Rating Pemain Man City Vs Swansea City: Rayan Cherki Bersinar, Omar Marmoush Pastikan Comeback The Citizens Tanpa Erling Haaland

Rayan Cherki tunjukkan kelasnya dengan inspirasi comeback 3-1 Man City atas Swansea, Kamis dini hari. Pasukan Pep Guardiola lolos ke perempat-final Piala Liga. Pemain Prancis itu jadi bintang di laga yang tak meyakinkan ini, di mana tim Championship sempat unggul lewat gol spektakuler Goncalo Franco.

Cherki sempat mengenai tiang gawang saat City akhirnya 'bangun', dan Jeremy Doku menemukan gol penyeimbang sebelum jeda berkat defleksi dari pemain Swansea Cameron Burgess. Pep Guardiola tanpa ampun melakukan pergantian pemain, menarik keluar Rayan Ait-Nouri dan Abdukodir Khusanov yang tampil kacau, plus Divine Mukasa yang kurang pengalaman. Phil Foden, John Stones, dan Josko Gvardiol masuk, dan kelas City akhirnya terlihat.

Omar Marmoush menghujamkan bola ke gawang setelah umpan cerdas dari Cherki untuk memberi City keunggulan pada menit ke-77. Sang maverick Prancis itu kemudian memastikan kemenangan dengan mencetak gol di injury time, meski ada sedikit kekhawatiran karena ia tampak mengalami masalah otot dalam prosesnya.

Berikut rating para pemain Man City versi GOAL dari Swansea.com Stadium...

  • Kiper & Bek

    James Trafford (6/10):

    Melakukan penyelamatan penting dengan ujung jari untuk menghentikan Melker Widell menggandakan keunggulan Swansea. Tidak bisa berbuat apa-apa soal gol 'worldie' Franco dan nyaris tidak bekerja di babak kedua.

    Rico Lewis (6/10):

    Penampilan yang hidup, rajin berpindah antara pertahanan dan serangan.

    Abdukodir Khusanov (4/10):

    Performa yang tidak menentu. Membuka laga dengan tekel gegabah yang seharusnya berbuah kartu. Beruntung operan cerobohnya yang direbut Widell tidak berujung gol.

    Nathan Ake (5/10):

    Tidak menunjukkan banyak wibawa sebagai kapten, terbukti saat tidak ada yang repot-repot menjaga Franco ketika Key menusuk.

    Rayan Ait-Nouri (4/10):

    Memainkan laga pertamanya setelah absen dua bulan karena cedera dan itu adalah comeback yang sulit. Joshua Key berhasil melewatinya sebelum memberi asis gol Franco. Kemudian mendapat kartu kuning karena menjatuhkan Widell.

  • Gelandang

    Oscar Bobb (5/10):

    Kesulitan menemukan ruang di sayap karena dijaga ketat oleh dua pemain sekaligus (Josh Tymon dan Ishé Samuels-Smith).

    Nico Gonzalez (7/10):

    Penampilan yang kuat dan dominan di lini tengah. Salah satu dari sedikit pemain yang tampil konsisten sepanjang laga.

    Divine Mukasa (5/10):

    Menghadapi laga yang jauh lebih sulit daripada debutnya yang impresif melawan Huddersfield dan ditarik keluar pada menit ke-62 digantikan Foden.

  • Penyerang

    Rayan Cherki (9/10):

    Pemain paling menonjol. Selalu berusaha menciptakan sesuatu dengan trik dan kecerdikannya. Sempat mengenai tiang gawang, lalu memberikan umpan cerdas untuk gol Marmoush. Memahkotai penampilan luar biasanya dengan gol yang pantas ia dapatkan.

    Omar Marmoush (6/10):

    Tampil 'diam' di babak pertama tetapi berkembang seiring berjalannya laga dan membuktikan nilainya dengan gol penentu kemenangan yang klinis.

    Jeremy Doku (7/10):

    Kecepatan dan gerak kakinya membawa City kembali ke permainan, meskipun ia diuntungkan oleh defleksi besar dari Burgess. Terus menekan di babak kedua.

  • Pergantian & Manajer

    Josko Gvardiol (7/10):

    Memberi City kehadiran yang jauh lebih baik saat menyerang dan bertahan, menunjukkan kekuatan dan otoritas yang tidak dimiliki Ait-Nouri. Memberikan umpan untuk gol Cherki.

    Phil Foden (6/10):

    Aset mewah dari bangku cadangan dan dia memberi City sedikit lebih banyak percikan.

    John Stones (6/10):

    Membawa pengalaman dan ketenangan yang sangat dibutuhkan di lini pertahanan saat menggantikan Khusanov.

    Pep Guardiola (7/10):

    Pasti tidak senang dengan penampilan babak pertama, terutama di sisi pertahanan. Tiga pergantian pemainnya yang tegas membereskan segalanya.

