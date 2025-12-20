LiverpoolGOAL/Getty
Rating Pemain Liverpool Vs Tottenham Hotspur: Hugo Ekitike Jadi Penentu, Namun Cedera Alexander Isak Hantui Kemenangan The Reds

Hugo Ekitike dan Alexander Isak sama-sama mencetak gol dalam bentrokan gila di Tottenham yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Liverpool, di mana tuan rumah harus bermain dengan sembilan orang. Ada tanda-tanda mengkhawatirkan bagi The Reds setelah Isak harus diganti segera setelah mencetak gol pembuka, sementara tim asuhan Thomas Frank harus melihat Xavi Simons dan Cristian Romero diusir wasit.

Awal pertandingan berjalan hati-hati dengan kedua tim tidak menumpuk banyak pemain saat menyerang; menghindari kekalahan tampaknya menjadi prioritas bagi keduanya. Peluang terbatas pada sundulan Virgil van Dijk dan Kolo Muani, yang keduanya mengarah terlalu dekat ke kiper masing-masing. Momen kunci babak pertama terjadi pada menit ke-33 ketika Simons diganjar kartu merah langsung, setelah tinjauan ulang, karena pelanggaran nekat terhadap rekan senegaranya dari Belanda, Van Dijk. Simons menerjang bola tanpa perlu dan menggoreskan sepatunya ke betis kapten Liverpool itu. Wasit John Brooks awalnya memberi gelandang serang itu kartu kuning, tetapi VAR mengintervensi dan hukuman ditingkatkan setelah memeriksa tayangan ulang, diiringi sorakan cemooh dari pendukung tuan rumah.

Slot memasukkan Alexander Isak saat jeda menggantikan Conor Bradley yang mengalami benturan jelang akhir babak pertama, dan pemain internasional Swedia itulah yang membuka skor. Kapten Spurs, Romero, kehilangan bola, Florian Wirtz memberikan umpan kepada Isak yang menembak melewati Guglielmo Vicario, tetapi ia ditebas oleh Micky van de Ven dalam prosesnya dan harus dibantu keluar lapangan. Pasukan Slot menggandakan keunggulan tiga menit kemudian ketika Ekitike melompat di atas Romero untuk menyundul bola melewati Vicario yang mati langkah, mencetak gol kelimanya dalam tiga pertandingan Liga Primer.

Sempat ada tanda-tanda kebangkitan Spurs setelah Liverpool gagal menyapu sepak pojok dan pemain pengganti Richarlison mencetak gol dari jarak dekat, tetapi tuan rumah mengakhiri laga dengan sembilan pemain setelah Romero mendapat kartu kuning kedua karena tendangan konyol ke arah Ibrahima Konate, melengkapi malam yang mengerikan bagi pemain Argentina itu.

Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat kelima, memiliki poin sama dengan Chelsea di peringkat keempat, hanya berada di luar zona Liga Champions karena selisih gol.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Tottenham Hotspur Stadium...

  Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League

    Kiper & Bek

    Alisson Becker (7/10):

    Menikmati malam yang tenang hingga akhir laga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegah gol Spurs.

    Milos Kerkez (7/10):

    Bermain sangat tinggi di lapangan saat Liverpool menekan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Sangat sedikit melakukan tugas bertahan.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Umumnya menghadapi serangan Spurs dengan mudah. Malamnya ternoda oleh kartu kuning yang tidak perlu dan keraguan di kotak penalti jelang gol hiburan Tottenham.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Menjadi sasaran sepanjang malam oleh fans tuan rumah karena keterlibatannya dalam kartu merah Simons, tapi ia tidak bersalah. Seharusnya bisa berbuat lebih baik dalam upayanya membuang bola di kotak penalti dalam proses terjadinya gol Spurs.

    Conor Bradley (7/10):

    Harus banyak berlari dan melakukan tugas dengan sangat baik mengejar Spence menjelang akhir babak pertama, tetapi mengalami cedera dalam prosesnya dan diganti saat jeda.

  FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOL

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Malam yang sibuk dan ia diminta meng-cover area lapangan yang luas. Performa yang tenang seperti biasanya.

    Curtis Jones (7/10):

    Melakukan banyak pekerjaan berat di lini tengah, dan menunjukkan sentuhan apik di sepertiga akhir.

    Alex Mac Allister (6/10):

    Selalu mencari bola dan ingin menusuk ke arah bek Spurs, tetapi kurang kualitas pada umpan akhirnya.

  FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOL

    Penyerang

    Dominic Szoboszlai (7/10):

    Brilian di kedua ujung lapangan dan bermain dalam durasi lama mengatur serangan jauh di depan.

    Florian Wirtz (7/10):

    Salah satu performa Wirtz yang lebih baik, menunjukkan ketenangan saat memberi umpan kepada Isak untuk gol pembuka. Masih menunggu performa superstar dari pemain Jerman ini.

    Hugo Ekitike (9/10):

    Malam brilian lainnya bagi penyerang yang menjadikan posisi No.9 miliknya sendiri. Menunjukkan kekuatan hebat untuk melompat di atas Romero demi golnya, tapi apakah itu seharusnya pelanggaran?

  FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOL

    Pergantian & Manajer

    Alexander Isak (8/10):

    Malam dengan emosi yang sangat kontras. Masuk saat jeda, mencetak gol luar biasa, tetapi mengalami cedera dalam prosesnya. Pemandangan mengkhawatirkan saat ia dibantu keluar lapangan.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Masuk menggantikan Isak yang cedera tepat setelah satu jam laga. Terlalu sedikit sentuhan untuk memengaruhi permainan. Dan diganti beberapa menit sebelum laga usai setelah mulutnya terluka.

    Federico Chiesa (N/A):

    Masuk dengan hanya beberapa menit tersisa.

    Arne Slot (6/10):

    Akan senang dengan hasilnya, tetapi terpukul melihat Isak terpincang-pincang keluar dan mungkin khawatir dengan pertahanan mereka di akhir laga. Dan timnya kini memiliki posisi Liga Champions dalam jangkauan mereka.

