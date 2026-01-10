Man City-ExeterGOAL
Rating Pemain Man City Vs Exeter City: Antoine Semenyo Langsung Nyetel! Rekrutan £65 Juta Cetak Gol & Assist Saat Skuad Muda Pep Guardiola Pesta 10 Gol Di Piala FA

Manchester City mengawali kiprah Piala FA dengan kemenangan tak masuk akal 10-1 atas Exeter City di putaran ketiga, Minggu dini hari. Antoine Semenyo mencetak gol dan assist dalam debutnya, sementara pemain muda Max Alleyne turut mencetak gol perdana untuk klub saat pasukan Pep Guardiola melibas lawan dari League One di Etihad Stadium.

Dalam pertemuan pertama kedua tim, Exeter nyaris bermimpi indah ketika bek Ed Turns melompat paling tinggi di dalam kotak penalti, tetapi sundulannya berhasil ditepis dengan baik oleh kiper City James Trafford setelah lima menit laga berjalan.

Setelah mengatasi kejutan tersebut, City segera memimpin ketika bek tengah Alleyne, yang baru mengukir debutnya untuk klub dalam hasil imbang Liga Primer hari Rabu melawan Brighton & Hove Albion, menyarangkan bola ke gawang setelah terjadi kemelut di depan gawang hanya tujuh menit berselang.

Terus mendominasi jalannya pertandingan, pasukan Guardiola dengan cepat menggandakan keunggulan ketika Rodri melepaskan tembakan jarak jauh yang keras melewati Joe Whitworth pada menit ke-24. Setelah itu, terjadi kisah dua gol bunuh diri saat duo Exeter, Jake Doyle-Hayes dan Jack Fitzwater, masing-masing memasukkan bola ke gawang sendiri dalam periode lima menit yang sial di akhir babak pertama.

Melanjutkan dominasi setelah jeda, Semenyo — yang baru menuntaskan kepindahannya dari Bournemouth pada Jumat — menutup pekan yang padat dengan memberikan assist kepada Rico Lewis untuk gol kelima City, sebelum mencetak gol keenam sendiri dengan penyelesaian tenang pada menit ke-54.

Melakukan banyak pergantian pemain di babak kedua, City memberikan debut kepada pemain pengganti Stephen Mfuni, yang bergabung dengan sesama lulusan akademi Ryan McAidoo untuk mengukir penampilan perdana dalam seragam biru langit. Para pemain muda itu menyaksikan City mengubah skor menjadi 7-0 ketika gelandang Tijjani Reijnders melanjutkan tren golnya melawan Nottingham Forest dan Chelsea dengan membobol gawang lawan pada menit ke-71.

City, yang telah mencapai final dalam tiga edisi Piala FA sebelumnya, kemudian menambah kilau kemenangan telak mereka ketika pemain pengganti Nico O’Reilly dan McAidoo mencetak gol dalam periode tujuh menit yang luar biasa.

Namun, Exeter — setelah mengalami pembantaian yang menyakitkan — akhirnya memiliki alasan untuk tersenyum ketika pemain pengganti George Birch mencetak satu gol balasan untuk tim asuhan Gary Caldwell, sebelum bek City Lewis mengembalikan keunggulan sembilan gol tuan rumah dengan gol keduanya sore itu.

GOAL memberikan rating pemain Man City dari Etihad Stadium...

    Kiper & Bek

    James Trafford (6/10):

    Melanjutkan tugas sebagai kiper City untuk kompetisi piala domestik, ia melakukan penyelamatan hebat untuk menggagalkan Turns dari Exeter setelah lima menit. Namun sejak saat itu, ia sama sekali tidak diuji.

    Rico Lewis (9/10):

    Diberi kesempatan starter menggantikan Matheus Nunes, bek kanan ini menyambut umpan silang menggoda Semenyo untuk mengubah skor menjadi 5-0 setelah 49 menit, sebelum mencetak gol keduanya di masa injury time.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Memperpanjang keberadaannya di starting XI, bek tengah ini terlibat dalam proses gol pembuka City, melepaskan umpan silang mendatar yang akhirnya sampai ke Alleyne.

    Max Alleyne (8/10):

    Setelah melakukan debut City dalam hasil imbang hari Rabu melawan Brighton, pemain muda ini menutup pekan impian dengan seragam biru lewat gol sodoran jarak dekat setelah 12 menit.

    Nathan Ake (6/10):

    Sosok "Mr. Reliable" City di Piala FA, bek ini mengira telah mencetak gol ketiga timnya sore itu, tetapi tercatat sebagai gol bunuh diri. Ia kemudian diganti saat jeda.

    Gelandang

    Tijjani Reijnders (7/10):

    Berusaha melanjutkan performa apiknya di depan gawang, sang gelandang melepaskan umpan silang yang berujung pada gol keempat City melalui gol bunuh diri lainnya, sebelum mencetak gol ketujuh timnya di babak kedua.

    Rodri (7/10):

    Terus membangun kebugarannya setelah absen panjang karena cedera, pemain Spanyol itu mencetak gol pertamanya sejak Mei 2024 dengan tembakan luar biasa dari jarak 25 yard di babak pertama. Dengan City unggul nyaman, sang gelandang kemudian diganti saat jeda.

    Rayan Cherki (8/10):

    Menyebabkan masalah dengan kecerdikan khasnya, gelandang yang lincah menggunakan kedua kaki ini mengira telah memenangkan penalti untuk City di babak pertama, tetapi wasit Adam Herczeg mengabaikan protesnya. Ia kemudian mencatatkan assist untuk gol perdana impian Semenyo bagi klub barunya.

    Penyerang

    Ryan McAidoo (8/10):

    Melakukan debut tim utama untuk City, winger muda ini menutup hari sempurnanya dengan menyambut umpan Divine Mukasa untuk mencetak gol kesembilan City.

    Erling Haaland (5/10):

    Secara mengejutkan tidak mencetak gol, sang striker kemudian diganti saat jeda karena City mengambil kesempatan untuk mengistirahatkan pemain andalan mereka, mengingat kerusakan sudah terjadi pada lawan.

    Antoine Semenyo (8/10):

    Diberikan debut langsung menyusul kepindahannya dari Bournemouth, sang winger mencatatkan gol dan assist pertamanya dalam penampilan babak kedua yang klinis.

    Pergantian & Manajer

    Nico O’Reilly (7/10):

    Dimasukkan setelah jeda, lulusan akademi ini memberikan dampak sempurna dengan menyundul gol kedelapan City dalam tampilan yang kejam di depan gawang.

    Stephen Mfuni (6/10):

    Hari yang membanggakan bagi pemain muda yang — seperti McAidoo — mengukir debut City-nya. Muncul dari bangku cadangan saat jeda, bek ini tampil positif saat menguasai bola, membuat dua operan ke sepertiga akhir.

    Divine Mukasa (7/10):

    Pemain pengganti paruh waktu lainnya, sang gelandang mencatatkan assist untuk gol kesembilan City, melayani McAidoo dengan umpan rapi dari kiri.

    Bernardo Silva (6/10):

    Masuk tepat setelah satu jam laga, sang kapten tampil tenang dan terkendali untuk City, menyelesaikan 93 persen (26/28) dari percobaan operannya.

    Jeremy Doku (8/10):

    Pemain internasional Belgia ini tampil lincah sebagai pemain pengganti di babak kedua, memberikan assist kepada Reijnders untuk gol ketujuh City dan Lewis untuk gol kesepuluh City.

    Pep Guardiola (8/10):

    Merotasi skuadnya dengan melakukan enam perubahan dari tim yang bermain imbang dengan Brighton, bos City membuat semua keputusan yang tepat, menyaksikan Lewis, McAidoo, dan Semenyo memanfaatkan kesempatan mereka untuk bersinar.

