Rating Pemain Man Utd Vs Brighton: Kacau Balau! Darren Fletcher Gagal Dalam Ujian Manajer, Danny Welbeck Kembali Hantui Mantan Klub & Depak Setan Merah Dari Piala FA

Benjamin Sesko sempat memberi United harapan untuk bangkit lewat sundulannya pada menit ke-85. Namun, kartu merah yang diterima pemain muda Shea Lacey empat menit kemudian — karena membanting bola ke tanah dengan penuh amarah — menghapus momentum gol tersebut. United pun tersingkir dari kompetisi piala lainnya di rintangan pertama, yang berarti seluruh musim mereka kini bergantung pada upaya lolos ke kompetisi Eropa. Kekalahan ini juga sangat merugikan peluang Darren Fletcher untuk diangkat sebagai manajer interim hingga akhir musim.

Fletcher merombak tiga pemain dari laga pertamanya saat melawan Burnley pada hari Rabu. Ia memberikan Kobbie Mainoo kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak Agustus, sembari memanggil kembali Leny Yoro dan Mason Mount ke dalam susunan pemain utama. Sementara itu, Brighton melakukan enam perubahan dari tim yang bermain imbang 1-1 melawan Manchester City.

United memulai laga dengan tempo sangat cepat, tetapi setelah Diogo Dalot menyia-nyiakan peluang satu lawan satu dan tendangan lainnya melambung, The Seagulls justru memimpin pada menit ke-11. Gol tersebut bermula dari sumber yang familier: umpan silang Welbeck, sosok yang punya kebiasaan menghantui mantan klubnya setiap kali bertanding. Umpan tariknya disambut oleh Giorginio Rutter. Meski Lisandro Martinez berhasil menyapu sundulan sang penyerang tepat di garis gawang, Brajan Gruda sukses menyambar bola rebound masuk.

United nyaris kebobolan lagi beberapa saat kemudian ketika Senne Lammens mengoper bola langsung ke arah Welbeck, beruntung kiper United itu berhasil memblok tembakan tersebut. Namun, Welbeck tak bisa dihentikan lagi dan mencetak gol kedelapan melawan United. Ia memanfaatkan kelengahan pertahanan Yoro dan Patrick Dorgu untuk melepaskan tembakan keras ke atap gawang.

Sesko sempat membawa United kembali ke dalam permainan lewat sundulan yang memanfaatkan sepak pojok Bruno Fernandes. Namun, setelah penampilan singkat yang menjanjikan, Lacey diganjar kartu merah akibat dua kartu kuning cepat. United pun tak mampu menciptakan peluang berarti lainnya untuk mencari gol penyeimbang.

GOAL memberikan rating pemain United dari Old Trafford...