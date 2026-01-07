Man City splitGetty/GOAL
Rating Pemain Man City Vs Brighton: Perburuan Gelar Berakhir?! Erling Haaland Boros Peluang Dalam Hasil Imbang Ketiga Beruntun, Phil Foden 'Menghilang'

Erling Haaland gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk memangkas jarak Manchester City dengan pemuncak klasemen Arsenal menjadi tiga poin. Meski sempat unggul lewat penalti di Etihad, Brighton bangkit memaksakan hasil imbang 1-1 pada Kamis dini hari, memperpanjang rentetan hasil seri City menjadi tiga laga beruntun di kasta tertinggi.

Pada malam lain yang menegangkan dan membuat frustrasi bagi City, mereka harus menyesali banyak peluang yang terbuang di sepertiga akhir saat harapan merebut kembali gelar Liga Primer mendapat pukulan telak. Seperti dugaan, pasukan Pep Guardiola mengendalikan permainan, mendominasi penguasaan bola, dan mengurung Brighton di area pertahanan mereka sendiri. Jeremy Doku menjadi titik cerah di awal laga bagi tuan rumah, namun lini belakang Seagulls yang kokoh membuat pemain Belgia itu dan rekan-rekannya frustrasi.

Erling Haaland mengalami nasib serupa, tetapi ia mendapat peluang emas untuk mengakhiri kesulitan mencetak golnya. Setelah aksi cerdas dari Doku, sang winger membawa bola ke kotak penalti sebelum memotong ke kaki kanannya, memancing Diego Gomez untuk melanggarnya. Meski Brighton protes, VAR mengintervensi dan City dihadiahi penalti. Haaland dengan tenang menuntaskannya dan mengakhiri puasa gol dalam tiga laga.

Ada peluang emas bagi City untuk memperlebar keunggulan, namun Bernardo Silva membuang satu peluang khusus untuk memberikan umpan matang kepada Haaland bagi gol kedua.

Di babak kedua, Brighton membuat mereka membayar mahal. Pergerakan cerdas Kaoru Mitoma membuka ruang di tepi kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut jauh gawang.

City berusaha keras sepanjang sisa malam, menciptakan peluang demi peluang, namun terus digagalkan Brighton berulang kali. Pemain pengganti Rayan Cherki menyajikan bola matang bagi Haaland untuk memenangkan laga di akhir waktu, tetapi tembakan pemain Norwegia itu mengarah tepat ke kiper. Ini pukulan telak lain bagi pasukan Guardiola, yang meraih hasil imbang ketiga berturut-turut dan berpotensi makin tertinggal dalam perburuan gelar.

GOAL memberikan rating pemain Manchester City dari Etihad...

  • Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Tak bisa berbuat banyak pada gol penyeimbang Brighton dan melakukan penyelamatan memukau yang sangat mirip dengan aksinya melawan Chelsea akhir pekan lalu.

    Matheus Nunes (4/10):

    Gagal mengatasi Mitoma dan sisi kiri Brighton sepanjang malam serta tidak cukup cepat mencium bahaya pada penyelesaian melengkung lawan.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Tampil cukup solid sebagai salah satu bek yang lebih senior yang diturunkan Guardiola pada laga besar.

    Max Alleyne (6/10):

    Tampil baik menggantikan peran Ruben Dias, Josko Gvardiol, dan John Stones yang absen.

    Nathan Ake (6/10):

    Sempat kesulitan, tetapi mampu mengatasi situasi dengan baik mengingat minimnya menit bermain musim ini.

  • Gelandang

    Nico Gonzalez (6/10):

    Melakukan sapuan efektif untuk sebagian besar waktu, tetapi menjadi salah satu pemain yang membiarkan Mitoma bebas saat mencetak gol.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Cukup cerah dalam beberapa momen tetapi kurang penetrasi nyata dan keyakinan dalam aksinya di luar kotak penalti Brighton.

    Phil Foden (4/10):

    Memiliki pengaruh minimal dalam permainan dan akhirnya ditarik keluar saat laga tersisa 20 menit.

  • Penyerang

    Bernardo Silva (6/10):

    Membuang peluang besar untuk membawa timnya unggul 2-0 di babak pertama, momen yang mungkin bisa memberikan dampak besar pada pertandingan.

    Erling Haaland (7/10):

    Mencetak gol ke-35.000 di Liga Primer dan terlihat lebih tajam setelah akhirnya melewati masa sulitnya.

    Jeremy Doku (8/10):

    Menjadi dorongan besar bagi City sejak kembali dari cedera dan merupakan salah satu aset paling tajam mereka. Melakukan hal brilian untuk memenangkan penalti.

  • Pergantian & Manajer

    Rodri (6/10):

    Masuk untuk memperkuat lini tengah tetapi tidak memberikan dampak nyata dalam membantu membongkar pertahanan Brighton yang bertahan dalam dan mundur.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Melakukan tugasnya sebagai tenaga baru dari bangku cadangan, tetapi tidak lebih dari itu.

    Rico Lewis (6/10):

    Tidak banyak berkontribusi dalam penampilan 15 menitnya.

    Rayan Cherki (8/10):

    Memberikan umpan matang kepada Haaland untuk peluang besar, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan dalam memburu gol kemenangan.

    Pep Guardiola (6/10):

    Melakukan pergantian pemain saat dibutuhkan tetapi mungkin terlalu banyak mengutak-atik tim, mengingat pentingnya meraih kemenangan.

