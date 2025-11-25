Rating Pemain Man City Vs Bayer Leverkusen: Apa Yang Anda Pikirkan, Pep?! Guardiola Kena Batunya Usai Cadangkan Erling Haaland

Itu adalah starting XI yang lebih pantas untuk Piala Liga ketimbang Liga Champions, dan Leverkusen memanfaatkan itu sepenuhnya. Mereka unggul di babak pertama lewat tembakan terarah Alex Grimaldo dan menggandakannya di babak kedua melalui sundulan Patrick Schick, menyusul kelengahan pertahanan Nathan Ake.

Guardiola melakukan tiga perubahan saat jeda setelah babak pertama yang menyedihkan, tetapi baru memasukkan Haaland dan Cherki setelah satu jam laga (sebelumnya memasukkan Doku dan Foden dengan sedikit dampak). Haaland langsung memberi City tujuan dan daya gedor, namun gagal memanfaatkan dua peluangnya. Setelah tembakan keduanya melambung di atas mistar, City tak pernah terlihat mampu bangkit kembali.

Berikut rating para pemain Man City versi GOAL dari Etihad Stadium...