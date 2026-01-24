city wolves ratings gfxGetty
Richard Martin dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Man City Vs Wolves: Omar Marmoush Unjuk Gigi Kala Erling Haaland Diparkir, Antoine Semenyo Bikin Gol Lagi & Marc Guehi Impresif Dalam Debutnya

Manchester City melenggang menuju kemenangan pertama mereka di Liga Premier pada 2026 saat Omar Marmoush dan Antoine Semenyo membawa tim asuhan Pep Guardiola mengoyak dua kali gawang Wolves. Erling Haaland menjadi pemain paling mencolok yang absen dari starting XI ketika Guardiola membuat enam perubahan dari tim yang dihajar 3-1 oleh Bodo/Glimt di Liga Champions, sementara Marc Guehi membuat debut yang mengesankan.

Ini pertama kalinya Erling Haaland tidak menjadi starter di laga liga musim ini. Namun, perubahan di lini serang justru menguntungkan Manchester City. Omar Marmoush, yang untuk pertama kalinya tampil sebagai starter di liga sejak Agustus, hanya butuh enam menit untuk membawa tuan rumah unggul setelah memanfaatkan umpan silang indah dari Matheus Nunes.

City memiliki klaim penalti atas handball yang ditinjau oleh VAR tetapi wasit Farai Hallam tetap pada keputusannya dan bertahan pada keputusan lapangan untuk tidak menghukum Yerson Mosquera atas tembakan Marmoush yang mengenai lengannya dari jarak dekat. 

Itu tidak terlalu berpengaruh karena City menggandakan keunggulan mereka tepat sebelum babak pertama berakhir. Rodri, Rayan Cherki, dan Bernardo Silva semua berkontribusi pada gerakan tim yang mengalir yang diakhiri dengan Semenyo mencetak gol ketiganya dalam empat penampilan untuk City sejak kepindahannya senilai £65 juta pada Januari.

Semenyo dan Marmoush sama-sama mengenai mistar gawang di babak kedua sementara Haaland dan Phil Foden masuk. Namun, Wolves mengakhiri pertandingan dengan lebih kuat dan memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Tetap saja, ini adalah hasil yang disambut baik bagi City yang mengurangi defisit mereka dengan Arsenal menjadi empat poin dan memberi tekanan pada Gunners menjelang pertandingan mereka dengan Manchester United pada hari Minggu.

GOAL menilai para pemain Man City dari Stadion Etihad...

  • Penjaga Gawang & Bek

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Penonton di babak pertama, dia harus tetap waspada di babak kedua saat Wolves meningkat. Terkena sudut namun sebenarnya menguntungkannya karena lengannya terangkat untuk memblokir upaya dari Mosquera.

    Matheus Nunes (7/10):

    Membuat kembalinya yang dinanti-nantikan ke tim setelah absen di derby Manchester dan perjalanan ke Bodo/Glimt karena flu. Mendapat banyak kebahagiaan di saluran kanan melawan mantan klubnya dan memberikan umpan silang yang luar biasa untuk Marmoush.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Penampilan yang sangat rapi, diuntungkan dari ritme permainan yang lebih lambat dan memiliki rekan yang berpengalaman di Guehi untuk dilihat. Bahkan dengan keuntungan tersebut, ia bertahan dengan otoritas.

    Marc Guehi (7/10):

    Debut yang cukup nyaman. Dengan mudah menyapu momen bahaya yang jarang terjadi di babak pertama. Punya satu momen berbahaya saat hampir kehilangan bola tapi bahaya segera dihindari. Semakin menyenangkan para penggemar barunya dengan blok pemberani di waktu tambahan.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Penampilan defensif yang solid meskipun terlihat sedikit lelah dari perjalanan ke Norwegia. Tidak melakukan banyak serangan selain tembakan harapan yang melampaui mistar.

  • Gelandang

    Bernardo Silva (7/10):

    Memberikan kembalinya yang positif setelah sangat dirindukan di Bodo saat diskors. Memberikan perlindungan kepada Rodri dan bergerak maju untuk membantu Semenyo.

    Rodri (6/10):

    Mengambil langkah mudah setelah penampilan tidak menentu dan kartu merahnya di Bodo, bermain dengan peran lebih kreatif berkat strategi hati-hati dari Wolves.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Tidak banyak yang bisa dibanggakan karena dia tidak benar-benar bisa mempengaruhi permainan meskipun dominasi City dan dia adalah pemain pertama yang diganti, memberi jalan bagi Foden.

  • Penyerang

    Antoine Semenyo (8/10):

    Melanjutkan awal yang mengesankan di City. Keberaniannya membuat Wolves terganggu dan dia mencetak gol impresif untuk memberikan keuntungan besar bagi City di jeda. Tidak mengendur di babak kedua dan hampir mencetak gol lagi ketika dia menghantam tiang.

    Omar Marmoush (7/10):

    Memanfaatkan kesempatan besar dan selain mencetak gol di awal permainan, dia bermain dengan tujuan dan kebebasan yang membuatnya menjadi ancaman sepanjang waktunya di lapangan. Mengenai tiang di babak kedua. Momen mengecewakan satu-satunya adalah saat dia terlalu keras mengoper kepada Semenyo yang seharusnya dapat menghasilkan gol.

    Rayan Cherki (7/10):

    Menambahkan kecepatan dan kehebohan dalam serangan City setelah dicadangkan untuk derby. Hampir mencetak gol dalam dua kesempatan dan pergerakannya yang tak terduga membantu Marmoush dan Semenyo memberikan dampak.

  • Cadangan & Manajer

    Phil Foden (6/10):

    Mengambil beberapa tendangan bebas yang tampak berbahaya tetapi tidak memberikan kesan yang diperlukan.

    Erling Haaland (6/10):

    Hampir tidak terlibat ketika ia menggantikan Marmoush.

    Jeremy Doku (6/10):

    Bermain melawan Wolves dan memberikan umpan bagus kepada Foden meskipun tidak seinklusif penyerang yang memulai pertandingan.

    Pep Guardiola (7/10):

    Memberikan pernyataan dengan banyak perubahan, khususnya menjatuhkan Haaland dan Foden. Tidak akan senang dengan bagaimana timnya mengendur di akhir pertandingan tetapi tetap merupakan peningkatan besar dibanding dua penampilan terakhir mereka.

0