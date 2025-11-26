LiverpoolGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Liverpool Vs PSV: Bencana Virgil Van Dijk! The Reds Hancur Lebur Dalam Kekalahan Mengejutkan Di Liga Champions

Liverpool kembali menelan kekalahan telak dan memalukan usai dibantai PSV 4-1 dalam malam horor Liga Champions di Anfield, Kamis dini hari. Pertahanan The Reds yang semrawut terekspos berulang kali; kapten Virgil van Dijk menyebabkan penalti awal sementara Ibrahima Konate melakukan blunder fatal untuk gol ketiga, membuat musim pasukan Arne Slot kian suram.

Pasukan Slot memulai laga dengan cara terburuk. Baru enam menit berjalan, Van Dijk secara konyol mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepala. Wasit Alejandro Hernandez menunjuk titik putih, dan mantan bek sayap Tottenham Ivan Perisic mengecoh Giorgi Mamardashvili untuk membawa tim tamu unggul. Namun, ada kelegaan besar 10 menit kemudian setelah kiper PSV Matej Kovar menepis tembakan keras Cody Gakpo, tetapi bola malah jatuh ke jalur Dominik Szoboszlai yang langsung menembaknya masuk dari jarak 12 yard.

Anfield sempat bergemuruh saat pasukan Slot melancarkan gelombang serangan di babak pertama, bermain dengan kepercayaan diri dan gaya yang sangat dirindukan musim ini. Gakpo, Mohamed Salah, dan Hugo Ekitike semuanya memiliki peluang yang diselamatkan oleh Kovar.

Namun, pendukung tuan rumah terdiam 10 menit memasuki babak kedua setelah umpan terobosan akurat dari Mauro Junior menemukan Guus Til yang berlari di tengah kotak penalti Liverpool untuk menaklukkan Mamardashvili. Hukuman bertambah setelah kesalahan fatal dari Konate, yang membiarkan bola lambung memantul di bawah kakinya. Pemain pengganti PSV Couhaib Driouec mencetak gol setelah tembakan awalnya sempat memantul dari tiang gawang.

Driouech melengkapi pesta gol di masa injury time diiringi cemoohan yang menggema di sekitar Anfield menyusul penampilan buruk lainnya. Hasil ini membuat Liverpool terpuruk di posisi ke-13 klasemen fase liga dengan tiga pertandingan tersisa.

Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Anfield...

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Kiper & Bek

    Giorgi Mamardashvili (4/10):

    Kembali ke starting line-up setelah cedera Alisson, tetapi pasti berharap tetap di bangku cadangan setelah berkali-kali dibiarkan terekspos oleh pertahanannya. Tidak bersalah atas keempat gol PSV.

    Curtis Jones (4/10):

    Diminta mengisi posisi full-back dan sibuk sepanjang malam meladeni serangan rajin PSV. Salah satu dari sedikit pemain belakang yang tidak melakukan blunder fatal.

    Ibrahima Konate (3/10):

    Ada banyak tanda tanya soal posisinya di tim. Sempat punya peluang mencetak gol lewat sundulan, namun blunder dasarnya — membiarkan bola memantul di bawah kakinya — membuat PSV mencetak gol ketiga. Diganti saat laga tersisa 10 menit.

    Virgil van Dijk (3/10):

    Malam yang mengerikan bagi kapten Liverpool setelah memberikan penalti konyol dan mendapat kartu kuning karena tekel gegabah beberapa menit kemudian. Sundulannya sempat membentur mistar, tetapi secara keseluruhan ini malam yang buruk baginya.

    Milos Kerkez (4/10):

    Selama satu jam pertama menikmati salah satu malam yang lebih baik, mengawal serangan PSV di sisi kiri Liverpool. Akan kecewa karena gagal mengimbangi lari Til untuk gol kedua PSV.

    • Iklan
  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2025-26Getty Images

    Gelandang

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Bermain terlalu banyak di area pertahanan sendiri. Terlihat frustrasi saat masuk ke kotak penalti PSV setelah beberapa klaim penaltinya diabaikan.

    Ryan Gravenberch (5/10):

    Banyak berlari, tetapi minim hasil akhir. Satu lagi pemain Liverpool yang perlu introspeksi diri setelah penampilan yang datar.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Diminta pindah ke lini tengah oleh Slot dan keputusan itu membuahkan hasil saat pergerakannya mengawali proses gol penyeimbangnya. Berlari tanpa henti sepanjang laga, hadir di momen vital untuk memutus serangan, dan juga berbahaya di sekitar kotak penalti lawan.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    Penyerang

    Mohamed Salah (4/10):

    Kembali menjadi bayang-bayang masa jayanya. Hanya mendapat sisa-sisa peluang dan menjadi 'penumpang' di sebagian besar pertandingan.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Dipilih main di depan Isak dan menjadi ancaman konstan bagi PSV, tetapi gagal memanfaatkan peluang yang ada. Pemandangan mengkhawatirkan saat ia memberi sinyal cedera dan tertatih keluar setelah 60 menit.

    Cody Gakpo (5/10):

    Menghadapi klub masa kecilnya, pemain Belanda ini penuh semangat berlari dan menciptakan sejumlah peluang bagi The Reds, tetapi pada akhirnya akan frustrasi dengan performa timnya.

  • Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Alexander Isak (4/10):

    Slot mengatakan Isak diistirahatkan, tetapi diberi kesempatan setelah satu jam menyusul cedera Ekitike. Nyaris tidak menyentuh bola.

    Federico Chiesa (4/10):

    Masuk menggantikan Konate dengan sisa waktu 15 menit, tetapi minim dampak, hanya menciptakan sedikit peluang dengan segelintir sentuhannya.

    Arne Slot (3/10):

    Liga Champions tadinya menjadi tempat pelarian yang relatif aman di tengah kehancuran kampanye Liga Primer, tetapi kekurangan yang sama muncul di sini dan dia tidak punya jawaban. Masalah nomor satu adalah pertahanan; lini belakangnya semrawut, dia harus memperbaikinya.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN