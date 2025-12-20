Rating Pemain Liverpool Vs Tottenham Hotspur: Hugo Ekitike Jadi Penentu, Namun Cedera Alexander Isak Hantui Kemenangan The Reds

Awal pertandingan berjalan hati-hati dengan kedua tim tidak menumpuk banyak pemain saat menyerang; menghindari kekalahan tampaknya menjadi prioritas bagi keduanya. Peluang terbatas pada sundulan Virgil van Dijk dan Kolo Muani, yang keduanya mengarah terlalu dekat ke kiper masing-masing. Momen kunci babak pertama terjadi pada menit ke-33 ketika Simons diganjar kartu merah langsung, setelah tinjauan ulang, karena pelanggaran nekat terhadap rekan senegaranya dari Belanda, Van Dijk. Simons menerjang bola tanpa perlu dan menggoreskan sepatunya ke betis kapten Liverpool itu. Wasit John Brooks awalnya memberi gelandang serang itu kartu kuning, tetapi VAR mengintervensi dan hukuman ditingkatkan setelah memeriksa tayangan ulang, diiringi sorakan cemooh dari pendukung tuan rumah.

Slot memasukkan Alexander Isak saat jeda menggantikan Conor Bradley yang mengalami benturan jelang akhir babak pertama, dan pemain internasional Swedia itulah yang membuka skor. Kapten Spurs, Romero, kehilangan bola, Florian Wirtz memberikan umpan kepada Isak yang menembak melewati Guglielmo Vicario, tetapi ia ditebas oleh Micky van de Ven dalam prosesnya dan harus dibantu keluar lapangan. Pasukan Slot menggandakan keunggulan tiga menit kemudian ketika Ekitike melompat di atas Romero untuk menyundul bola melewati Vicario yang mati langkah, mencetak gol kelimanya dalam tiga pertandingan Liga Primer.

Sempat ada tanda-tanda kebangkitan Spurs setelah Liverpool gagal menyapu sepak pojok dan pemain pengganti Richarlison mencetak gol dari jarak dekat, tetapi tuan rumah mengakhiri laga dengan sembilan pemain setelah Romero mendapat kartu kuning kedua karena tendangan konyol ke arah Ibrahima Konate, melengkapi malam yang mengerikan bagi pemain Argentina itu.

Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat kelima, memiliki poin sama dengan Chelsea di peringkat keempat, hanya berada di luar zona Liga Champions karena selisih gol.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Tottenham Hotspur Stadium...