Anugerah Pamuji

Rating Pemain Liverpool Vs West Ham: Alexander Isak & Florian Wirtz Akhirnya Moncer Putus Keterpurukan The Reds Saat Mohamed Salah Diparkir Di Bench

Mohamed Salah ditinggalkan di bangku cadangan saat perekrutan musim panas yang banyak dikritik, Alexander Isak dan Florian Wirtz, membantu Liverpool meraih tiga poin penting dalam kemenangan 2-0 atas West Ham pada hari Minggu. Penyerang asal Swedia tersebut mencetak gol pertamanya di Liga Premier untuk klub sejak pindah dengan biaya besar ke Anfield musim panas ini, sementara pemain asal Jerman tersebut menjadi jantung serangan Liverpool.

Mencerminkan awal yang lambat dari kampanye Liga Premier masing-masing, West Ham dan Liverpool gagal memeriahkan Stadion London sejak awal. Tuan rumah, yang diatur oleh Nuno Espirito Santo untuk menyerap tekanan dan menyerang balik, terdesak oleh The Reds yang tidak mampu menekan dominasi mereka pada bola di babak pertama. Alphonse Areola berhasil melakukan penyelamatan yang baik dari tembakan spektakuler Isak dan memotong umpan silang berbahaya dari Joe Gomez, namun sebaliknya tidak terganggu oleh serangan tumpul The Reds di awal pertandingan.

Wirtz tampil impresif di babak pertama dan tampak yang paling mungkin membuat perbedaan untuk The Reds di periode kedua. Di menit ke-60, pemain asal Jerman itu menggeliat ke kiri dan, dengan bagian luar kakinya, mengirim bola melewati pertahanan The Hammers yang kompak kepada Cody Gakpo, yang kemudian memberikan umpan balik kepada Isak untuk langsung menembak ke pojok kiri bawah.

The Reds terus menguasai bola dan menahan serangan West Ham, dan meskipun hanya memegang keunggulan satu gol, Liverpool tidak pernah terlihat akan kehilangan poin maksimal, dan tidak perlu menurunkan Salah untuk memperkuat cengkeraman mereka pada pertandingan. Kartu merah konyol dari Lucas Paqueta hanya memadamkan peluang pemulihan West Ham, sebelum Gakpo mencetak gol dari umpan silang Gomez di menit ke-92 untuk memastikan kemenangan penting.

GOAL menilai para pemain Liverpool dari Stadion London...

    Penjaga Gawang & Bek

    Alisson Becker (6/10):

    Pemain Brasil ini tidak banyak beraksi, namun akan puas dengan catatan tidak kebobolan.

    Joe Gomez (7/10):

    Pemain bertahan Inggris yang bermain di sisi kanan pertahanan ini tampil kuat dan menawarkan ancaman nyata ke depan.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Hari yang tenang yang sangat dibutuhkan bagi pemain Prancis ini yang bangkit kembali dari kesulitan baru-baru ini untuk bertahan dengan kokoh.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Kehadiran dominan di kedua kotak penalti, pemain Belanda ini membantu memimpin pertahanan di tahap akhir pertandingan.

    Milos Kerkez (6/10):

    Belum sepenuhnya menunjukkan level seperti yang ditampilkannya di Bournemouth musim lalu, tetapi bek kiri ini solid untuk The Reds.

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Penampilan yang tenang namun mengesankan di dasar lini tengah Liverpool saat tim tamu mendominasi.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Membantu The Reds menguasai sebagian besar penguasaan bola dan memberikan ketenangan di tengah lapangan.

    Penyerang

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Kita telah terbiasa dengan lari tanpa henti Szoboszlai dan dia berada di mana-mana di timur London. Juga sangat membantu Gomez di sayap kanan.

    Florian Wirtz (8/10):

    Bisa dibilang penampilan terbaik pemain Jerman ini dalam seragam Liverpool sejauh ini, dia memainkan peran krusial dalam gol pembuka The Reds.

    Cody Gakpo (8/10):

    Bekerja tanpa lelah untuk tim Slot dan memberikan assist penting untuk Isak, sebelum memastikan kemenangan di akhir laga.

    Alexander Isak (7/10):

    Setelah beberapa penyelesaian yang melenceng di babak pertama, pemain Swedia ini akhirnya mengakhiri puasa golnya selama 381 menit dengan penyelesaian yang baik.

    Cadangan & Manajer

    Hugo Ekitike(5/10):

    Masuk menggantikan Isak, tetapi tidak memberikan ancaman yang berarti.

    Curtis Jones (6/10):

    Meminta rekan setimnya untuk meningkatkan level permainan mereka sebelumnya dan mereka merespons. Tampil sebagai pemain cadangan di lini tengah.

    Andy Robertson (N/A):

    Pemain pengganti akhir untuk mengamankan kemenangan.

    Arne Slot (6/10):

    Keputusannya untuk meninggalkan Salah di bangku cadangan terbukti sukses dan pelatih asal Belanda itu akan senang dengan tiga poin.

