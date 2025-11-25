City Leverkusen ratings gfxGetty
Richard Martin dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Man City Vs Bayer Leverkusen: Apa Yang Anda Pikirkan, Pep?! Guardiola Kena Batunya Usai Cadangkan Erling Haaland

Pep Guardiola nodai laga ke-100 Liga Champions-nya bersama Man City dengan seleksi tim yang arogan. Hasilnya? Kekalahan 2-0 dari Bayer Leverkusen yang tampil cerdik. Sang pelatih melakukan 10 perubahan, termasuk mencadangkan Erling Haaland, Phil Foden, dan Ruben Dias.

Itu adalah starting XI yang lebih pantas untuk Piala Liga ketimbang Liga Champions, dan Leverkusen memanfaatkan itu sepenuhnya. Mereka unggul di babak pertama lewat tembakan terarah Alex Grimaldo dan menggandakannya di babak kedua melalui sundulan Patrick Schick, menyusul kelengahan pertahanan Nathan Ake.

Guardiola melakukan tiga perubahan saat jeda setelah babak pertama yang menyedihkan, tetapi baru memasukkan Haaland dan Cherki setelah satu jam laga (sebelumnya memasukkan Doku dan Foden dengan sedikit dampak). Haaland langsung memberi City tujuan dan daya gedor, namun gagal memanfaatkan dua peluangnya. Setelah tembakan keduanya melambung di atas mistar, City tak pernah terlihat mampu bangkit kembali.

Berikut rating para pemain Man City versi GOAL dari Etihad Stadium...

  • Kiper & Bek

    James Trafford (4/10):

    Membuang peluang untuk membuktikan dirinya lebih bisa diandalkan daripada Gianluigi Donnarumma. Hanya menghadapi dua tembakan dan kebobolan keduanya, meski keduanya memang sulit diselamatkan. Sempat melakukan aksi gila keluar dari sarang tanpa komunikasi dengan Stones, beruntung tidak berakibat fatal.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Mudah disingkirkan oleh Christian Kofane dan kemudian tidak cukup cepat menutup pergerakan Grimaldo. Tidak banyak menawarkan bantuan saat menyerang, hal yang wajar bagi bek tengah murni.

    John Stones (6/10):

    Satu dari sedikit starter yang tampak tahu apa yang dia lakukan. Membawa bola ke depan dengan baik.

    Nathan Ake (5/10):

    Terlihat kaku dalam penampilan starter pertamanya untuk klub dalam sebulan. Gagal melihat Schick yang mengintai di belakangnya saat gol sundulan kedua terjadi.

    Rayan Ait-Nouri (4/10):

    Terlihat tidak seirama dengan rekan setimnya, kurang kewaspadaan saat bertahan maupun kreativitas saat menyerang. Wajar jika ditarik keluar saat jeda.

    • Iklan

  • Gelandang

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Tidak memberikan ketenangan yang biasanya didapat City dari Bernardo Silva. Ia membuang peluang terbaik di babak pertama dengan menembak lurus ke arah Flekken di dalam kotak penalti.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Satu-satunya pemain yang mempertahankan tempatnya di XI dari laga Newcastle dan cukup membuktikan kelayakannya, memberikan City stabilitas di lini tengah yang hilang di sebagian besar area lain.

    Rico Lewis (4/10):

    Terasa seperti bayangan dari pemain yang sama dua tahun lalu, tidak mampu mengontrol permainan atau menciptakan bahaya apa pun.

  • Penyerang

    Savinho (5/10):

    Tidak menentu. Operannya terlalu kencang dan tembakannya melenceng, salah satunya melintas di depan gawang dan hampir menjadi lemparan ke dalam. Ia juga salah posisi saat Leverkusen melakukan serangan balik untuk mencetak gol kedua.

    Omar Marmoush (5/10):

    Tanda lain bahwa ia tidak cocok bermain sendiri di depan dan lebih baik di sayap. Tampil sangat buruk dalam memimpin lini depan dan tembakan satu-satunya pun tidak sempurna.

    Oscar Bobb (4/10):

    Tidak memanfaatkan kesempatan starter yang langka, memberikan umpan akhir yang meleset dan melakukan pergerakan lari yang mudah ditebak.

  • Pergantian & Manajer

    Nico O'Reilly (5/10):

    Memberikan tim lebih banyak otot dan tujuan permainan, tetapi tidak membuahkan hasil.

    Jeremy Doku (5/10):

    Menyuntikkan energi dan keberanian, tetapi Leverkusen sudah sangat sadar akan ancamannya dan berhasil mematikannya.

    Phil Foden (5/10):

    Mempercepat permainan City tetapi tidak bisa menemukan celah yang bagus.

    Erling Haaland (6/10):

    Memberi City titik fokus serangan dan mendapat peluang besar segera setelah masuk, tetapi tidak bisa melewati Flekken atau mengarahkan bola ke bawah saat melakukan tembakan memutar.

    Rayan Cherki (6/10):

    Menghidupkan permainan City saat masuk, menguji Flekken lewat tendangan bebas dan menciptakan peluang.

    Pep Guardiola (4/10):

    Melakukan perubahan massal yang berbau rasa meremehkan lawan dan ia pantas dihukum karena tidak menanggapi pertandingan ini dengan cukup serius.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB