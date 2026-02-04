Rating Pemain Man City Vs Newcastle: Tantang Arsenal! Brace Omar Marmoush Bawa Pasukan Pep Guardiola Ke Wembley, James Trafford Bikin The Magpies Frustrasi

James Trafford memaksimalkan kesempatan langka dengan dua penyelamatan kelas atas di babak pertama, kian membuat frustrasi pasukan Eddie Howe yang kini kalah 11 kali beruntun di laga tandang melawan City.

Howe melakukan tiga pergantian saat jeda dan satu berhasil saat Anthony Elanga mencetak gol individu indah usai satu jam laga, gol pertamanya untuk Newcastle sejak kepindahan senilai £55 juta dari Nottingham Forest.

Intensitas City menurun di babak kedua namun pikiran mereka mungkin sudah tertuju pada duel kontra Arsenal di Wembley, perjalanan ke-22 mereka ke markas sepakbola Inggris di era Guardiola. Sang pelatih memasukkan Erling Haaland dan Rodri agar Newcastle tak merasa nyaman dan timnya bahkan bisa menambah gol di akhir laga lewat dua peluang sang pemain Norwegia.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari Etihad Stadium...