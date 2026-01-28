Rating Pemain Liverpool Vs Qarabag: Mohamed Salah Cetak Gol, Dominik Szoboszlai & Hugo Ekitike Bawa The Reds Ke 16 Besar Liga Champions, Tapi Cedera Jeremie Frimpong Jadi Kekhawatiran

Namun, itu adalah satu-satunya sisi negatif pada malam yang penuh hal positif bagi pelatih Belanda yang sedang tertekan. Alexis Mac Allister, yang terlihat seperti bayangan dari dirinya yang biasanya musim ini, mencetak brace dan bisa saja mencatat hat-trick di akhir laga. Mohamed Salah mencetak gol bagi klubnya untuk pertama kalinya sejak 1 November lewat tendangan bebas indah, sementara Virgil van Dijk menebus kesalahannya di Dean Court akhir pekan lalu dengan hat-trick assist (meski dua di antaranya tidak benar-benar disengaja!).
Slot yang tersenyum juga sangat senang dengan performa duo penyerang yang sedang dalam performa terbaik, Florian Wirtz dan Hugo Ekitike, yang sama-sama mencetak gol dalam kemenangan pendongkrak moral jelang laga wajib menang di Liga Primer melawan Newcastle, Sabtu nanti.
Di bawah ini, GOAL memberikan rating kepada semua pemain Liverpool yang tampil di Anfield saat The Reds mengklaim peringkat ketiga fase liga Liga Champions dengan cara yang meyakinkan...