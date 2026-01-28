Rating Pemain Man City Vs Galatasaray: Puasa Gol Berakhir! Erling Haaland Segel Tiket 16 Besar Liga Champions, Tapi Cedera Jeremy Doku Jadi Kekhawatiran

Rayan Cherki menggandakan keunggulan City sebelum jeda usai menerima assist lain dari Jeremy Doku yang tampil gemilang, namun pemain Belgia itu harus ditarik keluar karena dugaan cedera lutut tak lama kemudian.

Di babak kedua, Galatasaray menekan City namun gagal memanfaatkan momentum, dengan Gianluigi Donnarumma menggagalkan upaya Victor Osimhen dari dalam kotak penalti.

Hasil laga lain di Eropa sempat menempatkan City di posisi keempat fase liga, namun akhirnya mereka lolos tipis ke 16 besar dan menghindari play-off. Mereka finis di peringkat kedelapan berkat kemenangan Benfica atas Real Madrid yang melempar sang juara 15 kali itu ke posisi sembilan klasemen.

GOAL memberikan rating pemain City dari Etihad Stadium...