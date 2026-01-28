Goal.com
Rating Pemain Man City Vs Galatasaray: Puasa Gol Berakhir! Erling Haaland Segel Tiket 16 Besar Liga Champions, Tapi Cedera Jeremy Doku Jadi Kekhawatiran

Erling Haaland kembali merasakan sensasi mencetak gol non-penalti saat Manchester City menang 2-0 atas Galatasaray demi tiket 16 besar Liga Champions, meski lolos dengan sangat tipis. Sempat membuang peluang emas, Haaland menebusnya lewat sentuhan dingin di babak pertama, gol open play pertamanya dalam 10 laga.

Rayan Cherki menggandakan keunggulan City sebelum jeda usai menerima assist lain dari Jeremy Doku yang tampil gemilang, namun pemain Belgia itu harus ditarik keluar karena dugaan cedera lutut tak lama kemudian.

Di babak kedua, Galatasaray menekan City namun gagal memanfaatkan momentum, dengan Gianluigi Donnarumma menggagalkan upaya Victor Osimhen dari dalam kotak penalti.

Hasil laga lain di Eropa sempat menempatkan City di posisi keempat fase liga, namun akhirnya mereka lolos tipis ke 16 besar dan menghindari play-off. Mereka finis di peringkat kedelapan berkat kemenangan Benfica atas Real Madrid yang melempar sang juara 15 kali itu ke posisi sembilan klasemen.

GOAL memberikan rating pemain City dari Etihad Stadium...

  • Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Cepat keluar dari sarangnya untuk menyapu serangan Galatasaray dan melakukan penyelamatan impresif guna menggagalkan Victor Osimhen di babak kedua.

    Matheus Nunes (7/10):

    Berulang kali memotong pergerakan berbahaya tim tamu.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah malam yang berat melawan Bodo/Glimt, meredam serangan Gala dengan reaksi tajamnya.

    Nathan Ake (6/10):

    Kurangnya kecepatan membuatnya terekspos beberapa kali, tetapi ia menebusnya dengan intervensi tepat waktu.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Pertandingan terbaiknya musim ini, bekerja sama apik dengan Doku dan kemudian Foden sembari memberikan penampilan bertahan yang jauh lebih baik.

  • Gelandang

    Bernardo Silva (7/10):

    Mesin penggerak lini tengah City, tanpa lelah melakukan pressing terhadap lawan dan meletakkan dasar bagi kemenangan nyaman mereka.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Satu lagi penampilan luar biasa sebagai gelandang bertahan setelah tampil mengesankan dalam peran tersebut melawan Newcastle. Ini adalah posisi ketiga yang berbeda yang ia mainkan untuk City, tetapi peran yang lebih dalam tidak menghentikannya untuk mencoba mencetak gol.

    Rayan Cherki (7/10):

    Mencetak golnya dengan brilian untuk mengumpulkan 20 gol dan assist di musim pertamanya bersama City.

  • Penyerang

    Jeremy Doku (8/10):

    Penampilan luar biasa yang terhenti secara kejam oleh cedera. Kontribusinya pada gol Haaland menunjukkan betapa ia berkembang sejak bermain lebih ke dalam, sementara sodorannya untuk Cherki menjadi pengingat betapa berbahayanya ia saat menyisir sayap.

    Erling Haaland (7/10):

    Melupakan kegagalan buruk pada sundulannya dengan tetap tenang di hadapan kiper Ugurcan Cakir untuk mengakhiri puasa gol dan membawa City menuju kemenangan serta tiket ke 16 besar.

    Omar Marmoush (5/10):

    Gagal melanjutkan performa penentunya saat melawan Wolves karena kesulitan berkombinasi dengan Haaland atau Cherki dan menyia-nyiakan peluang terbaiknya untuk menciptakan sesuatu di babak kedua.

  • Pergantian & Manajer

    Phil Foden (6/10):

    Menciptakan banyak ruang di belakang pertahanan Galatasaray tetapi kurang memiliki operan akhir yang berkualitas.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Berbahaya saat serangan balik tetapi membuang peluang bagus untuk mencetak gol ketiga. Sebagai pembelaan, ia mengenakan perban di kepalanya setelah benturan keras.

    Nico Gonzalez (N/A):

    Melakukan comeback dari cedera pada menit ke-82.

    Pep Guardiola (7/10):

    Memainkan formasi 4-2-2-2 yang memaksimalkan kekuatan timnya, memancing Galatasaray untuk menyerang lalu mengeksploitasi mereka dengan serangan cepat.

0