Antoine Semenyo Man CityGetty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Newcastle United: Antoine Semenyo Menggila! Rekrutan Baru Bawa Pasukan Pep Guardiola Kian Dekat Ke Final Piala Liga, Ketakutan Eddie Howe Terbukti

Antoine Semenyo terus membenarkan transfer £65 jutanya dengan mencetak gol di laga kedua beruntun, membawa Manchester City menang 2-0 atas Newcastle di leg pertama semifinal Piala Liga. Kemenangan ini menempatkan tim asuhan Pep Guardiola di jalur cepat menuju Wembley. Semenyo menjadi pemain City pertama sejak Emmanuel Adebayor pada 2009 yang mencetak gol di dua laga debutnya untuk klub.

Gol tersebut memberi City keunggulan meski bertentangan dengan arus permainan, tetapi mereka kemudian menguasai babak kedua dan pemain pengganti Rayan Cherki memberi mereka gol kedua yang pantas di masa injury time.

City sempat dikejutkan di awal laga saat Newcastle menyerang, tetapi tembakan Yoane Wissa melambung. Tim tamu tidak melepaskan satu pun tembakan di babak pertama — kedua kalinya terjadi musim ini — dan mereka sangat beruntung tak lama setelah jeda ketika Newcastle menghantam tiang gawang dua kali berturut-turut.

The Magpies harus membayar mahal karena beberapa saat kemudian City melakukan serangan balik yang dipimpin Jeremy Doku, dan Semenyo menyelinap untuk memecah kebuntuan. Eddie Howe pasti sangat marah karena sebelum laga ia telah meluapkan kekesalannya pada perubahan aturan yang mengizinkan Semenyo bermain meski sempat membela Bournemouth di kompetisi ini.

Semenyo tampaknya mencetak gol lagi menyusul situasi sepak pojok, namun gol dianulir setelah tinjauan VAR selama lima menit karena Erling Haaland dianggap mengganggu permainan. City juga beruntung tidak kebobolan gol bunuh diri saat Bernardo Silva tak sengaja mengoper terlalu kencang ke James Trafford dan bola melenceng tipis dari gawang sendiri.

Howe memasukkan tiga pemain pengganti lagi demi mencari gol penyeimbang, tetapi City bertahan kokoh dan menggandakan keunggulan jelang leg kedua di Manchester bulan depan saat Cherki menuntaskan lari apik dari pemain pengganti Rayan Ait-Nouri.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari St James' Park...

  • Kiper & Bek

    James Trafford (7/10):

    Memaksimalkan kesempatan sebagai starter kedua dalam empat hari dengan tetap tenang dan waspada. Melakukan penyelamatan kelas atas untuk menepis sundulan melambung Wissa ke mistar gawang dan menjaga benteng pertahanan dengan baik saat tuan rumah terus menekan.

    Matheus Nunes (5/10):

    Bekerja keras untuk menjaga Anthony Gordon dan mendapat kartu kuning karena tekel keras terhadapnya. Bisa saja mendapat kartu kedua karena melanggar Joelinton, dan itu cukup bagi Guardiola untuk menariknya keluar.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Tampil baik untuk menjaga Wissa dan kemudian membuat Woltemade frustrasi meski kalah dalam segi fisik.

    Max Alleyne (7/10):

    Satu lagi penampilan apik sejak dipanggil kembali dari peminjaman di Watford dan melawan oposisi yang jauh lebih tangguh daripada Exeter.

    Nathan Ake (6/10):

    Terkadang kesulitan menghadapi kecepatan Newcastle tetapi pengalamannya terlihat pada akhirnya.

    • Iklan

  • Gelandang

    Bernardo Silva (6/10):

    Melepaskan tembakan menyilang di satu-satunya peluang City pada babak pertama, lalu melakukan sentuhan kunci untuk melayani gol Semenyo.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Diminta bermain di peran asing sebagai gelandang bertahan dan melakukannya dengan cukup baik sebelum digantikan oleh Rodri.

    Phil Foden (5/10):

    Tidak seirama dengan rekan setimnya. Jika bukan karena rekor bagusnya di derbi Manchester, mudah melihatnya bakal dicadangkan untuk perjalanan ke Old Trafford mendatang.

  • Penyerang

    Antoine Semenyo (7/10):

    Bukan penampilan paling meledak-ledak darinya, tetapi muncul dua kali di tempat yang tepat untuk memasukkan bola ke gawang. Anda tidak bisa membantah awal kariernya yang gemilang di City.

    Erling Haaland (5/10):

    Jarang mendapat bola dan meski keputusannya sangat kejam, ia menyebabkan gol kedua Semenyo dianulir.

    Jeremy Doku (7/10):

    Memicu gol pembuka dengan mengecoh Harvey Barnes dan mengirimkan umpan silang berbahaya.

  • Pergantian & Manajer

    Rodri (6/10):

    Membantu membendung dominasi Newcastle dengan memberi City kontrol lebih besar dan fluiditas saat menyerang.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Membuat City lebih berbahaya saat melakukan serangan balik.

    Rico Lewis (6/10):

    Membantu timnya mengontrol babak kedua dengan operan-operan yang sangat mulus.

    Rayan Cherki (7/10):

    Tembakannya lemah pada peluang emas yang mengarah tepat ke tangan Nick Pope, tetapi menebusnya di penghujung laga dengan penyelesaian yang kejam.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Masuk di masa injury time untuk penampilan langka dan memanfaatkannya dengan aksi brilian untuk mengkreasikan gol kedua.

    Pep Guardiola (7/10):

    Menangani krisis cedera City dengan baik dan menemukan solusi inovatif dengan memainkan O'Reilly sebagai gelandang bertahan. Tidak bermain cantik, tapi pulang dengan keunggulan dua gol adalah hal yang ia harapkan.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0