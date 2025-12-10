O'Reilly Haaland Man City GFXGetty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Man City Vs Real Madrid: Penalti Erling Haaland Akhiri Kutukan, Nico O'Reilly Curi Panggung

Erling Haaland mencetak gol perdana di Santiago Bernabeu saat Manchester City meraih kemenangan berharga dan sangat pantas 2-1 atas Real Madrid di Liga Champions. Sempat tertinggal oleh gol brilian Rodrygo, pasukan Pep Guardiola bangkit lewat tap-in Nico O'Reilly sebelum Haaland memenangkan penalti dan menunjukkan mental baja untuk menuntaskannya dengan tenang.

City tampak gugup di tahap awal dan sepertinya akan menerima hukuman penalti pada menit kedua ketika Matheus Nunes menjatuhkan Vinicius Jr, namun wasit membatalkan keputusan tersebut karena kontak terjadi di luar kotak. Mereka dihukum ketika Bernardo Silva kehilangan bola dan Madrid melakukan serangan balik cepat, yang berujung pada Rodrygo menghunjamkan bola untuk mencetak gol pertamanya dalam 32 pertandingan.

City berjuang kembali ke dalam permainan lewat sepak pojok, Gvardiol melompat tinggi menyambut umpan dan O'Reilly bereaksi cepat setelah Thibaut Courtois gagal menangkap bola dengan sempurna di kakinya. City juga memenangkan penalti melalui sepak pojok, saat Antonio Rudiger bergulat dengan Haaland dan memberikan penalti setelah pemeriksaan VAR.

Haaland memenangkan perang psikologis dengan Courtois untuk mencetak gol pertamanya dalam kunjungan ketiganya ke ibu kota Spanyol dan City tetap tenang di babak kedua, mengamankan kemenangan tandang kedua yang pernah mereka raih melawan aristokrat sepakbola Eropa.

Kemenangan ini membawa tim asuhan Guardiola ke peringkat empat klasemen Fase Liga dan mereka berada di jalur yang tepat untuk mengamankan posisi delapan besar serta tempat di babak 16 besar, kontras dengan kampanye tersendat musim lalu yang membuat mereka harus menghadapi Madrid di babak play-off dan tersingkir.

GOAL memberikan rating kepada pemain Man City dari Santiago Bernabeu...

  • Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Tinggi badan dan sudut tembakan membuatnya sangat sulit untuk menghentikan tembakan brilian Rodrygo. Tidak banyak melakukan penyelamatan, tetapi gerak kakinya tepat sasaran.

    Matheus Nunes (5/10):

    Kredibilitasnya sebagai full-back dadakan benar-benar diuji oleh Vinicius Jr, yang memaksanya melakukan pelanggaran awal yang terlihat seperti penalti sebelum dibatalkan. Beruntung tidak dihukum penalti ketika tembakan Vinicius mengenai lengannya.

    Ruben Dias (7/10):

    Tenang saat menguasai bola dan tangguh saat tanpa bola, memimpin dengan memberi contoh saat City harus bertahan habis-habisan di akhir laga.

    Josko Gvardiol (7/10):

    Mengawali laga dengan goyah, kesulitan menangani Rodrygo dan kehilangan bola dalam proses yang nyaris berujung penalti. Namun segera tenang, menunjukkan kekuatan udaranya yang luar biasa untuk memaksakan gol penyeimbang. Melakukan tiga intervensi tepat waktu di babak kedua saat City bertahan untuk mengamankan kemenangan.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Penampilan luar biasa dalam pertandingan pertamanya di Bernabeu. Melakukan kesalahan awal karena terlambat melihat bahaya sebelum Rodrygo mencetak gol. Di sisi lain lapangan, ia berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menyamakan kedudukan, lalu merangsek ke depan untuk membantu menciptakan peluang bagi Haaland. Melakukan intervensi pertahanan brilian di babak kedua untuk mendahului Rodrygo mendapatkan bola dan menerima kartu kuning taktis karena mendorong Valverde.

  • Gelandang

    Bernardo Silva (4/10):

    Terlihat sebagai titik lemah City, bayang-bayang dari pemain yang biasanya tampil sangat baik di pertandingan ini di masa lalu. Kehilangan bola sebelum insiden penalti yang dibatalkan, sementara ia didorong oleh Alvaro Carreras dalam proses terjadinya gol pembuka. Terlalu lambat dalam penguasaan bola, gagal mengoper ke Cherki saat rekannya itu berada di posisi berbahaya. Mendapat kartu kuning di akhir laga dan terkena skorsing untuk lawatan ke Bodo/Glimt, yang mungkin justru hal baik bagi City.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Butuh waktu untuk masuk ke dalam permainan saat Madrid mendominasi lini tengah di awal, namun ia segera berkembang, memutus serangan dengan mulus dan segera memulai serangan balik.

    Phil Foden (5/10):

    Tidak menunjukkan performa terbaiknya di ibu kota Spanyol, gagal melepaskan sejumlah umpan entah karena kurang tenaga atau akurasi, bahkan mengirim satu umpan terobosan keluar lapangan untuk lemparan ke dalam. Digantikan oleh Reijnders.

  • Penyerang

    Rayan Cherki (6/10):

    Tidak sekelas saat melawan Sunderland, tetapi masih punya nyali untuk melakukan nutmeg Rudiger sementara sepak pojoknya yang mengundang berujung pada gol penyeimbang. Mengoda bek Madrid di babak kedua setelah upayanya dari sudut sempit digagalkan Courtois yang menepis usaha Haaland. Digantikan Savinho.

    Erling Haaland (7/10):

    Akhirnya mengungguli Rudiger dengan memenangkan penalti yang berujung pada gol pertamanya di Bernabeu dalam kunjungan ketiganya. Gol keduanya digagalkan oleh penyelamatan bagus Thibaut Courtois setelah permainan brilian O'Reilly.

    Jeremy Doku (7/10):

    Tipu daya dan kecepatannya merepotkan Madrid sepanjang laga meskipun ia hanya memiliki satu momen kualitas nyata, memaksa Courtois melakukan penyelamatan di babak kedua.

  • Pergantian & Manajer

    Savinho (6/10):

    Senjata yang berguna untuk membuat Madrid tetap waspada karena kecepatannya, meskipun ia tidak memberikan ancaman nyata, terlalu keras memukul umpan yang seharusnya bisa dimanfaatkan Marmoush.

    Omar Marmoush (6/10):

    Tidak mendapat banyak peluang dalam 20 menitnya di lapangan.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Mencoba flick ambisius yang nyaris menjangkau Marmoush.

    Nathan Ake (N/A):

    Dimasukkan pada menit ke-88 dan melakukan sapuan kepala vital di detik-detik terakhir.

    Pep Guardiola (X/10):

    Menurunkan starting XI yang sama seperti saat melawan Sunderland dan meski City memulainya dengan buruk, mereka mengendalikan sebagian besar permainan dan meraih kemenangan langka namun sangat pantas di kandang Raja Eropa.

0