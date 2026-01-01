Man City Sunderland ratings gfx DonnarummaGetty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Sunderland: Erling Haaland Tumpul, Gianluigi Donnarumma Jadi Penyelamat

Manchester City kehilangan poin krusial dalam perburuan gelar dengan Arsenal usai ditahan imbang 0-0 oleh Sunderland. Pasukan Pep Guardiola tampil buruk di babak pertama dan Erling Haaland mengalami hari yang patut dilupakan, hanya memiliki satu peluang yang digagalkan kiper Robin Roefs. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma tampil jauh lebih impresif di sisi lapangan lainnya.

Kiper asal Italia itu melakukan tiga penyelamatan krusial untuk mencegah malam yang frustrasi berubah menjadi lebih buruk, yang berarti City kini tertinggal empat poin dari The Gunners di puncak klasemen, alih-alih lima poin jika mereka kalah. Hasil ini memutus rentetan delapan kemenangan di semua kompetisi bagi pasukan Guardiola, tetapi menang di kandang Sunderland memang selalu menjadi tugas berat, mengingat mereka adalah satu-satunya tim selain Arsenal yang belum terkalahkan di kandang musim ini.

City kesulitan di wilayah timur laut Inggris musim ini, dengan kekalahan terakhir mereka di Liga Primer terjadi di markas Newcastle pada akhir November. Sejak itu, City bangkit untuk memberikan ancaman nyata bagi Arsenal, tetapi tidak ada yang berjalan mulus di sini.

Nathan Ake sempat mengalami kekhawatiran cedera saat laga baru berjalan beberapa menit, namun ia mampu melanjutkannya. City kemudian mengira mereka telah memimpin ketika Bernardo Silva mencetak gol, tetapi ia sedikit terjebak offside. Nico Gonzalez mengalami cedera yang memaksa Guardiola memasukkan Rodri saat jeda, mungkin lebih awal dari yang diinginkannya mengingat ini penampilan perdana pemain Spanyol itu dalam hampir tiga bulan. Masalah cedera kembali menimpa tim tamu ketika Savinho terpaksa ditarik keluar.

Penggantinya, Jeremy Doku, berhasil merepotkan tuan rumah dan pemain Belgia itu terlihat paling mungkin memecah kebuntuan. Namun, top skor Erling Haaland mengalami malam yang ingin dilupakan dan gagal mencetak gol untuk pertandingan kedua berturut-turut melawan Sunderland. Ini berarti The Black Cats adalah satu-satunya tim Liga Primer yang pernah ia hadapi namun belum berhasil ia bobol.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari Stadium of Light...

  • Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (8/10):

    Menjaga City tetap dalam permainan dengan tiga penyelamatan impresif. Membesarkan badannya untuk menutup sudut tembak Brian Brobbey, lalu menggagalkan Simon Adingra dan Eliezer Mayenda dalam rentang waktu dua menit. Kemudian di masa injury time, ia keluar dari kotak penalti untuk mendahului Wilson Isidor mendapatkan bola liar.

    Matheus Nunes (5/10):

    Tidak cukup sering maju ke depan dan operannya ceroboh, mengganggu serangan menjanjikan atau malah nyaris membuat City dalam masalah.

    Ruben Dias (6/10):

    Diuji oleh Brobbey tetapi berhasil mengeluarkan City dari masalah dalam beberapa kesempatan dengan intersep cerdas.

    Nathan Ake (7/10):

    Mengabaikan benturan yang terlihat menyakitkan pada lututnya dan menampilkan performa impresif, sering memutus permainan Sunderland dengan blok dan tekel.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Kesulitan mengantisipasi serangan balik Sunderland atau berbuat banyak di sisi serangan, dan secara wajar ditarik keluar oleh Guardiola pada menit ke-57.

  • Gelandang

    Bernardo Silva (5/10):

    Gol cepatnya dianulir bendera offside dan itu tampaknya memengaruhinya, karena ia gagal membuat banyak perbedaan dalam serangan atau membantu City menguasai lini tengah. Digantikan oleh Reijnders di akhir laga.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Kesulitan menghadapi kecepatan permainan yang sebagian besar disebabkan oleh benturan yang ia terima di pertengahan babak pertama. Berjuang hingga jeda sebelum digantikan oleh Rodri.

    Phil Foden (6/10):

    Tidak cukup masuk ke sepertiga akhir di babak pertama. Lebih leluasa setelah jeda berkat masuknya Rodri dan gol pemecah kebuntuannya digagalkan oleh blok berani dari Omar Alderete.

  • Penyerang

    Savinho (6/10):

    Bukan harinya. Memiliki dua tusukan menjanjikan dalam dua menit di awal babak kedua, tetapi satu upayanya melambung dan satu lagi mengarah ke Roefs. Beberapa saat kemudian ia terpaksa keluar karena cedera.

    Erling Haaland (5/10):

    Jarang mendapat bola dan gagal memanfaatkan momen-momen besar. Tembakannya mengarah ke kaki Roefs dari jarak dekat dan memberikan operan tanggung ke Cherki yang merusak serangan balik menjanjikan.

    Rayan Cherki (6/10):

    Babak pertama yang tenang tetapi terlihat lebih berbahaya seiring berjalannya laga, meski ia tidak bisa membuat perbedaan.

  • Pergantian & Manajer

    Rodri (6/10):

    Terlihat kuat dan berpengaruh saat kembali beraksi setelah absen lama.

    Jeremy Doku (7/10):

    Terlihat paling mungkin menciptakan gol yang sulit didapat, meliuk-liuk menembus pertahanan Sunderland.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Benar-benar merepotkan Sunderland karena ia efektif bermain sebagai penyerang tengah dan menciptakan empat peluang. Seharusnya memaksa Roefs bekerja lebih keras dengan sundulannya, tetapi kiper Belanda itu melakukan penyelamatan bagus untuk menghentikannya di kemudian waktu.

    Tijjani Reijnders (N/A):

    Seharusnya melakukan lebih baik dengan peluangnya di dalam kotak penalti pada masa injury time, dan Haaland tampak marah padanya.

    Pep Guardiola (6/10):

    Melakukan yang terbaik untuk mencoba meraih kemenangan dengan pergantian pemain yang proaktif dan bernasib buruk dengan dua cedera pemain. Meskipun ini sebuah kemunduran dalam perburuan gelar, tidak ada yang memalukan dari kegagalan menang di kandang Sunderland.

