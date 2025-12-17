Rating Pemain Man City Vs Brentford: Siapa Butuh Erling Haaland?! Rayan Cherki Yang Memukau Bawa Cityzens Ke Semi-Final Piala Liga Saat Sang Mesin Gol Istirahat Di Bangku Cadangan

Haaland adalah salah satu dari sejumlah pemain reguler yang dicadangkan oleh Guardiola, namun City memulai dengan positif saat Cherki tembakannya melebar sebelum Oscar Bobb menembak lurus ke arah kiper Hakon Valdimarsson. Namun, City beruntung Abdukodir Khusanov tidak diusir keluar lapangan saat ia menjatuhkan Kevin Schade yang berpeluang mencetak gol, tanpa adanya VAR untuk mengintervensi setelah bek Uzbekistan itu diganjar kartu kuning.

Cherki menjadi pusat dari segala hal baik yang dilakukan City, dan setelah ia menyengat telapak tangan Valdimarsson dari jarak jauh, ia akhirnya mencetak gol ketika melepaskan tembakan ke pojok atas gawang dari jarak 20 yard pada menit ke-32.

Tuan rumah terus mendominasi setelah jeda, dan meski James Trafford harus waspada untuk menghalau upaya Kristoffer Ajer dan Schade, Valdimarsson melakukan penyelamatan terbaik dalam laga ini saat ia merespons cepat untuk menggagalkan Phil Foden. Namun, ia tak berdaya menghentikan Savinho menggandakan keunggulan City, saat tembakan pemain Brasil itu mengenai Ajer dan melambung melewati kiper Brentford untuk mengakhiri perlawanan dalam laga tersebut.

GOAL memberikan rating pemain City dari Etihad Stadium...