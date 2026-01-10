Rating Pemain Man City Vs Exeter City: Antoine Semenyo Langsung Nyetel! Rekrutan £65 Juta Cetak Gol & Assist Saat Skuad Muda Pep Guardiola Pesta 10 Gol Di Piala FA

Dalam pertemuan pertama kedua tim, Exeter nyaris bermimpi indah ketika bek Ed Turns melompat paling tinggi di dalam kotak penalti, tetapi sundulannya berhasil ditepis dengan baik oleh kiper City James Trafford setelah lima menit laga berjalan.

Setelah mengatasi kejutan tersebut, City segera memimpin ketika bek tengah Alleyne, yang baru mengukir debutnya untuk klub dalam hasil imbang Liga Primer hari Rabu melawan Brighton & Hove Albion, menyarangkan bola ke gawang setelah terjadi kemelut di depan gawang hanya tujuh menit berselang.

Terus mendominasi jalannya pertandingan, pasukan Guardiola dengan cepat menggandakan keunggulan ketika Rodri melepaskan tembakan jarak jauh yang keras melewati Joe Whitworth pada menit ke-24. Setelah itu, terjadi kisah dua gol bunuh diri saat duo Exeter, Jake Doyle-Hayes dan Jack Fitzwater, masing-masing memasukkan bola ke gawang sendiri dalam periode lima menit yang sial di akhir babak pertama.

Melanjutkan dominasi setelah jeda, Semenyo — yang baru menuntaskan kepindahannya dari Bournemouth pada Jumat — menutup pekan yang padat dengan memberikan assist kepada Rico Lewis untuk gol kelima City, sebelum mencetak gol keenam sendiri dengan penyelesaian tenang pada menit ke-54.

Melakukan banyak pergantian pemain di babak kedua, City memberikan debut kepada pemain pengganti Stephen Mfuni, yang bergabung dengan sesama lulusan akademi Ryan McAidoo untuk mengukir penampilan perdana dalam seragam biru langit. Para pemain muda itu menyaksikan City mengubah skor menjadi 7-0 ketika gelandang Tijjani Reijnders melanjutkan tren golnya melawan Nottingham Forest dan Chelsea dengan membobol gawang lawan pada menit ke-71.

City, yang telah mencapai final dalam tiga edisi Piala FA sebelumnya, kemudian menambah kilau kemenangan telak mereka ketika pemain pengganti Nico O’Reilly dan McAidoo mencetak gol dalam periode tujuh menit yang luar biasa.

Namun, Exeter — setelah mengalami pembantaian yang menyakitkan — akhirnya memiliki alasan untuk tersenyum ketika pemain pengganti George Birch mencetak satu gol balasan untuk tim asuhan Gary Caldwell, sebelum bek City Lewis mengembalikan keunggulan sembilan gol tuan rumah dengan gol keduanya sore itu.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari Etihad Stadium...