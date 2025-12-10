Rating Man City Vs Real Madrid: Penalti Erling Haaland Akhiri Kutukan, Nico O'Reilly Curi Panggung

City tampak gugup di tahap awal dan sepertinya akan menerima hukuman penalti pada menit kedua ketika Matheus Nunes menjatuhkan Vinicius Jr, namun wasit membatalkan keputusan tersebut karena kontak terjadi di luar kotak. Mereka dihukum ketika Bernardo Silva kehilangan bola dan Madrid melakukan serangan balik cepat, yang berujung pada Rodrygo menghunjamkan bola untuk mencetak gol pertamanya dalam 32 pertandingan.

City berjuang kembali ke dalam permainan lewat sepak pojok, Gvardiol melompat tinggi menyambut umpan dan O'Reilly bereaksi cepat setelah Thibaut Courtois gagal menangkap bola dengan sempurna di kakinya. City juga memenangkan penalti melalui sepak pojok, saat Antonio Rudiger bergulat dengan Haaland dan memberikan penalti setelah pemeriksaan VAR.

Haaland memenangkan perang psikologis dengan Courtois untuk mencetak gol pertamanya dalam kunjungan ketiganya ke ibu kota Spanyol dan City tetap tenang di babak kedua, mengamankan kemenangan tandang kedua yang pernah mereka raih melawan aristokrat sepakbola Eropa.

Kemenangan ini membawa tim asuhan Guardiola ke peringkat empat klasemen Fase Liga dan mereka berada di jalur yang tepat untuk mengamankan posisi delapan besar serta tempat di babak 16 besar, kontras dengan kampanye tersendat musim lalu yang membuat mereka harus menghadapi Madrid di babak play-off dan tersingkir.

