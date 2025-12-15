Man Utd Bournemouth gfxGetty
Rating Pemain Man Utd Vs Bournemouth: Bruno Fernandes & Matheus Cunha Bersinar, Pertahanan Rapuh Hantui Drama Delapan Gol

Manchester United tampil dalam performa terbaik sekaligus terburuk mereka dalam hasil imbang 4-4 yang tidak logis namun sangat menghibur di kandang melawan Bournemouth. Amad Diallo dan Casemiro membawa United unggul di antara gol penyeimbang Antoine Semenyo, namun dua gol di awal babak kedua membuat Setan Merah tertekan. Bruno Fernandes menyelamatkan mereka dengan tendangan bebas indah sebelum Matheus Cunha mengubah skor menjadi 4-3.

Namun, gol penyeimbang Junior Kroupi menahan United untuk ketiga kalinya dan mereka harus puas dengan hasil imbang, membuat mereka hanya meraih dua poin dari tiga laga kandang terakhir.

Ada banyak intrik mengenai bagaimana United akan menyusun formasi setelah laporan menyebutkan Amorim akan menyimpang dari 3-4-3 yang ia mainkan di setiap laga sejauh ini. Starting XI mengisyaratkan hal yang sama, meski di lapangan formasi terlihat lebih seperti 4-4-2, dengan Dalot bermain sebagai bek kiri dan Leny Yoro bek kanan, sementara Amad Diallo berada di lini tengah.

United memulai dengan cepat dan setelah serangkaian peluang awal, mereka memimpin dengan pantas saat Amad menyundul bola pantul melewati garis gawang setelah Djordje Petrovic menepis sundulan Cunha ke udara. United terus menekan; Mbeumo, Casemiro, dan Cunha semuanya mencoba menggandakan keunggulan, tetapi Bournemouth menghukum mereka lewat lari brilian di sisi kanan oleh Semenyo, yang menembak via tiang gawang untuk mencetak gol ketujuhnya musim ini namun yang pertama dalam delapan laga.

United kembali unggul tepat sebelum jeda saat Casemiro mencetak gol sundulan dari sepak pojok, dibantu oleh kecerobohan kiper Petrovic. Namun keunggulan mereka nyaris tak bertahan lama setelah jeda, Evanilson memanfaatkan kurangnya pengalaman Yoro dan Heaven untuk menyelinap dan mencetak gol pertamanya sejak Agustus. United tampak terguncang dan enam menit kemudian mereka tertinggal, Tavernier mencetak gol langsung dari tendangan bebas.

Fernandes merespons dengan tendangan bebasnya sendiri yang mendesis untuk menyamakan kedudukan dan Cunha tampaknya telah merebut kemenangan, sebelum pemain pengganti Junior Kroupi mencetak gol kedelapan dalam laga ini pada menit ke-84. Kedua tim mencari gol kemenangan dalam pertandingan luar biasa ini dan butuh dua penyelamatan gemilang dari Senne Lammens untuk mencegah David Brooks menimpakan lebih banyak kesengsaraan pada Amorim.

GOAL memberikan rating pemain Man United dari Old Trafford...

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Senne Lammens (6/10):

    Bisa melakukan lebih baik untuk dua dari gol-gol tersebut, tapi juga menjaga United tetap dalam permainan dengan dua penyelamatan gemilang untuk menggagalkan David Brooks. Terlalu lambat menjangkau tendangan bebas Tavernier meski berada di posisi yang tepat dan tidak keluar untuk mencoba mempersempit sudut bagi Semenyo. Tapi semuanya dimaafkan atas upayanya menyelamatkan satu poin.

    Leny Yoro (5/10):

    Kesulitan di awal laga saat mempelajari posisi baru sebagai bek kanan dan harus disalahkan karena tidak menghentikan Evanilson mencetak gol.

    Ayden Heaven (5/10):

    Kurangnya pengalaman terlihat pada gol kedua Bournemouth dan dia terlalu muda untuk memimpin pertahanan United, hanya dimainkan karena cedera yang dialami Matthijs de Ligt dan Harry Maguire.

    Luke Shaw (5/10):

    Kehilangan bola karena direbut Justin Kluivert dalam proses gol penyeimbang Semenyo. Mencoba menebusnya dengan maju ke depan di kemudian waktu, bermain dalam peran lamanya sebagai bek kiri tradisional.

    Diogo Dalot (8/10):

    Penampilan luar biasa untuk mendukung performa menentukannya saat melawan Wolves. Umpan silangnya berujung pada pecahnya kebuntuan United dan terus bermain dengan positif sembari bertahan dengan baik.

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Mason Mount (7/10):

    Bekerja tanpa lelah, merebut kembali bola secara teratur di sepertiga akhir dan memicu serangkaian serangan balik cepat di babak pertama dengan operannya. Digantikan oleh Sesko.

    Casemiro (6/10):

    Performa yang tidak konsisten. Menggunakan kekuatannya dengan cukup baik dan nyaris mencetak gol sebelum akhirnya menyundul gol penyeimbang. Sisi buruknya, operan longgar memberikan Bournemouth peluang pertama mereka dalam laga ini, sementara ia memberikan pelanggaran yang berujung pada gol Tavernier. Hal itu membuatnya mendapat kartu kuning dan skorsing untuk lawatan menakutkan ke Aston Villa pekan depan.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Berkembang di tengah kekacauan, melepaskan operan menjanjikan ke para penyerang dan kemudian maju untuk mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa.

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Berlari sekuat tenaga dan menghidupkan serangan United tapi tak bisa menemukan sasaran, melakukan tendangan voli yang melambung beberapa inci di atas mistar dan melambungkan upaya kedua di babak kedua. United pasti akan merindukan energi dan tekadnya saat ia berada di AFCON.

    Matheus Cunha (8/10):

    Akhirnya memberikan performa besar yang didambakan fans United, menciptakan banyak peluang dan kemudian menyambar bola untuk mencetak gol yang seharusnya menjadi penentu kemenangan.

    Amad Diallo (8/10):

    Tajam dan lincah saat diberi kebebasan bermain lebih ke depan, lepas dari belenggu sebagai bek sayap. Seperti Mbeumo, dia akan menjadi kehilangan besar selama AFCON.

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Mendapat sambutan bak pahlawan saat masuk dan bersemangat karenanya, memainkan beberapa operan kunci di sepertiga akhir.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Memberikan titik tumpu di tengah dan memainkan perannya dalam gol Cunha, meskipun itu karena keberuntungan.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Memberikan sedikit lebih banyak stabilitas pada pertahanan saat menggantikan Yoro.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Dimasukkan di akhir laga untuk memberikan ancaman udara tapi sebagian besar tumpul.

    Patrick Dorgu (N/A):

    Masuk pada menit ke-92.

    Ruben Amorim (5/10):

    Perubahan formasinya menciptakan pertandingan paling mendebarkan bagi United musim ini, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengapa butuh waktu lama baginya dan fakta bahwa timnya mengakhiri laga dengan susah payah mempertahankan satu poin.

