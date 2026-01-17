Mbeumo Dorgu Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Man United Vs Man City: Bintang Kemenangan, Ya Michael Carrick! Bryan Mbeumo & Patrick Dorgu Fantastis, Sinar Bruno Fernandes Dominasi Kemenangan Derby Yang Nyaman

Bryan Mbeumo dan Bruno Fernandes tampil gemilang saat Manchester United meraih kemenangan 2-0 yang sepenuhnya tak terduga atas Manchester City dalam kembalinya Michael Carrick ke bangku cadangan The Red Devils. United memulai dengan cepat dan mencetak dua gol yang dianulir karena offside di babak pertama yang meyakinkan. Setelah istirahat, mereka melanjutkan performa baiknya dan memenangkan pertandingan dengan pantas berkat gol dari Mbeumo dan Patrick Dorgu.

Carrick telah mengatakan sehari sebelumnya bahwa ada sihir di sekitar Old Trafford jika Anda melihat cukup dekat, dan timnya tentu saja menciptakannya. Casemiro mendominasi lini tengah sementara Rodri tersandung ketika United menekan City hingga tuntas. Amad Diallo dan Fernandes keduanya memasukkan bola ke dalam gawang tetapi dihentikan oleh bendera offside sementara Gianluigi Donnarumma yang luar biasa juga melakukan bagiannya untuk menjaga skor tetap seimbang.

Tetapi setelah melakukan penyelamatan besar untuk menggagalkan Casemiro, penjaga gawang City tidak punya jawaban ketika Fernandes menerobos melalui tengah lapangan dan memberikan umpan kepada Mbeumo. Pemain internasional Kamerun tersebut telah absen selama sebulan untuk Piala Afrika tetapi membuat kembali dengan tegas bagi klubnya, di mana dia membawa United memimpin.

Dorgu memastikan kemenangan kandang pertama United atas City sejak Januari 2023, memanfaatkan pertahanan yang lemah dari Rico Lewis untuk menerobos dan memasukkan umpan silang dari Matheus Cunha. United kemudian mengira mereka telah mencetak gol ketiga ketika Mason Mount menyentuh umpan silang lain dari Cunha, tetapi itu dianulir oleh VAR, meskipun hal itu tidak mengurangi suasana gembira di sekitar Theatre of Dreams.

GOAL menilai pemain United dari Old Trafford...

  • Penjaga Gawang & Bek

    Sanne Lammens (6/10):

    Menyentuh tembakan Doku keluar untuk menjadi tendangan sudut yang sebenarnya akan melebar. Tendangan sudut tersebut menghasilkan peluang terbaik City di babak pertama, tetapi dia mampu bekerja sama dengan Dalot untuk menahan sundulan Max Alleyne.

    Diogo Dalot (5/10):

    Kombinasi khas energi tinggi dan ketidakstabilan. Mengganggu gerakan yang menjanjikan dengan membuat umpan yang salah kepada Amad, kemudian mengirim umpan melintasi kotak sedikit di luar jangkauan Patrick Dorgu. Mendapat kartu kuning untuk pelanggaran kasar pada Jeremy Doku yang bisa saja menjadi kartu merah, sebelum melakukan tekel bersih pada pemain Belgia itu.

    Harry Maguire (7/10):

    Membawa ketertiban yang sangat dibutuhkan ke pertahanan dalam start pertamanya dalam lebih dari dua bulan. Menjaga Haaland tetap tenang, memenangkan semua duel udara dan mengangkat semangat penonton dengan lari marauding ke depan. Jika kita lebih kritis, dia seharusnya bisa melakukan lebih baik dengan sundulan jarak dekatnya yang mengenai mistar gawang. 

    Lisandro Martinez (7/10):

    Bereaksi cepat untuk meluncur dan memblok Haaland saat dia hampir mencetak gol. Mendorong serangan balik United dengan umpan-umpan panjangnya yang mencari.

    Luke Shaw (6/10):

    Mampu menghadapi ancaman Antoine Semenyo dengan cukup baik dan tidak takut terlibat dalam permainan melawan Haaland atau Rodri, mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Rodri.

  • Gelandang

    Kobbie Mainoo (7/10):

    Kembali tampil mengesankan dalam penampilan pertamanya di Premier League musim ini. Berani menghadapi pemain City, bermain dengan umpan berisiko dan tak takut melakukan pekerjaan kotor juga.

    Casemiro (8/10):

    Penampilan besar dari pemain yang selalu tampil di laga besar. Berulang kali memutuskan permainan sebelum dengan cerdas mendistribusikan bola. Seharusnya mencetak gol dalam satu lawan satu dengan Donnarumma tapi dia mendapat sambutan meriah saat meninggalkan lapangan dan itu sepenuhnya pantas.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Mengatur irama permainan dengan penampilan yang rajin dan berkelas. Mesin di balik semua pergerakan terbaik United dan tentu saja dialah yang melaju ke depan untuk memberikan umpan kepada Mbeumo.

  • Penyerang

    Amad Diallo (8/10):

    Menjadi mimpi buruk bagi Nathan Ake di babak pertama lalu Nico O'Reilly di babak kedua. Kecepatannya membuat City bermain di tepian dan dia menjadi duri dalam daging mereka, meskipun dia kurang beruntung dengan bendera offside.

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Berkembang sebagai striker tengah kejutan, menekan City sejak awal. Memiliki pertarungan menarik dengan Alleyne tetapi mencetak gol pertama yang sangat penting.

    Patrick Dorgu (7/10):

    Penampilan kuat lainnya dari pemain Denmark ini dalam peran menyerang, kali ini di sisi kiri alami. Meregangkan City dengan lari positifnya dan dihargai dengan mencetak gol kedua.

  • Cadangan & Manajer

    Matheus Cunha (7/10):

    Memiliki sesuatu untuk dibuktikan setelah dicadangkan dan melakukannya dengan assist-nya.

    Manuel Ugarte (N/A):

    Mengambil alih peran dari Casemiro dengan baik dan bermain ofensif selama 10 menit di lapangan.

    Ayden Heaven (N/A): 

    Dimasukkan pada waktu tambahan.

    Mason Mount (N/A): 

    Mengira telah mencetak gol ketiga, tetapi dianulir.

    Michael Carrick (8/10):

    Tidak bisa meminta hasil yang lebih baik untuk kembali ke bangku cadangan Old Trafford. Memilih starting XI yang berani dengan mencadangkan Cunha dan Sesko dan itu berjalan sempurna ketika United dengan hati-hati menarget City dengan pressing yang cermat dan setiap pemain berlari habis-habisan.

