Rating Pemain Man Utd Vs Brighton: Kacau Balau! Darren Fletcher Gagal Dalam Ujian Manajer, Danny Welbeck Kembali Hantui Mantan Klub & Depak Setan Merah Dari Piala FA

Danny Welbeck kembali menjadi mimpi buruk bagi Manchester United saat Brighton menjadi tim ketiga dalam 43 tahun terakhir yang menyingkirkan Setan Merah dari Piala FA di putaran ketiga. Welbeck berperan dalam gol pembuka The Seagulls di Old Trafford, lalu menggandakan keunggulan timnya lewat tembakan keras yang menghujam gawang di babak kedua.

Benjamin Sesko sempat memberi United harapan untuk bangkit lewat sundulannya pada menit ke-85. Namun, kartu merah yang diterima pemain muda Shea Lacey empat menit kemudian — karena membanting bola ke tanah dengan penuh amarah — menghapus momentum gol tersebut. United pun tersingkir dari kompetisi piala lainnya di rintangan pertama, yang berarti seluruh musim mereka kini bergantung pada upaya lolos ke kompetisi Eropa. Kekalahan ini juga sangat merugikan peluang Darren Fletcher untuk diangkat sebagai manajer interim hingga akhir musim.

Fletcher merombak tiga pemain dari laga pertamanya saat melawan Burnley pada hari Rabu. Ia memberikan Kobbie Mainoo kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak Agustus, sembari memanggil kembali Leny Yoro dan Mason Mount ke dalam susunan pemain utama. Sementara itu, Brighton melakukan enam perubahan dari tim yang bermain imbang 1-1 melawan Manchester City.

United memulai laga dengan tempo sangat cepat, tetapi setelah Diogo Dalot menyia-nyiakan peluang satu lawan satu dan tendangan lainnya melambung, The Seagulls justru memimpin pada menit ke-11. Gol tersebut bermula dari sumber yang familier: umpan silang Welbeck, sosok yang punya kebiasaan menghantui mantan klubnya setiap kali bertanding. Umpan tariknya disambut oleh Giorginio Rutter. Meski Lisandro Martinez berhasil menyapu sundulan sang penyerang tepat di garis gawang, Brajan Gruda sukses menyambar bola rebound masuk.

United nyaris kebobolan lagi beberapa saat kemudian ketika Senne Lammens mengoper bola langsung ke arah Welbeck, beruntung kiper United itu berhasil memblok tembakan tersebut. Namun, Welbeck tak bisa dihentikan lagi dan mencetak gol kedelapan melawan United. Ia memanfaatkan kelengahan pertahanan Yoro dan Patrick Dorgu untuk melepaskan tembakan keras ke atap gawang.

Sesko sempat membawa United kembali ke dalam permainan lewat sundulan yang memanfaatkan sepak pojok Bruno Fernandes. Namun, setelah penampilan singkat yang menjanjikan, Lacey diganjar kartu merah akibat dua kartu kuning cepat. United pun tak mampu menciptakan peluang berarti lainnya untuk mencari gol penyeimbang.

GOAL memberikan rating pemain United dari Old Trafford...

    Kiper & Bek

    Senne Lammens (5/10):

    Tidak menunjukkan banyak wibawa saat Gruda mencetak gol dan hampir memberi hadiah gol kedua untuk Brighton tak lama kemudian. Tak bisa disalahkan atas "roket" Welbeck, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa ia terbebani oleh lesunya performa klub secara umum setelah awal musim yang menjanjikan.

    Diogo Dalot (4/10):

    Membuang dua peluang emas dan mengacaukan serangan yang menjanjikan. Petualangan menyerangnya membuat lini belakang United terekspos, memberikan tugas berat bagi Mount untuk melapisnya saat Brighton memimpin.

    Leny Yoro (4/10):

    Tidak benar-benar menjustifikasi masuknya ia ke tim menggantikan Heaven karena tampil mengecewakan, gagal menempel ketat Welbeck pada kedua proses gol lawan.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Solid dalam bertahan dan menciptakan dua peluang setengah matang dengan umpan-umpannya yang selalu ambisius.

    Patrick Dorgu (4/10):

    Tampil berantakan pada kedua gol. Pada gol pertama, ia gagal menjaga Rutter atau menyadari pergerakan Gruda yang menyelinap untuk mencetak gol rebound. Lalu, ia terlalu lambat menutup ruang Gruda saat lawan memberi umpan matang pada Welbeck. Kontribusi serangannya hanya berupa satu umpan bagus ke Cunha.

    Gelandang

    Manuel Ugarte (5/10):

    Tidak memutus serangan Brighton saat dibutuhkan dan kualitas operannya lagi-lagi tidak memuaskan.

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Memanfaatkan kesempatan starter pertamanya sejak Agustus dengan maksimal. Ia menciptakan tiga peluang awal, menunjukkan apa yang hilang dari United mengingat penolakan Amorim untuk memainkannya atau mengubah sistem demi mengakomodasinya.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Bertanggung jawab atas sebagian besar pergerakan bagus United dan bekerja keras di akhir laga, turut membantu pertahanan.

    Penyerang

    Mason Mount (5/10):

    Sedikit sekali mendapat ruang di sayap kanan dan menjadi pemain pertama yang ditarik keluar.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Penyelesaian akhirnya seharusnya bisa lebih baik, tetapi ia memberi tim tumpuan di lini depan dan sundulannya di akhir laga memberi harapan.

    Matheus Cunha (5/10):

    Sekali lagi gagal menginspirasi serangan tim, minim menciptakan bahaya, dan membuang satu peluang bagusnya hingga melenceng dari sasaran.

    Pergantian & Manajer

    Joshua Zirkzee (5/10):

    Mencoba menghubungkan permainan, tetapi United butuh dia mengambil inisiatif sendiri di tahap ini.

    Shea Lacey (5/10):

    Bermain bagus dan menunjukkan keberanian, tetapi emosinya tak terkontrol dan ia diusir keluar secara konyol di momen krusial.

    Harry Maguire (6/10):

    Memberi United tumpuan lain dalam serangan dan membantu Sesko mencetak gol dengan memberikan ancaman ganda di udara.

    Casemiro (6/10):

    Memberikan kekuatan fisik yang sangat dibutuhkan saat masuk menggantikan Ugarte.

    Darren Fletcher (4/10):

    Mencadangkan Heaven dan Casemiro adalah sebuah kesalahan, walau Mainoo bersinar saat diberi kesempatan besar. Anehnya, meski tampil bagus, ia malah menarik keluar sang gelandang. Harapan kecil baginya untuk mempertahankan pekerjaan ini lebih lama.

