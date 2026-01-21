Liverpool Marseille ratings GFXGOAL
Mark Doyle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Liverpool Vs Marseille: Dominik Szoboszlai Menggila, Mohamed Salah Mengecewakan Di Marseille

Salah mungkin telah melakukan comeback yang dinanti untuk Liverpool pada Kamis dini hari, namun Szoboszlai yang mencuri panggung saat pasukan Arne Slot mengambil langkah besar menuju kelolosan otomatis ke 16 besar Liga Champions lewat kemenangan telak 3-0 di Marseille. Selagi semua mata tertuju pada Salah di penampilan starter perdananya bagi The Reds sejak kembali dari Piala Afrika, pemain Mesir itu justru tampil cukup buruk.

Namun, Liverpool menyuguhkan performa yang mungkin paling lengkap dalam beberapa bulan terakhir, dan Szoboszlai adalah salah satu alasan utamanya. Selain melakukan pressing dengan intensitas tingginya yang biasa dan menciptakan beberapa peluang, pemain internasional Hongaria itu menebus kegagalan penaltinya saat melawan Burnley di akhir pekan dengan membuka skor melalui tendangan bebas cerdik di babak pertama. Sang gelandang menyapu bola di bawah pagar betis Marseille yang melompat dan masuk ke gawang.

Harus diakui, pasukan Roberto De Zerbi menjadi tuan rumah yang terlalu ramah. Meski mereka sedikit membaik setelah 45 menit pembuka yang buruk, Liverpool menggandakan keunggulan mereka ketika Geronimo Rulli membelokkan umpan silang mendatar berbahaya Jeremie Frimpong ke gawangnya sendiri. Cody Gakpo kemudian turun dari bangku cadangan untuk menyegel kemenangan pendongkrak moral bagi Arne Slot dan para pemainnya lewat penyelesaian rapi di masa injury time.

GOAL memberikan rating kepada semua pemain Liverpool yang tampil di Stade Velodrome, sebagaimana The Reds naik ke posisi keempat di tabel fase liga menjelang pertandingan terakhir mereka di Anfield pekan depan melawan Qarabag...

    Kiper & Bek

    Alisson Becker (8/10):

    Waspada terhadap umpan silang yang sangat berbahaya sejak awal dan mengatasi dengan baik beberapa tembakan lumayan dari Amine Gouiri dan Mason Greenwood, sebelum mendapatkan clean sheet-nya lewat penyelamatan hebat di akhir laga dari Pierre-Emerick Aubameyang.

    Jeremie Frimpong (8/10):

    Apakah posisi terbaik pemain Belanda ini benar-benar bek kanan masih menjadi perdebatan, tetapi ia sangat impresif di sini. Ia bertahan dengan rajin dan memberikan ancaman konstan saat serangan balik dengan kecepatan kilatnya. Memang, tidak mengherankan sama sekali bahwa gol kedua krusial Liverpool berasal dari permainan sayap yang brilian — dan gigih — dari Frimpong.

    Joe Gomez (7/10):

    Penampilan starter yang langka bagi bek tengah yang rentan cedera ini, tetapi ia menjalani pertandingan yang sangat menggembirakan menggantikan Ibrahima Konate. Ia bahkan memiliki peluang awal untuk mengakhiri puasa golnya yang terkenal itu. Liverpool sekarang akan berdoa agar ia bisa tetap bugar di sisa musim.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Sangat baik dalam memadamkan serangan Marseille yang sangat menjanjikan sejak awal dan tampil tenang seperti biasanya sepanjang laga. Juga nyaris mengirim beberapa penyerangnya berhadapan dengan gawang lewat umpan lambung jauh melewati pertahanan lawan.

    Milos Kerkez (7/10):

    Benar-benar mulai terlihat seperti pemain yang Liverpool harapkan saat merekrutnya dari Bournemouth. Bermain dengan intensitas tinggi dan menjadikan dirinya pengganggu nyata di sisi kiri.

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Membantu Liverpool mengontrol permainan dengan pemulihan dan penggunaan bolanya. Pemain Belanda ini bertanggung jawab memainkan beberapa umpan pendek manis di antar lini dan melayani Gakpo untuk gol telatnya lewat tusukan klasik ke sepertiga akhir.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Gelandang Argentina ini jauh lebih hidup daripada belakangan ini, dan nyaris mencetak gol lewat upaya awal yang lumayan dari tepi kotak penalti. Namun, meski sangat progresif dalam operannya, ia sangat beruntung lolos dari hukuman akibat sentuhan pertama yang buruk yang seharusnya berujung gol serangan balik bagi Marseille.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Seperti biasa, memimpin pressing Liverpool dengan sangat efektif, tetapi juga menciptakan dua peluang indah untuk Ekitike, sementara gol bola matinya sangat cerdik. Ganjaran yang pantas untuk satu lagi performa serba bisa yang apik.

    Penyerang

    Mohamed Salah (5/10):

    Langsung kembali ke starting line-up setelah kembali dari tugas internasional, tetapi selain satu flick dari umpan silang Frimpong yang berakhir di atap gawang, pemain Mesir itu cukup sepi sebelum membuang peluang emas yang diciptakan Gakpo di menit-menit akhir.

    Hugo Ekitike (7/10):

    Pemain Prancis ini sekali lagi memimpin lini depan dengan brilian. Permainan menahan bolanya sangat baik dan ia menjadi ancaman konstan. Namun, dengan kecepatannya, tidak ada alasan baginya untuk offside pada golnya yang dianulir, dan ia benar-benar seharusnya mencetak gol setelah dikirimi umpan terobosan oleh Szoboszlai.

    Florian Wirtz (7/10):

    Pemain Jerman ini dalam performa mencetak gol yang bagus dalam beberapa pekan terakhir, tetapi ia gagal memaksimalkan peluang yang datang padanya di sini. Tetap saja, Wirtz terkadang menyenangkan untuk ditonton, dengan sentuhan pertamanya yang fantastis dan kemampuan melewati tekel yang membuatnya menjadi masalah nyata bagi lawan.

    Pergantian & Manajer

    Cody Gakpo (7/10):

    Penyerang yang sering dikritik ini memberikan dampak besar dari bangku cadangan, mengirim umpan terobosan kepada Salah tak lama setelah masuk, sebelum kemudian melengkapi skor dengan gol yang diselesaikan dengan baik lewat tendangan terakhir pertandingan.

    Curtis Jones (6/10):

    Bagian dari pergantian ganda bersama Gakpo, Jones benar-benar bekerja keras di tahap akhir saat Liverpool mengunci kemenangan dari Marseille.

    Arne Slot (8/10):

    Malam yang luar biasa bagi pelatih Belanda yang tengah disorot ini. Ia pantas mendapat kredit karena memilih full-back yang berpikiran ofensif dalam situasi seperti itu. Salah mungkin tidak brilian, tetapi Liverpool terlihat jauh lebih baik saat menyerang daripada biasanya, sementara mereka juga sangat baik secara defensif. Mempertimbangkan segalanya, Slot akan merasa jauh lebih baik tentang nasibnya menjelang perjalanan akhir pekan ini ke Bournemouth, karena meski Liverpool masih kesulitan di Inggris, mereka terlihat seperti ancaman nyata di Eropa.

