Rating Pemain Man City Vs Newcastle United: Antoine Semenyo Menggila! Rekrutan Baru Bawa Pasukan Pep Guardiola Kian Dekat Ke Final Piala Liga, Ketakutan Eddie Howe Terbukti

Gol tersebut memberi City keunggulan meski bertentangan dengan arus permainan, tetapi mereka kemudian menguasai babak kedua dan pemain pengganti Rayan Cherki memberi mereka gol kedua yang pantas di masa injury time.

City sempat dikejutkan di awal laga saat Newcastle menyerang, tetapi tembakan Yoane Wissa melambung. Tim tamu tidak melepaskan satu pun tembakan di babak pertama — kedua kalinya terjadi musim ini — dan mereka sangat beruntung tak lama setelah jeda ketika Newcastle menghantam tiang gawang dua kali berturut-turut.

The Magpies harus membayar mahal karena beberapa saat kemudian City melakukan serangan balik yang dipimpin Jeremy Doku, dan Semenyo menyelinap untuk memecah kebuntuan. Eddie Howe pasti sangat marah karena sebelum laga ia telah meluapkan kekesalannya pada perubahan aturan yang mengizinkan Semenyo bermain meski sempat membela Bournemouth di kompetisi ini.

Semenyo tampaknya mencetak gol lagi menyusul situasi sepak pojok, namun gol dianulir setelah tinjauan VAR selama lima menit karena Erling Haaland dianggap mengganggu permainan. City juga beruntung tidak kebobolan gol bunuh diri saat Bernardo Silva tak sengaja mengoper terlalu kencang ke James Trafford dan bola melenceng tipis dari gawang sendiri.

Howe memasukkan tiga pemain pengganti lagi demi mencari gol penyeimbang, tetapi City bertahan kokoh dan menggandakan keunggulan jelang leg kedua di Manchester bulan depan saat Cherki menuntaskan lari apik dari pemain pengganti Rayan Ait-Nouri.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari St James' Park...