Cherki Haaland Man City GFXGetty/GOAL
Tom Maston dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Brentford: Siapa Butuh Erling Haaland?! Rayan Cherki Yang Memukau Bawa Cityzens Ke Semi-Final Piala Liga Saat Sang Mesin Gol Istirahat Di Bangku Cadangan

Manchester City melenggang ke semi-final Piala Liga setelah Rayan Cherki menginspirasi kemenangan 2-0 atas Brentford pada Kamis dini hari. Pemain internasional Prancis itu membuka skor dengan tembakan memukau di babak pertama sebelum upaya Savinho yang terdefleksi mengamankan tempat di empat besar bagi pasukan Pep Guardiola, sementara Erling Haaland bisa bersantai dan menonton dari bangku cadangan.

Haaland adalah salah satu dari sejumlah pemain reguler yang dicadangkan oleh Guardiola, namun City memulai dengan positif saat Cherki tembakannya melebar sebelum Oscar Bobb menembak lurus ke arah kiper Hakon Valdimarsson. Namun, City beruntung Abdukodir Khusanov tidak diusir keluar lapangan saat ia menjatuhkan Kevin Schade yang berpeluang mencetak gol, tanpa adanya VAR untuk mengintervensi setelah bek Uzbekistan itu diganjar kartu kuning.

Cherki menjadi pusat dari segala hal baik yang dilakukan City, dan setelah ia menyengat telapak tangan Valdimarsson dari jarak jauh, ia akhirnya mencetak gol ketika melepaskan tembakan ke pojok atas gawang dari jarak 20 yard pada menit ke-32.

Tuan rumah terus mendominasi setelah jeda, dan meski James Trafford harus waspada untuk menghalau upaya Kristoffer Ajer dan Schade, Valdimarsson melakukan penyelamatan terbaik dalam laga ini saat ia merespons cepat untuk menggagalkan Phil Foden. Namun, ia tak berdaya menghentikan Savinho menggandakan keunggulan City, saat tembakan pemain Brasil itu mengenai Ajer dan melambung melewati kiper Brentford untuk mengakhiri perlawanan dalam laga tersebut.

GOAL memberikan rating pemain City dari Etihad Stadium...

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRENTFORDAFP

    Kiper & Bek

    James Trafford (6/10):

    Menunjukkan tangan yang kuat untuk menepis upaya jarak jauh Jensen dan Ajer pada malam di mana ia tidak terlalu sering dibutuhkan.

    Rico Lewis (6/10):

    Selalu berusaha mendorong City ke depan saat menguasai bola, tetapi tidak selalu sempurna dalam bertahan karena Henry berhasil lolos di belakangnya lebih dari sekali.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Benar-benar permainan dua babak yang berbeda. Beruntung terhindar dari kartu merah atas pelanggarannya terhadap Schade dan terlihat menjadi beban setiap kali menghadapi gawangnya sendiri sebelum jeda. Jauh lebih baik setelah jeda karena ia melakukan beberapa intervensi vital saat Brentford berupaya menyamakan kedudukan.

    Nathan Ake (6/10):

    Solid di jantung pertahanan City dan membantu menerapkan jebakan offside yang efektif.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Bukan permainan terbaiknya tetapi masih merupakan penampilan yang lumayan dari bek kiri Inggris ini.

    • Iklan
  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Gelandang

    Nico Gonzalez (7/10):

    Kuat di dasar lini tengah City saat ia memutus serangan dan menggunakan bola secara efektif sebelum diistirahatkan pada seperempat akhir pertandingan.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Melepaskan beberapa umpan terobosan yang bagus, termasuk untuk gol Savinho, tetapi performanya timbul tenggelam. Sempat bermain sebagai false nine namun tidak terlihat nyaman.

    Rayan Cherki (9/10):

    65 menit yang luar biasa di lapangan bagi pemain internasional Prancis ini. Mengeluarkan trik dan tipu daya sejak awal dan terus menemukan ruang di antarlini untuk menghasilkan sihirnya. Mencoba peruntungannya beberapa kali dari jarak jauh sebelum mencetak gol dengan tembakan memukau dari jarak 20 yard.

  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Penyerang

    Oscar Bobb (6/10):

    Menyebabkan masalah bagi Rico Henry dalam beberapa kesempatan di awal, namun terpaksa keluar karena cedera dalam 20 menit pembuka.

    Divine Mukasa (5/10):

    Memulai di depan tetapi terlihat jauh lebih nyaman di kanan setelah Bobb terpaksa keluar. Menunjukkan kepercayaan diri dengan beberapa jentikan bola yang menarik dan tembakan melengkung yang melebar, tetapi performanya tidak konsisten.

    Savinho (6/10):

    Meninggalkan Michael Kayode mati langkah dalam beberapa kesempatan tetapi penyelesaian akhirnya kurang, sampai ia mendapat sedikit keberuntungan lewat defleksi Ajer yang membawa tembakannya masuk ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Phil Foden (8/10):

    Masuk lebih awal menggantikan Bobb yang cedera dan langsung terlihat berbeda kelasnya saat bermain sebagai false nine. Turun lebih ke dalam setelah jeda dan kurang beruntung tidak mencetak gol sebelum diganti untuk 10 menit terakhir.

    Josko Gvardiol (6/10):

    Memberi O'Reilly istirahat di 25 menit terakhir saat ia mendapatkan menit bermain yang jarang di posisi bek kiri.

    Matheus Nunes (6/10):

    Terlihat cukup solid di posisi aslinya di lini tengah setelah menggantikan Gonzalez.

    Bernardo Silva (6/10):

    Penuh energi setelah masuk menggantikan Cherki di pertengahan babak kedua.

    Charlie Gray (N/A):

    Masuk untuk debutnya di 10 menit terakhir.

    Pep Guardiola (7/10):

    Cedera Bobb membuatnya tidak bisa memberikan Foden waktu istirahat yang diinginkannya, tetapi selain itu ia merotasi pemainnya dengan efektif untuk memastikan tidak ada kesalahan.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
West Ham United crest
West Ham United
WHU
0