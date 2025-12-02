Rating Pemain Man City Vs Fulham: Erling Haaland Tembus 100 Gol & Phil Foden Cetak Brace, Pasukan Pep Guardiola Nyaris Buang Kemenangan Dalam Drama 9 Gol

Haaland sempat mengalami puasa gol singkat dalam tiga laga dan memulai pertandingan dengan membentur tiang gawang meski mendapat peluang emas. Namun, ia segera menebusnya dengan gaya khas yang tegas, menyambar umpan silang Jeremy Doku pada menit ke-17 untuk mencetak gol ke-100-nya di Liga Primer. Sang pencetak gol berubah menjadi pemberi asis saat City menggandakan keunggulan di babak pertama, di mana pemain Norwegia itu menahan bola untuk kemudian diselesaikan dengan mudah oleh Tijjani Reijnders.

Foden, yang baru saja mencetak dua gol untuk menyelamatkan kemenangan melawan Leeds, ikut serta dalam pesta gol dengan menyambar bola liar dari luar kotak penalti satu menit sebelum jeda, menyusul tinju ceroboh dari Bernd Leno. Namun sebelum turun minum, Fulham kembali ke permainan lewat sundulan terbang Emile Smith-Rowe di injury time babak pertama.

City tampaknya sudah mengunci kemenangan dalam sembilan menit setelah babak kedua dimulai saat Foden mencetak gol lagi dan Sander Berge membelokkan tembakan Doku ke gawangnya sendiri. Namun, tim asuhan Marco Silva bangkit untuk menciptakan akhir laga yang epik. Alex Iwobi merespons cepat dengan tendangan melengkung dari luar kotak penalti menjadikan skor 5-2.

Samuel Chukwueze kemudian mencetak dua gol pertamanya di sepakbola Inggris dalam waktu singkat untuk memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol saat laga tersisa 12 menit. City bertahan dengan gugup hingga akhir untuk memangkas jarak menjadi dua poin di belakang Arsenal, yang masih menyimpan satu pertandingan melawan Brentford pada Kamis dini hari.

Berikut rating para pemain Man City versi GOAL dari Craven Cottage...