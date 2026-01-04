Rating Pemain Man United Vs Leeds United: Benjamin Sesko Bapuk Lagi Yang Untungnya Tertolong Penampilan Apik Matheus Cunha & Joshua Zirkzee Untuk Amankan Satu Poin

United kehilangan delapan pemain, termasuk empat dari enam penyedia gol terbaik mereka, untuk perjalanan mereka ke West Yorkshire, dan terlihat ketika Amorim terpaksa menurunkan enam bek dan dua gelandang bertahan. Babak pertama, mungkin tidak mengejutkan, adalah perang gesekan karena kedua tim saling meraba. Usaha offside Cunha, dan beberapa upaya yang patut dicatat adalah Dominic Calvert-Lewin yang membentur tiang serta sundulan jarak dekat Leny Yoro yang ditepis oleh Lucas Perri.

Leeds memulai babak kedua dengan lebih cerah, dengan Senne Lammens terpaksa menepis tembakan Gabriel Gudmundsson ke samping gawang, namun gol pembuka mereka tetap berasal dari dua kesalahan United. Diogo Dalot kehilangan bola kepada Pascal Struijk sebelum Brenden Aaronson mengalahkan Ayden Heaven dalam kecepatan untuk melesakkan bola ke pojok bawah. Para penggemar Leeds, yang telah menunggu sejak September 2002 untuk mengalahkan rival mereka di Elland Road, menjadi gila.

Kegembiraan mereka tidak bertahan lama, karena tim tamu menyamakan kedudukan tiga menit kemudian. Joshua Zirkzee, yang baru saja masuk ke lapangan, menerima bola dari Sesko dan membebaskan Cunha, yang meluncurkan bola melewati Perri yang bergegas keluar.

Sekso kemudian melewatkan peluang emas sementara Cunha membentur mistar gawang, namun Leeds juga bisa memenangkannya ketika pemain pengganti Joel Piroe melepaskan tembakan beberapa inci di atas mistar.

GOAL memberi penilaian terhadap pemain Manchester United dari Elland Road...