Rating Pemain Liverpool Vs Man City: Alisson Mikir Apa Sih?! Blunder Fatal Sang Kiper & Hugo Ekitike Yang Memble Bikin Gol Indah Dominik Szoboszlai Sia-Sia

Alisson Becker harus sigap menghalau upaya Haaland di awal laga dan menepis tembakan lain dari top skor Liga Primer itu di pertengahan babak pertama, sebagaimana City memaksa pasukan Arne Slot mundur tanpa menciptakan terlalu banyak peluang bersih.

Namun, Liverpool merespons di babak kedua. Hugo Ekitike seharusnya bisa dua kali membuka skor saat tembakan melengkungnya melebar, sebelum sundulannya melenceng padahal sudah mendapat ruang luas dari umpan Mohamed Salah.

Antoine Semenyo, yang mencetak dua gol di Anfield bersama Bournemouth pada laga pembuka musim, menembak tepat ke arah Alisson dalam serangan langka City. Butuh sesuatu yang spesial dari Szoboszlai untuk memecah kebuntuan lewat tembakan jahat yang melengkung menjauhi Gianluigi Donnarumma dan masuk usai membentur tiang.

Sayang, The Reds tak bisa bertahan. Bernardo mencocor bola dari jarak dekat memanfaatkan sundulan Haaland. Situasi memburuk saat tindakan ceroboh Alisson membuatnya melanggar Matheus Nunes, dan Haaland tanpa kesalahan mengeksekusi penalti di masa injury time. Alexis Mac Allister sempat melepaskan tembakan defleksi yang ditepis Donnarumma, sebelum Szoboszlai diusir keluar karena menarik Haaland saat operan Rayan Cherki dari area sendiri bergulir ke gawang kosong Liverpool yang ditinggal Alisson demi sepak pojok.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Anfield...