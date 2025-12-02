Man City HIC 16:9Getty/GOAL
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Fulham: Erling Haaland Tembus 100 Gol & Phil Foden Cetak Brace, Pasukan Pep Guardiola Nyaris Buang Kemenangan Dalam Drama 9 Gol

Erling Haaland mencetak gol ke-100 di Liga Primer dan Phil Foden melanjutkan tren positif saat Man City menang menghibur 5-4 atas Fulham. Namun, Pep Guardiola pasti cemas dengan pertahanan timnya yang kebobolan empat gol dan nyaris membuang kemenangan untuk kedua kalinya dalam empat hari.

Haaland sempat mengalami puasa gol singkat dalam tiga laga dan memulai pertandingan dengan membentur tiang gawang meski mendapat peluang emas. Namun, ia segera menebusnya dengan gaya khas yang tegas, menyambar umpan silang Jeremy Doku pada menit ke-17 untuk mencetak gol ke-100-nya di Liga Primer. Sang pencetak gol berubah menjadi pemberi asis saat City menggandakan keunggulan di babak pertama, di mana pemain Norwegia itu menahan bola untuk kemudian diselesaikan dengan mudah oleh Tijjani Reijnders.

Foden, yang baru saja mencetak dua gol untuk menyelamatkan kemenangan melawan Leeds, ikut serta dalam pesta gol dengan menyambar bola liar dari luar kotak penalti satu menit sebelum jeda, menyusul tinju ceroboh dari Bernd Leno. Namun sebelum turun minum, Fulham kembali ke permainan lewat sundulan terbang Emile Smith-Rowe di injury time babak pertama.

City tampaknya sudah mengunci kemenangan dalam sembilan menit setelah babak kedua dimulai saat Foden mencetak gol lagi dan Sander Berge membelokkan tembakan Doku ke gawangnya sendiri. Namun, tim asuhan Marco Silva bangkit untuk menciptakan akhir laga yang epik. Alex Iwobi merespons cepat dengan tendangan melengkung dari luar kotak penalti menjadikan skor 5-2.

Samuel Chukwueze kemudian mencetak dua gol pertamanya di sepakbola Inggris dalam waktu singkat untuk memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol saat laga tersisa 12 menit. City bertahan dengan gugup hingga akhir untuk memangkas jarak menjadi dua poin di belakang Arsenal, yang masih menyimpan satu pertandingan melawan Brentford pada Kamis dini hari.

Berikut rating para pemain Man City versi GOAL dari Craven Cottage...

  • Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Perlu lebih menguasai areanya dan melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol kedua Chukwueze karena lagi-lagi gagal mengantisipasi sepak pojok dengan baik.

    Matheus Nunes (5/10):

    Lengah pada gol pertama Fulham dan untuk laga kedua berturut-turut tampak tak berdaya menghadapi gelombang tekanan lawan, menegaskan kebutuhan City untuk merekrut bek kanan murni.

    Ruben Dias (5/10):

    Membuat pemain Fulham dalam posisi onside untuk gol ketiga dan seharusnya mengawal pertahanan dengan lebih baik.

    Josko Gvardiol (5/10):

    Tidak bertahan dengan urgensi yang dibutuhkan sampai akhir laga di mana ia akhirnya berjuang keras. Ragu-ragu di kotak penalti lawan, menyia-nyiakan peluang untuk mengunci kemenangan.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Perlu lebih berhati-hati saat maju menyerang karena ia membiarkan rekan-rekan beknya kekurangan orang dalam beberapa kesempatan.

  • Gelandang

    Bernardo Silva (5/10):

    Pengaruh awalnya memudar seiring berjalannya laga dan seharusnya ditarik keluar lebih awal untuk menyuntikkan energi ke dalam tim.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Beberapa kali kehilangan bola, tetapi fakta bahwa Fulham bangkit menyerang begitu ia ditarik keluar menunjukkan betapa penting perannya.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Mencetak gol untuk pertama kalinya sejak hari pembukaan musim dengan penyelesaian tenang dan berperan dalam serangkaian serangan berbahaya City.

  • Penyerang

    Phil Foden (8/10):

    Kembali tampil menonjol untuk menegaskan bahwa ia adalah pemain terpenting City selain Haaland.

    Erling Haaland (8/10):

    Sulit membantah kualitasnya dengan gol ke-100 dan dua asis, meski asis keduanya tidak disengaja. Seharusnya bisa mencetak gol lebih awal, namun ini tetap menjadi pengingat lain akan pentingnya ia bagi City.

    Jeremy Doku (7/10):

    Berkontribusi pada dua gol setelah penampilan sulit melawan Leeds dan sudah tidak berada di lapangan saat kekacauan yang sebenarnya terjadi.

  • Pergantian & Manajer

    John Stones (5/10):

    City kehilangan kendali permainan setelah ia menggantikan Gonzalez di lini tengah.

    Savinho (5/10):

    Seperti Stones, permainan hampir lepas dari genggaman City saat ia masuk. Melakukan tekel penting di waktu tambahan sebelum menggiring bola keluar dari kotak penalti, hanya untuk kemudian kehilangan penguasaan bola.

    Rayan Cherki (N/A):

    Dimasukkan pada menit ke-84 untuk membuat Fulham waspada, tetapi hanya berhasil mendapatkan kartu kuning.

    Pep Guardiola (6/10):

    Tekanan darahnya pasti melonjak di babak kedua, tetapi ia melakukan kesalahan konyol dengan menarik keluar Gonzalez dan menjadikan Stones sebagai jangkar lini tengah.

