakukan tepisan gemilang untuk menghalau sundulan striker Slovenia itu yang jauh lebih baik. Burnley melakukan sapuan garis gawang kedua sebelum jeda saat Maxime Esteve membuang upaya voli Patrick Dorgu.

Tekanan United membuahkan hasil saat mereka menyamakan kedudukan lima menit babak kedua berjalan. Sesko menembak melewati Dubravka setelah menerima umpan cerdik di belakang pertahanan dari Fernandes. Heaven membuang peluang emas untuk memimpin saat gagal memanfaatkan sundulan bebas jarak dekat, tetapi tim tamu tak menunggu lama untuk unggul, Sesko menyambar umpan silang Dorgu.

United hanya unggul enam menit karena pertahanan ceroboh Martinez membiarkan Anthony menembak bola ke gawang. United tak bisa mengandalkan Fernandes untuk menyelamatkan mereka karena sudah diganti, tetapi pemain pengganti Shea Lacey nyaris melakukannya; tembakan melengkungnya menghantam mistar dan satu tembakan jarak jauh nekatnya melenceng tipis.

GOAL memberikan rating pemain Man United dari Turf Moor...