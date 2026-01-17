Rating Pemain Man City Vs Man United: Erling Haaland Jadi 'Makhluk Gaib'! Bintang Norwegia Itu Sekali Lagi Menghilang & Aksi Heroik Gigi Donnarumma Tak Mampu Selamatkan Timnya Dari Bencana Derby

City berada dalam posisi tertekan sejak awal, sebuah fakta yang tidak terbantu oleh cedera yang dialami John Stones, Josko Gvardiol, dan Ruben Dias. Sebelum mereka bisa mengonfirmasi kedatangan Marc Guehi dari Crystal Palace, tim tamu menurunkan lini belakang dengan dua pemain berusia 21 tahun dan satu pemain berusia 20 tahun, dan hal itu terlihat ketika sundulan awal Harry Maguire membentur mistar dari jarak dekat sebelum Patrick Dorgu memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan yang baik.

City juga berutang pada bendera offside dalam dua kesempatan di babak pertama ketika gol dari Amad Diallo dan Bruno Fernandes dianulir, namun keteraturan United masuk ke belakang menjadi penyebab kekhawatiran bagi para penggemar tim tamu.

Setelah babak pertama yang sangat ceroboh dan mengecewakan, City sedikit membaik setelah jeda, tetapi jika bukan karena Donnarumma membuat serangkaian penyelamatan cepat dari Amad dan Casemiro, permainan bisa saja berakhir. Penjaga gawang Italia itu kembali menyelamatkan untuk menghalau usaha Mbeumo, tetapi pemain asal Kamerun itu akhirnya berhasil menaklukkan mantan bintang Paris Saint-Germain itu dengan penyelesaian cerdas dalam serangan balik pada menit ke-65.

Dari sana, City dibuat kocar-kacir, dan pada menit ke-76, skornya menjadi 2-0 ketika Dorgu mencuri kesempatan dari Rico Lewis untuk mencetak gol. Amad hampir mencetak gol spektakuler, hanya saja tembakannya membentur tiang dan kemudian United mendapatkan gol ketiga yang dianulir karena offside dari Mason Mount, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. City bisa tertinggal sembilan poin di belakang Arsenal jika The Gunners menang di Forest setelah kekalahan ini.

GOAL menilai pemain Man City dari Old Trafford...