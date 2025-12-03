Rating Pemain Liverpool Vs Sunderland: Florian Wirtz Selamatkan The Reds Usai Bencana Virgil Van Dijk Terulang!

Setelah mengakhiri rentetan hasil buruk dengan kemenangan atas West Ham di laga sebelumnya, Liverpool kembali tampil tanpa inspirasi di 45 menit pertama. Mereka gagal menciptakan banyak peluang di sepertiga akhir, sementara Sunderland justru menebar ancaman yang menjadi ciri khas awal musim positif mereka.

The Black Cats sempat dua kali menghantam tiang gawang melalui Trai Hume dan Omar Alderete. Mereka akhirnya unggul di babak kedua ketika Talbi diberi terlalu banyak ruang di tepi kotak penalti untuk menembak. Usahanya terdefleksi oleh Virgil van Dijk yang bergerak mundur, membuat bola berputar masuk ke pojok jauh gawang.

Liverpool sangat kesulitan dalam menyerang karena tim tamu bertahan dengan kokoh. Namun, mereka mendapat keberuntungan ketika Wirtz meliuk-liuk menembus kotak penalti. Tembakannya yang tidak sempurna memantul mengenai Nordi Mukiele dan melambung masuk menjadi gol bunuh diri.

Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Anfield...