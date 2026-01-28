Goal.com
Liverpool Qarabag ratings GFXGOAL
Mark Doyle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Liverpool Vs Qarabag: Mohamed Salah Cetak Gol, Dominik Szoboszlai & Hugo Ekitike Bawa The Reds Ke 16 Besar Liga Champions, Tapi Cedera Jeremie Frimpong Jadi Kekhawatiran

Liverpool mungkin sedang kesulitan di Liga Primer, tetapi mereka adalah tim yang sangat berbeda di Liga Champions, seperti yang mereka tunjukkan pada Kamis dini hari WIB dengan langsung melaju ke babak 16 besar setelah menghancurkan Qarabag 6-0 di Anfield. Dengan krisis cedera di lini pertahanan The Reds yang semakin memburuk setelah kekalahan mengejutkan di Bournemouth pada Sabtu lalu, manajer Arne Slot justru harus kehilangan pemain lain setelah Jeremie Frimpong tertatih keluar lapangan karena cedera hamstring.

Namun, itu adalah satu-satunya sisi negatif pada malam yang penuh hal positif bagi pelatih Belanda yang sedang tertekan. Alexis Mac Allister, yang terlihat seperti bayangan dari dirinya yang biasanya musim ini, mencetak brace dan bisa saja mencatat hat-trick di akhir laga. Mohamed Salah mencetak gol bagi klubnya untuk pertama kalinya sejak 1 November lewat tendangan bebas indah, sementara Virgil van Dijk menebus kesalahannya di Dean Court akhir pekan lalu dengan hat-trick assist (meski dua di antaranya tidak benar-benar disengaja!).

Slot yang tersenyum juga sangat senang dengan performa duo penyerang yang sedang dalam performa terbaik, Florian Wirtz dan Hugo Ekitike, yang sama-sama mencetak gol dalam kemenangan pendongkrak moral jelang laga wajib menang di Liga Primer melawan Newcastle, Sabtu nanti.

Di bawah ini, GOAL memberikan rating kepada semua pemain Liverpool yang tampil di Anfield saat The Reds mengklaim peringkat ketiga fase liga Liga Champions dengan cara yang meyakinkan...

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Kiper & Bek

    Alisson Becker (6/10):

    Dengan Liverpool yang nyaman di sebagian besar laga, Alisson jarang dipaksa beraksi. Ketika dibutuhkan, ia mengatasi bahaya dengan mudah.

    Jeremie Frimpong (N/A):

    Terpaksa keluar kurang dari empat menit laga berjalan karena cedera lagi. Bencana bagi pemain Belanda itu dan timnya.

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Digeser kembali ke jantung pertahanan karena Joe Gomez cedera dan Ibrahima Konate masih absen karena alasan pribadi, dan ia bertahan dengan baik. Tak mengejutkan, Gravenberch juga rutin membawa bola keluar dari pertahanan dengan efektif—meskipun ia mungkin tidak bisa lolos dengan cara itu saat melawan tim yang lebih kuat.

    Virgil van Dijk (8/10):

    Percobaan awal sang kapten ke gawang memungkinkan Mac Allister membuka skor, sementara gol solo Ekitike bermula dari tendangan jauhnya ke depan. Namun, tidak ada unsur keberuntungan dalam assist-nya untuk Chiesa, di mana sang bek tengah maju ke depan di akhir laga untuk memberikan penyelesaian mudah bagi pemain Italia itu. Lebih penting lagi, Van Dijk kembali ke sosoknya yang dominan dan tenang di lini belakang.

    Andy Robertson (7/10):

    Dipanggil kembali ke starting line-up di tengah rumor bahwa ia mungkin bergabung dengan Spurs sebelum penutupan jendela transfer musim dingin, dan melakukan tugasnya dengan baik di bek kiri. Memenangkan banyak penguasaan bola dan juga maju ke depan setiap kali ada kesempatan. Masih banyak yang bisa ditawarkan untuk Liverpool.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Gelandang

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Memecah kebuntuan dengan sundulan di tiang jauh dan mencetak gol lagi ketika bola jatuh dengan baik untuknya di area penalti. Tentu saja, kualitas lawan harus diperhitungkan, tetapi sangat membesarkan hati melihat Mac Allister terlihat kembali dinamis seperti dulu.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Ditempatkan dalam peran lini tengah yang lebih dalam tetapi masih menawarkan banyak hal saat menyerang—yang tidak mengejutkan mengingat kualitas lawan—sementara bola matinya juga menyebabkan masalah. Di mana pun ia bermain hari-hari ini, ia adalah jantung dari tim ini, dengan lari tanpa henti dan kemampuan berharganya untuk merebut kembali penguasaan bola.

    Florian Wirtz (7/10):

    Mencetak golnya dengan sangat baik, yang menegaskan betapa tingginya kepercayaan diri yang ia mainkan sekarang setelah awal yang lambat dalam kariernya di Liverpool. Tentu saja, Slot mungkin akan sama senangnya dengan etos kerja pemain Jerman itu, karena Wirtz terus-menerus mengganggu dan menekan bek Qarabag.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    Penyerang

    Mohamed Salah (7/10):

    Banyak menguasai bola di babak pertama tetapi tidak ada usahanya yang benar-benar berhasil sampai ia menemukan pojok atas gawang dengan tendangan bebas fantastis tepat setelah jeda. Kembalinya Salah mencetak gol adalah dorongan besar bagi pasukan Slot memasuki fase krusial musim ini.

    Hugo Ekitike (8/10):

    Setelah melepaskan satu tembakan mendatar yang melebar di awal, pemain Prancis dengan kaki cepat ini melayani Wirtz untuk mengubah skor menjadi 2-0 hanya dalam 20 menit. Ia kemudian mendapatkan gol yang pantas dari kreativitas dan energinya ketika ia menyambut sapuan dari Van Dijk sebelum menyelipkan bola melewati bek Qarabag dan kemudian menembakkannya di sela-sela kaki kiper. Itu adalah ilustrasi sempurna tentang kemampuan Ekitike.

    Cody Gakpo (6/10):

    Sangat terlibat dan bekerja sama dengan baik bersama Robertson, tetapi ia tidak bisa mencatatkan nama di papan skor sekeras apa pun ia mencoba.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Wataru Endo (7/10):

    Masuk menggantikan Frimpong yang bernasib sial dan gelandang Jepang itu tampil sangat baik sebagai bek kanan dadakan. Jelas bukan solusi jangka panjang yang tepat untuk posisi bermasalah Liverpool, tetapi pemain yang sangat berguna untuk dimiliki dalam skuad.

    Trey Nyoni (6/10):

    Masuk menggantikan Ekitike di pertengahan babak kedua.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Bagian dari pergantian ganda bersama Nyoni dan memamerkan skill-nya tanpa berhasil memberikan produk akhir yang nyata.

    Federico Chiesa (7/10):

    Menggantikan Gakpo untuk tahap akhir laga dan mencatatkan namanya di papan skor pada detik-detik terakhir dengan menuntaskan operan dari Van Dijk.

    Amaro Nallo (6/10):

    Dimasukkan saat laga tersisa 15 menit dan berhasil menyelesaikannya tanpa terkena kartu merah. Dorongan besar bagi pemain muda ini!

    Arne Slot (7/10):

    Malam yang hampir sempurna bagi Slot. Memilih tim menyerang yang sangat kuat dan mereka membalasnya dengan kemenangan telak yang akan meredam beberapa spekulasi seputar masa depannya. Namun, kehilangan Frimpong berarti ia tidak lagi memiliki satu pun bek kanan senior yang fit di skuadnya!

