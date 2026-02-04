Goal.com
Marmoush Getty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Newcastle: Tantang Arsenal! Brace Omar Marmoush Bawa Pasukan Pep Guardiola Ke Wembley, James Trafford Bikin The Magpies Frustrasi

Manchester City mengamuk kontra Newcastle demi menyegel tiket final Piala Liga melawan Arsenal. Pep Guardiola melakukan rotasi namun tetap menang nyaman 3-1 malam itu, melengkapi agregat telak 5-1 atas juara tahun lalu. Omar Marmoush mencetak dua gol cepat sementara Tijjani Reijnders menambah satu di babak pertama yang klinis.

James Trafford memaksimalkan kesempatan langka dengan dua penyelamatan kelas atas di babak pertama, kian membuat frustrasi pasukan Eddie Howe yang kini kalah 11 kali beruntun di laga tandang melawan City.

Howe melakukan tiga pergantian saat jeda dan satu berhasil saat Anthony Elanga mencetak gol individu indah usai satu jam laga, gol pertamanya untuk Newcastle sejak kepindahan senilai £55 juta dari Nottingham Forest.

Intensitas City menurun di babak kedua namun pikiran mereka mungkin sudah tertuju pada duel kontra Arsenal di Wembley, perjalanan ke-22 mereka ke markas sepakbola Inggris di era Guardiola. Sang pelatih memasukkan Erling Haaland dan Rodri agar Newcastle tak merasa nyaman dan timnya bahkan bisa menambah gol di akhir laga lewat dua peluang sang pemain Norwegia.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari Etihad Stadium...

  • Kiper & Bek

    James Trafford (8/10):

    Melakukan dua penyelamatan kunci di awal yang membunuh kepercayaan diri Newcastle, sigap menutup ruang Joe Willock, lalu membesarkan badan untuk menggagalkan Anthony Gordon sebelum menepis sundulan Sven Botman.

    Matheus Nunes (6/10):

    Agak lesu di babak pertama, kelengahannya berujung peluang Willock lalu harus dikartu kuning karena menjatuhkan Lewis Hall usai kehilangan bola.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Malam yang kurang tenang meski City memegang kendali secara umum. Kalah duel udara yang berujung salah satu peluang Newcastle, lalu lolos dari hukuman saat kehilangan bola karena tembakan Yoane Wissa melambung.

    Nathan Ake (5/10):

    Kurangnya kecepatan terlihat saat Newcastle menembus garis pertahanan tinggi City dua kali. Digantikan Alleyne saat jeda.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Menggunakan kecepatannya dengan efektif untuk menyerang Newcastle, berulang kali menyisir sayap kiri dengan intensi tinggi di babak pertama.

  • Gelandang

    Nico O'Reilly (8/10):

    Tampil dominan di tengah, menjadi mitra yang sangat baik bagi Gonzalez berkat fisik impresifnya.

    Nico Gonzalez (7/10):

    Menyediakan fondasi kokoh bagi City untuk mengontrol permainan.

    Phil Foden (6/10):

    Bermain cukup baik tapi seharusnya bisa lebih memaksimalkan kesempatan dengan memberi dampak lebih nyata.

  • Penyerang

    Tijjani Reijnders (8/10):

    Tampil gemilang menerobos pertahanan Newcastle hingga sepertiga akhir. Membantu gol pertama Marmoush lalu mencetak gol sendiri dan bisa, atau harusnya, menambah satu lagi di babak kedua.

    Omar Marmoush (8/10):

    Gol pertamanya cukup beruntung berkat tekel Dan Burn usai kontrol bola yang buruk, tapi pergerakannya merepotkan Newcastle dan ia menyambar sapuan buruk Kieran Trippier untuk gol kedua. Newcastle pasti muak melihatnya karena ia mencetak lima dari 11 golnya untuk City ke gawang The Magpies.

    Antoine Semenyo (7/10):

    Satu lagi duri bagi Newcastle, pemain seharga £64 juta ini mengkreasikan gol Reijnders lewat tusukan ke dalam kotak penalti.

  • Pergantian & Manajer

    Max Alleyne (5/10):

    Mengalami babak kedua yang berat setelah menggantikan Ake.

    Rodri (6/10):

    Membantu mencari celah di pertahanan Newcastle saat masuk.

    Erling Haaland (7/10):

    Membuat kehadirannya terasa dan mencatatkan dua peluang mencetak gol.

    Rico Lewis (N/A):

    Menggantikan Gonzalez menit ke-83.

    Pep Guardiola (7/10):

    Laga praktis berakhir setelah gol pertama. Meski mungkin kesal dengan penurunan intensitas di babak kedua, ia menebusnya dengan memasukkan pemain bintang.

