Rating Pemain Man City Vs Wolves: Omar Marmoush Unjuk Gigi Kala Erling Haaland Diparkir, Antoine Semenyo Bikin Gol Lagi & Marc Guehi Impresif Dalam Debutnya

Ini pertama kalinya Erling Haaland tidak menjadi starter di laga liga musim ini. Namun, perubahan di lini serang justru menguntungkan Manchester City. Omar Marmoush, yang untuk pertama kalinya tampil sebagai starter di liga sejak Agustus, hanya butuh enam menit untuk membawa tuan rumah unggul setelah memanfaatkan umpan silang indah dari Matheus Nunes.

City memiliki klaim penalti atas handball yang ditinjau oleh VAR tetapi wasit Farai Hallam tetap pada keputusannya dan bertahan pada keputusan lapangan untuk tidak menghukum Yerson Mosquera atas tembakan Marmoush yang mengenai lengannya dari jarak dekat.

Itu tidak terlalu berpengaruh karena City menggandakan keunggulan mereka tepat sebelum babak pertama berakhir. Rodri, Rayan Cherki, dan Bernardo Silva semua berkontribusi pada gerakan tim yang mengalir yang diakhiri dengan Semenyo mencetak gol ketiganya dalam empat penampilan untuk City sejak kepindahannya senilai £65 juta pada Januari.

Semenyo dan Marmoush sama-sama mengenai mistar gawang di babak kedua sementara Haaland dan Phil Foden masuk. Namun, Wolves mengakhiri pertandingan dengan lebih kuat dan memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Tetap saja, ini adalah hasil yang disambut baik bagi City yang mengurangi defisit mereka dengan Arsenal menjadi empat poin dan memberi tekanan pada Gunners menjelang pertandingan mereka dengan Manchester United pada hari Minggu.

GOAL menilai para pemain Man City dari Stadion Etihad...