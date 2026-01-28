Rating Pemain Liverpool Vs Qarabag: Mohamed Salah Cetak Gol, Dominik Szoboszlai & Hugo Ekitike Bawa The Reds Ke 16 Besar Liga Champions, Tapi Cedera Jeremie Frimpong Jadi Kekhawatiran

Alisson Becker (6/10):

Dengan Liverpool yang nyaman di sebagian besar laga, Alisson jarang dipaksa beraksi. Ketika dibutuhkan, ia mengatasi bahaya dengan mudah.

Jeremie Frimpong (N/A):

Terpaksa keluar kurang dari empat menit laga berjalan karena cedera lagi. Bencana bagi pemain Belanda itu dan timnya.

Ryan Gravenberch (7/10):

Digeser kembali ke jantung pertahanan karena Joe Gomez cedera dan Ibrahima Konate masih absen karena alasan pribadi, dan ia bertahan dengan baik. Tak mengejutkan, Gravenberch juga rutin membawa bola keluar dari pertahanan dengan efektif—meskipun ia mungkin tidak bisa lolos dengan cara itu saat melawan tim yang lebih kuat.

Virgil van Dijk (8/10):

Percobaan awal sang kapten ke gawang memungkinkan Mac Allister membuka skor, sementara gol solo Ekitike bermula dari tendangan jauhnya ke depan. Namun, tidak ada unsur keberuntungan dalam assist-nya untuk Chiesa, di mana sang bek tengah maju ke depan di akhir laga untuk memberikan penyelesaian mudah bagi pemain Italia itu. Lebih penting lagi, Van Dijk kembali ke sosoknya yang dominan dan tenang di lini belakang.

Andy Robertson (7/10):

Dipanggil kembali ke starting line-up di tengah rumor bahwa ia mungkin bergabung dengan Spurs sebelum penutupan jendela transfer musim dingin, dan melakukan tugasnya dengan baik di bek kiri. Memenangkan banyak penguasaan bola dan juga maju ke depan setiap kali ada kesempatan. Masih banyak yang bisa ditawarkan untuk Liverpool.