Rating Pemain Man Utd Vs Bournemouth: Bruno Fernandes & Matheus Cunha Bersinar, Pertahanan Rapuh Hantui Drama Delapan Gol

Namun, gol penyeimbang Junior Kroupi menahan United untuk ketiga kalinya dan mereka harus puas dengan hasil imbang, membuat mereka hanya meraih dua poin dari tiga laga kandang terakhir.

Ada banyak intrik mengenai bagaimana United akan menyusun formasi setelah laporan menyebutkan Amorim akan menyimpang dari 3-4-3 yang ia mainkan di setiap laga sejauh ini. Starting XI mengisyaratkan hal yang sama, meski di lapangan formasi terlihat lebih seperti 4-4-2, dengan Dalot bermain sebagai bek kiri dan Leny Yoro bek kanan, sementara Amad Diallo berada di lini tengah.

United memulai dengan cepat dan setelah serangkaian peluang awal, mereka memimpin dengan pantas saat Amad menyundul bola pantul melewati garis gawang setelah Djordje Petrovic menepis sundulan Cunha ke udara. United terus menekan; Mbeumo, Casemiro, dan Cunha semuanya mencoba menggandakan keunggulan, tetapi Bournemouth menghukum mereka lewat lari brilian di sisi kanan oleh Semenyo, yang menembak via tiang gawang untuk mencetak gol ketujuhnya musim ini namun yang pertama dalam delapan laga.

United kembali unggul tepat sebelum jeda saat Casemiro mencetak gol sundulan dari sepak pojok, dibantu oleh kecerobohan kiper Petrovic. Namun keunggulan mereka nyaris tak bertahan lama setelah jeda, Evanilson memanfaatkan kurangnya pengalaman Yoro dan Heaven untuk menyelinap dan mencetak gol pertamanya sejak Agustus. United tampak terguncang dan enam menit kemudian mereka tertinggal, Tavernier mencetak gol langsung dari tendangan bebas.

Fernandes merespons dengan tendangan bebasnya sendiri yang mendesis untuk menyamakan kedudukan dan Cunha tampaknya telah merebut kemenangan, sebelum pemain pengganti Junior Kroupi mencetak gol kedelapan dalam laga ini pada menit ke-84. Kedua tim mencari gol kemenangan dalam pertandingan luar biasa ini dan butuh dua penyelamatan gemilang dari Senne Lammens untuk mencegah David Brooks menimpakan lebih banyak kesengsaraan pada Amorim.

GOAL memberikan rating pemain Man United dari Old Trafford...