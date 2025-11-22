Man City newcastle ratings gfx barnes foden haalandGetty
Rating Pemain Man City Vs Newcastle United: Phil Foden, Memalukan! Kegagalan Fatal Bintang Inggris Rusak Asa Gelar City, Erling Haaland Ternyata Cuma Manusia Biasa

Phil Foden dan Erling Haaland buang peluang emas saat Man City takluk 2-1 dari Newcastle, mengancam ambisi juara Liga Primer. Bintang City membeku di St James' Park, sementara Harvey Barnes jadi pahlawan dengan gol pembuka dan penentu kemenangan usai gol penyeimbang Ruben Dias.

Babak pertama diwarnai dengan jumlah 'peluang emas' terbanyak di liga musim ini, dan rasanya seperti kompetisi soal siapa yang paling banyak membuang kesempatan. Haaland menyungkil bola melebar setelah menerima umpan terobosan indah dari Jeremy Doku, lalu tembakannya mengarah tepat ke Nick Pope usai menerima umpan tarik Nico O'Reilly. Foden melewatkan peluang yang lebih baik lagi ketika tembakannya melebar dari tiang jauh setelah melakukan umpan satu-dua dengan Rayan Cherki.

Newcastle juga sama borosnya. Nick Woltemade melepaskan tembakan dan sundulan yang terlalu dekat ke arah Gianluigi Donnarumma. Namun, Barnes adalah yang paling mengecewakan, entah bagaimana gagal mengenai sasaran dari jarak dekat saat menyambut umpan silang.

City sempat mengajukan dua klaim penalti yang ditolak, pertama saat Foden jatuh ditekel Fabian Schar — meski setelah melepaskan tembakan — dan kemudian saat tembakan Doku mengenai lengan Malick Thiaw.

Babak kedua berjalan tidak terlalu panik tetapi menghasilkan gol. Barnes menebus kegagalan fatalnya dengan menghujamkan bola ke pojok bawah untuk membawa Newcastle unggul pada menit ke-64. Kegembiraan The Magpies tak bertahan lama karena Dias mencetak gol balasan untuk City berkat defleksi dari Schar. Namun, Newcastle langsung membalas, memanfaatkan kesalahan Donnarumma yang buruk dalam mengamankan bola, sehingga malah masuk ke gawang setelah sundulan Bruno Guimaraes membentur mistar.

Gol tersebut disahkan setelah pemeriksaan VAR yang lama terkait offside, yang berarti City memiliki delapan menit tambahan waktu untuk bangkit. Namun itu sia-sia dan mereka harus menelan kekalahan keempat hanya dalam 12 laga Liga Primer, memberikan keuntungan besar bagi Arsenal dalam perburuan gelar, sehari sebelum derbi London utara.

Berikut rating para pemain Man City versi GOAL dari St James' Park...

    Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Bermain api saat umpan pendeknya ke Foden di menit pertama berhasil dipotong, lalu tampil baik dengan memblok tiga upaya Woltemade. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan tembakan tajam Barnes, tetapi ia gagal mengantisipasi situasi yang berujung pada gol kedua.

    Matheus Nunes (5/10):

    Kesulitan menangani Barnes hampir sepanjang pertandingan. Punya babak pertama yang baik dari sisi serangan, meskipun ancamannya memudar.

    Ruben Dias (6/10):

    Tidak bisa menghentikan pergerakan yang berujung gol pembuka meski itu bukan kesalahan besar. Beruntung bisa mencetak gol penyeimbang.

    Josko Gvardiol (5/10):

    Melakukan sapuan gemilang di garis gawang tepat sebelum gol kedua terjadi. Terlepas dari itu, ia kesulitan membendung banyak serangan balik Newcastle.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Bagus saat maju menyerang, meskipun sapuannya yang gagal berujung pada gol pembuka Newcastle.

    Gelandang

    Bernardo Silva (5/10):

    Tidak memberikan dukungan yang cukup kepada Gonzalez saat berduet di lini tengah bertahan dan gagal mengontrol permainan lewat penguasaan bola.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Tren performa bagusnya menghilang karena ia kewalahan di lini tengah.

    Phil Foden (4/10):

    Tampil ceroboh di depan gawang, sesuatu yang tidak seperti biasanya. Biasanya ia mampu menuntaskan kedua peluang yang didapatnya, terutama peluang di babak pertama yang terbuka lebar untuknya.

    Penyerang

    Rayan Cherki (5/10):

    Memiliki beberapa momen bagus seperti memberi umpan pada Foden dan menjaga serangan tetap hidup untuk gol penyeimbang, tetapi secara keseluruhan tidak terlalu terlibat dalam permainan.

    Erling Haaland (4/10):

    Hari yang buruk di kantor, mungkin merasakan efek kelelahan setelah membawa Norwegia ke Piala Dunia. Gagal mencetak gol ke-100 di Liga Primer meski punya tiga peluang, dua di antaranya biasanya pasti jadi gol.

    Jeremy Doku (7/10):

    Satu-satunya pemain City yang bisa puas dengan penampilannya. Menciptakan banyak bahaya di babak pertama dan di hari lain mungkin akan memenangkan penalti karena handball.

    Pergantian & Manajer

    Savinho (5/10):

    Melepaskan tembakan liar yang melambung dan melebar padahal seharusnya mengenai sasaran.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Memberi City lebih banyak urgensi dalam menyerang.

    Oscar Bobb (5/10):

    Tidak ada momen ajaib seperti gol kemenangannya di tahun 2024 sebagaimana ia kesulitan masuk ke dalam permainan.

    Omar Marmoush (N/A):

    Menggantikan Foden pada menit ke-87.

    Pep Guardiola (5/10):

    Harus kecewa dengan betapa terbukanya pertahanan timnya, membiarkan lawan mendapat segudang peluang bahkan sebelum gol terjadi. Dan semua momentum dari kemenangan atas Liverpool kini sirna.

