Rating Pemain Man United Vs Leeds United: Benjamin Sesko Bapuk Lagi Yang Untungnya Tertolong Penampilan Apik Matheus Cunha & Joshua Zirkzee Untuk Amankan Satu Poin

Matheus Cunha menyelamatkan Manchester United dari rasa malu dengan meraih hasil imbang 1-1 melawan rival Leeds United pada hari Minggu, tetapi Benjamin Sekso mengalami salah satu penampilan terburuknya untuk Red Devils, tampak tidak sejalan dengan rekan setimnya sebelum gagal mengenai target dengan peluang emas dari jarak dekat.

United kehilangan delapan pemain, termasuk empat dari enam penyedia gol terbaik mereka, untuk perjalanan mereka ke West Yorkshire, dan terlihat ketika Amorim terpaksa menurunkan enam bek dan dua gelandang bertahan. Babak pertama, mungkin tidak mengejutkan, adalah perang gesekan karena kedua tim saling meraba. Usaha offside Cunha, dan beberapa upaya yang patut dicatat adalah Dominic Calvert-Lewin yang membentur tiang serta sundulan jarak dekat Leny Yoro yang ditepis oleh Lucas Perri.

Leeds memulai babak kedua dengan lebih cerah, dengan Senne Lammens terpaksa menepis tembakan Gabriel Gudmundsson ke samping gawang, namun gol pembuka mereka tetap berasal dari dua kesalahan United. Diogo Dalot kehilangan bola kepada Pascal Struijk sebelum Brenden Aaronson mengalahkan Ayden Heaven dalam kecepatan untuk melesakkan bola ke pojok bawah. Para penggemar Leeds, yang telah menunggu sejak September 2002 untuk mengalahkan rival mereka di Elland Road, menjadi gila. 

Kegembiraan mereka tidak bertahan lama, karena tim tamu menyamakan kedudukan tiga menit kemudian. Joshua Zirkzee, yang baru saja masuk ke lapangan, menerima bola dari Sesko dan membebaskan Cunha, yang meluncurkan bola melewati Perri yang bergegas keluar.

Sekso kemudian melewatkan peluang emas sementara Cunha membentur mistar gawang, namun Leeds juga bisa memenangkannya ketika pemain pengganti Joel Piroe melepaskan tembakan beberapa inci di atas mistar.

GOAL memberi penilaian terhadap pemain Manchester United dari Elland Road...

    Penjaga Gawang & Bek

    Senne Lammens (6/10):

    Mengatasi tekanan dengan cukup baik, penyelamatannya dari Gudmundsson cukup mudah tetapi dia melakukan sangat baik dalam menahan tendangan overhead Okafor untuk mempertahankan permainan di angka 1-1. Tidak ada keluhan tentang gol Aaronson.

    Leny Yoro (6/10):

    Terkadang terlihat cemas dan sesekali menendang bola keluar dengan tergesa-gesa, tetapi secara keseluruhan mengatasi situasi dengan baik.

    Ayden Heaven (6/10):

    Hampir tidak membuat kesalahan dalam penampilan impresif di babak pertama, tetapi bersalah untuk gol, berada di posisi yang salah dari Aaronson dan kemudian kalah dalam perlombaan dengannya. Namun, tidak membiarkan itu mempengaruhinya dan menyelesaikan permainan dengan nyaman.

    Lisandro Martinez (7/10):

    Memenangkan setiap tantangan dan mengoordinasikan pertahanan dengan ahli, memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun di pertandingan besar dengan baik.

    Gelandang

    Diogo Dalot (5/10):

    Memiliki babak pertama yang lumayan tetapi kesalahannya menyebabkan Leeds memecahkan kebuntuan.

    Manuel Ugarte (6/10):

    Mengalami beberapa masalah dengan umpannya tetapi bertahan dan membuat beberapa tekel keras untuk menjaga Leeds tetap terjaga.

    Casemiro (6/10):

    Menghasilkan beberapa umpan yang kurang tepat tetapi menunjukkan pengalamannya untuk membantu United mendapatkan satu poin yang, dengan mempertimbangkan semuanya, bukan hasil terburuk.

    Luke Shaw (6/10):

    Melakukan blok yang sangat berani di babak pertama untuk mencegah gol Leeds. Umpan silang yang buruk menyebabkan serangan balasan Leeds, tetapi dia membersihkan kesalahannya dengan mengganggu Justin keluar dari permainan.

    Penyerang

    Patrick Dorgu (5/10):

    Kebanyakan tidak menginspirasi bahkan ketika ditempatkan di posisi menyerang lebar yang dia lakukan dengan baik saat melawan Newcastle.

    Matheus Cunha (7/10):

    Menarik kembali United dengan penyelesaian cerdas dan hampir memenangkan pertandingan.

    Benjamin Sesko (4/10):

    Sepertinya membuat rekan setimnya marah karena kurangnya pergerakan dan tampak kehilangan kepercayaan diri. Hanya efektif di sekitar tengah lapangan, seperti saat dia memberi umpan ke Zirkzee untuk pemain Belanda itu memberi umpan pada gol Cunha. Kurang percaya diri di sepertiga akhir dan kegagalan dari jarak dekat tidak bisa dimaafkan untuk pemain dengan nilai £74 juta. Kurangnya konsentrasi menghentikan pergerakan waktu tambahan yang menjanjikan untuk merangkum harinya.

    Cadangan & Manajer

    Joshua Zirkzee (7/10):

    Menunjukkan nilainya sebagai cadangan berpengaruh daripada menjadi starter. Memainkan umpan terobosan untuk Cunha menyamakan kedudukan dan membakar serangan akhir United dengan umpan-umpannya yang menggugah.

    Ruben Amorim (6/10):

    Sekilas, ini adalah dua poin yang hilang melawan tim yang berjuang melawan degradasi. Namun, mengingat berapa banyak pemainnya yang absen dan suasananya, rencana permainan Amorim bisa dimengerti dan itu hampir berhasil karena kekalahan akan berarti bencana.

