Alisson Ekitike Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Liverpool Vs Man City: Alisson Mikir Apa Sih?! Blunder Fatal Sang Kiper & Hugo Ekitike Yang Memble Bikin Gol Indah Dominik Szoboszlai Sia-Sia

Liverpool membuang kemenangan di 10 menit akhir melawan Manchester City setelah kalah 2-1, Minggu. Tendangan bebas memukau Dominik Szoboszlai membawa The Reds unggul di babak kedua, namun gol telat Bernardo Silva dan Erling Haaland membalikkan keadaan. The Reds kini tertinggal dari Manchester United dan Chelsea dalam perburuan top four.

Alisson Becker harus sigap menghalau upaya Haaland di awal laga dan menepis tembakan lain dari top skor Liga Primer itu di pertengahan babak pertama, sebagaimana City memaksa pasukan Arne Slot mundur tanpa menciptakan terlalu banyak peluang bersih.

Namun, Liverpool merespons di babak kedua. Hugo Ekitike seharusnya bisa dua kali membuka skor saat tembakan melengkungnya melebar, sebelum sundulannya melenceng padahal sudah mendapat ruang luas dari umpan Mohamed Salah.

Antoine Semenyo, yang mencetak dua gol di Anfield bersama Bournemouth pada laga pembuka musim, menembak tepat ke arah Alisson dalam serangan langka City. Butuh sesuatu yang spesial dari Szoboszlai untuk memecah kebuntuan lewat tembakan jahat yang melengkung menjauhi Gianluigi Donnarumma dan masuk usai membentur tiang.

Sayang, The Reds tak bisa bertahan. Bernardo mencocor bola dari jarak dekat memanfaatkan sundulan Haaland. Situasi memburuk saat tindakan ceroboh Alisson membuatnya melanggar Matheus Nunes, dan Haaland tanpa kesalahan mengeksekusi penalti di masa injury time. Alexis Mac Allister sempat melepaskan tembakan defleksi yang ditepis Donnarumma, sebelum Szoboszlai diusir keluar karena menarik Haaland saat operan Rayan Cherki dari area sendiri bergulir ke gawang kosong Liverpool yang ditinggal Alisson demi sepak pojok.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Anfield...

    Kiper & Bek

    Alisson Becker (4/10):

    Tampil baik menutup ruang Haaland di awal dan menangkap tembakan keras Semenyo. Kakinya sempat terlihat goyah beberapa kali sebelum melakukan pelanggaran bodoh terhadap Nunes yang berbuah penalti, padahal lawan tidak sedang menuju posisi berbahaya.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Pertahanan satu lawan satunya kurang memuaskan, tetapi bertarung dengan baik dan menunjukkan kualitas penguasaan bola sebelum melepaskan tendangan bebas tak terbendung untuk memecah kebuntuan. Namun, kurangnya pengalaman bermain sebagai bek kanan sedikit banyak membantu Bernardo dalam posisi onside pada gol penyeimbang. Hari yang bak roller-coaster berakhir dengan kartu merah di detik akhir.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Mampu meredam sejumlah serangan City, tetapi terlambat menghentikan Haaland memenangkan sundulan yang menjadi assist gol City.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Mendapat kartu kuning karena melanggar Haaland, tetapi selebihnya berhasil membelenggu penyerang besar Norwegia itu.

    Milos Kerkez (7/10):

    Sangat baik secara defensif dalam menghadapi mantan rekan setimnya di Bournemouth, Semenyo. Kini perlu mulai berkontribusi dalam serangan sembari tetap solid di belakang.

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Ceroboh dalam penguasaan bola di awal sementara Bernardo menemukan celah di belakangnya, tetapi berkembang dengan baik dan dribelnya dari dalam cukup merepotkan.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Kurang mendapat bola terutama di babak pertama, tetapi melepaskan banyak operan memikat saat menguasai bola, termasuk umpan terobosan apik untuk Salah yang terbuang sia-sia. Nyaris menyamakan kedudukan di akhir laga jika tidak digagalkan Donnarumma.

    Florian Wirtz (7/10):

    Beberapa sentuhannya luar biasa dan terlihat paling mungkin menciptakan peluang bagi Liverpool. Sayangnya, rekan-rekan di depannya mengecewakannya.

    Penyerang

    Mohamed Salah (5/10):

    Masuk ke posisi berbahaya dan merepotkan dengan kecepatannya, tetapi sentuhan pertama, operan akhir, dan tembakannya semuanya di bawah standar.

    Hugo Ekitike (4/10):

    Melakukan banyak pressing tetapi kurang terlibat di babak pertama. Kemudian membuang dua peluang terbaik Liverpool, terutama saat sundulannya menyambut umpan silang Salah justru melebar.

    Cody Gakpo (4/10):

    Satu lagi penampilan buruk untuk menambah catatan kelamnya musim ini. Jarang mengancam Nunes dan terlalu sering terjebak offside. Menjengkelkan.

    Pergantian & Manajer

    Curtis Jones (6/10):

    Tidak menawarkan banyak hal setelah masuk pasca-gol penyeimbang.

    Federico Chiesa (N/A):

    Membuat sedikit kekacauan setelah masuk di masa injury time.

    Arne Slot (5/10):

    Apa pun yang dikatakannya saat jeda bekerja dengan sangat baik, tetapi ia menunggu terlalu lama untuk melakukan pergantian pemain demi mengamankan keadaan dan akhirnya harus menanggung akibatnya.

