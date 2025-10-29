Rating Pemain Man City Vs Swansea City: Rayan Cherki Bersinar, Omar Marmoush Pastikan Comeback The Citizens Tanpa Erling Haaland

Cherki sempat mengenai tiang gawang saat City akhirnya 'bangun', dan Jeremy Doku menemukan gol penyeimbang sebelum jeda berkat defleksi dari pemain Swansea Cameron Burgess. Pep Guardiola tanpa ampun melakukan pergantian pemain, menarik keluar Rayan Ait-Nouri dan Abdukodir Khusanov yang tampil kacau, plus Divine Mukasa yang kurang pengalaman. Phil Foden, John Stones, dan Josko Gvardiol masuk, dan kelas City akhirnya terlihat.

Omar Marmoush menghujamkan bola ke gawang setelah umpan cerdas dari Cherki untuk memberi City keunggulan pada menit ke-77. Sang maverick Prancis itu kemudian memastikan kemenangan dengan mencetak gol di injury time, meski ada sedikit kekhawatiran karena ia tampak mengalami masalah otot dalam prosesnya.

Berikut rating para pemain Man City versi GOAL dari Swansea.com Stadium...