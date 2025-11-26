Rating Pemain Liverpool Vs PSV: Bencana Virgil Van Dijk! The Reds Hancur Lebur Dalam Kekalahan Mengejutkan Di Liga Champions

Pasukan Slot memulai laga dengan cara terburuk. Baru enam menit berjalan, Van Dijk secara konyol mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepala. Wasit Alejandro Hernandez menunjuk titik putih, dan mantan bek sayap Tottenham Ivan Perisic mengecoh Giorgi Mamardashvili untuk membawa tim tamu unggul. Namun, ada kelegaan besar 10 menit kemudian setelah kiper PSV Matej Kovar menepis tembakan keras Cody Gakpo, tetapi bola malah jatuh ke jalur Dominik Szoboszlai yang langsung menembaknya masuk dari jarak 12 yard.

Anfield sempat bergemuruh saat pasukan Slot melancarkan gelombang serangan di babak pertama, bermain dengan kepercayaan diri dan gaya yang sangat dirindukan musim ini. Gakpo, Mohamed Salah, dan Hugo Ekitike semuanya memiliki peluang yang diselamatkan oleh Kovar.

Namun, pendukung tuan rumah terdiam 10 menit memasuki babak kedua setelah umpan terobosan akurat dari Mauro Junior menemukan Guus Til yang berlari di tengah kotak penalti Liverpool untuk menaklukkan Mamardashvili. Hukuman bertambah setelah kesalahan fatal dari Konate, yang membiarkan bola lambung memantul di bawah kakinya. Pemain pengganti PSV Couhaib Driouec mencetak gol setelah tembakan awalnya sempat memantul dari tiang gawang.

Driouech melengkapi pesta gol di masa injury time diiringi cemoohan yang menggema di sekitar Anfield menyusul penampilan buruk lainnya. Hasil ini membuat Liverpool terpuruk di posisi ke-13 klasemen fase liga dengan tiga pertandingan tersisa.

Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Anfield...