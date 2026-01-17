Man City lose to Man UtdGetty/Goal
Richard Mills dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Man City Vs Man United: Erling Haaland Jadi 'Makhluk Gaib'! Bintang Norwegia Itu Sekali Lagi Menghilang & Aksi Heroik Gigi Donnarumma Tak Mampu Selamatkan Timnya Dari Bencana Derby

Manchester City kehilangan lebih banyak poin dalam perebutan gelar Liga Premier setelah mengalami kekalahan 2-0 dari rival sekota Manchester United pada hari Sabtu. Erling Haaland gagal memberikan ancaman pada pertahanan tim tuan rumah, sementara Gianluigi Donnarumma tampil gemilang menjaga skor tetap terhormat. Ini adalah salah satu penampilan terburuk City musim ini, dengan tim asuhan Pep Guardiola berharap agar pemuncak klasemen Arsenal tergelincir lawan Nottingham Forest pada akhir hari.

City berada dalam posisi tertekan sejak awal, sebuah fakta yang tidak terbantu oleh cedera yang dialami John Stones, Josko Gvardiol, dan Ruben Dias. Sebelum mereka bisa mengonfirmasi kedatangan Marc Guehi dari Crystal Palace, tim tamu menurunkan lini belakang dengan dua pemain berusia 21 tahun dan satu pemain berusia 20 tahun, dan hal itu terlihat ketika sundulan awal Harry Maguire membentur mistar dari jarak dekat sebelum Patrick Dorgu memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan yang baik.

City juga berutang pada bendera offside dalam dua kesempatan di babak pertama ketika gol dari Amad Diallo dan Bruno Fernandes dianulir, namun keteraturan United masuk ke belakang menjadi penyebab kekhawatiran bagi para penggemar tim tamu. 

Setelah babak pertama yang sangat ceroboh dan mengecewakan, City sedikit membaik setelah jeda, tetapi jika bukan karena Donnarumma membuat serangkaian penyelamatan cepat dari Amad dan Casemiro, permainan bisa saja berakhir. Penjaga gawang Italia itu kembali menyelamatkan untuk menghalau usaha Mbeumo, tetapi pemain asal Kamerun itu akhirnya berhasil menaklukkan mantan bintang Paris Saint-Germain itu dengan penyelesaian cerdas dalam serangan balik pada menit ke-65. 

Dari sana, City dibuat kocar-kacir, dan pada menit ke-76, skornya menjadi 2-0 ketika Dorgu mencuri kesempatan dari Rico Lewis untuk mencetak gol. Amad hampir mencetak gol spektakuler, hanya saja tembakannya membentur tiang dan kemudian United mendapatkan gol ketiga yang dianulir karena offside dari Mason Mount, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. City bisa tertinggal sembilan poin di belakang Arsenal jika The Gunners menang di Forest setelah kekalahan ini. 

GOAL menilai pemain Man City dari Old Trafford...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Penjaga Gawang & Bek

    Gianluigi Donnarumma (9/10):

    Kiper tersebut tampil menginspirasi untuk City, dan tanpanya, itu bisa menjadi kekalahan telak.

    Rico Lewis (4/10):

    Agak ceroboh saat memegang bola dan tidak memberikan banyak kontribusi di kedua ujung lapangan. Tertidur saat gol kedua United ketika Dorgu mencuri masuk.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Memulai dengan guncangan tetapi membaik seiring berjalannya pertandingan, dengan Guardiola memujinya setelah satu intersepsi.

    Max Alleyne (4/10):

    Pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan kesempatan langka untuk menjadi starter tetapi ternyata menjadi hari yang harus dilupakan. Dia terlihat kewalahan oleh kesempatan tersebut dan digantikan saat jeda.

    Nathan Ake (5/10):

    Pemain paling senior dari pertahanan City yang sangat muda, tetapi tidak memberikan banyak keamanan ketika sangat dibutuhkan.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Phil Foden (4/10):

    Cukup anonim di babak pertama dan tidak kembali untuk periode kedua, mungkin karena cedera.

    Rodri (4/10):

    Pemain asal Spanyol itu tampak tertinggal dan kalah bersaing dengan Casemiro di tengah lapangan.

    Bernardo Silva (5/10):

    Mencoba untuk menunjukkan dominasinya dalam permainan tetapi tidak berhasil melakukannya.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Antoine Semenyo (5/10):

    Pemain yang ditandatangani pada bulan Januari ini mengalami hari yang paling sulit di kantor City karena sentuhannya mengecewakan.

    Jeremy Doku (7/10):

    Melakukan beberapa pekerjaan bertahan yang baik dan memiliki beberapa momen berkualitas, tetapi dikecewakan oleh rekan satu timnya. 

    Erling Haaland (4/10):

    Penyerang produktif ini dikalahkan oleh Martinez, tetapi juga memiliki sangat sedikit untuk dimanfaatkan. Digantikan pada menit ke-80, juga. 

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cadangan & Manajer

    Nico O'Reilly (5/10):

    Mengalami kesulitan dengan Amad yang sangat lincah ketika ia masuk.

    Rayan Cherki (5/10):

    Tidak mampu melakukan sihir kali ini.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Menambahkan sedikit dorongan ke depan dari bangku cadangan.

    Rayan Ait Nouri (5/10):

    Tidak banyak berkontribusi untuk timnya.

    Divine Mukasa (N/A):

    Tidak terlalu terlibat.

    Pep Guardiola (4/10):

    Menurunkan tim muda tetapi timnya tidak bisa memberikan alasan tentang bagaimana mereka bermain. Mereka kalah dengan berpikir dan bertarung di Old Trafford. United lebih menginginkannya sedangkan City lesu dan tidak terlihat seperti tim yang bersaing untuk gelar. Para penggantinya juga tidak memberikan banyak pengaruh.

