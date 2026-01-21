Rating Pemain Liverpool Vs Marseille: Dominik Szoboszlai Menggila, Mohamed Salah Mengecewakan Di Marseille

Namun, Liverpool menyuguhkan performa yang mungkin paling lengkap dalam beberapa bulan terakhir, dan Szoboszlai adalah salah satu alasan utamanya. Selain melakukan pressing dengan intensitas tingginya yang biasa dan menciptakan beberapa peluang, pemain internasional Hongaria itu menebus kegagalan penaltinya saat melawan Burnley di akhir pekan dengan membuka skor melalui tendangan bebas cerdik di babak pertama. Sang gelandang menyapu bola di bawah pagar betis Marseille yang melompat dan masuk ke gawang.

Harus diakui, pasukan Roberto De Zerbi menjadi tuan rumah yang terlalu ramah. Meski mereka sedikit membaik setelah 45 menit pembuka yang buruk, Liverpool menggandakan keunggulan mereka ketika Geronimo Rulli membelokkan umpan silang mendatar berbahaya Jeremie Frimpong ke gawangnya sendiri. Cody Gakpo kemudian turun dari bangku cadangan untuk menyegel kemenangan pendongkrak moral bagi Arne Slot dan para pemainnya lewat penyelesaian rapi di masa injury time.

GOAL memberikan rating kepada semua pemain Liverpool yang tampil di Stade Velodrome, sebagaimana The Reds naik ke posisi keempat di tabel fase liga menjelang pertandingan terakhir mereka di Anfield pekan depan melawan Qarabag...