Liverpool ratings Leeds GFXGOAL
Mark Doyle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Liverpool Vs Leeds United: Florian Wirtz & Hugo Ekitike Tumpul, The Reds Frustrasi Ditahan Imbang Di Laga Tahun Baru

Liverpool memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Primer menjadi tujuh pertandingan pada Tahun Baru, namun pasukan Arne Slot yang tampil berantakan terus mengecewakan dalam hasil imbang 0-0 yang membosankan melawan Leeds United di Anfield. Hugo Ekitike dan Florian Wirtz sempat terlihat hidup di setengah jam pembuka, di mana keduanya nyaris memecah kebuntuan. Namun, juara Inggris itu kehabisan ide di seperempat akhir pertandingan yang minim kejadian. Leeds nyaris mencuri tiga poin lewat penyerang yang sedang dalam performa bagus, Dominic Calvert-Lewin, namun gol mantan striker Everton itu dianulir karena offside setelah ia menyarangkan bola ke gawang.

Kejutan itu setidaknya membangunkan Liverpool dari tidurnya dan mereka meningkatkan tekanan di beberapa menit terakhir — namun sia-sia. Ini berarti peluang emas untuk menjauh dari Manchester United dan Chelsea dalam perebutan posisi keempat telah benar-benar terbuang.

GOAL memberikan rating kepada semua pemain The Reds yang tampil di Anfield pada Jumat (2/1) dini hari WIB...

  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Alisson Becker (6/10):

    Tidak terlalu sibuk tetapi hampir memberi Ethan Ampadu hadiah gol dengan operan kaki bagian luar yang buruk.

    Conor Bradley (6/10):

    Melakukan tugasnya dari perspektif pertahanan, tetapi Slot pasti mengharapkan lebih dari pemain Irlandia ini saat maju ke depan, karena ia tidak benar-benar terhubung dengan baik bersama Frimpong.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Tidak seperti penampilan terakhirnya melawan Leeds, pemain Prancis ini tetap fokus dari awal hingga akhir dan tidak melakukan tindakan bodoh.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Beruntung pemain pengganti Leeds, Calvert-Lewin, sedikit offside saat mencetak gol di akhir laga. Namun, Van Dijk biasanya tampil dominan untuk sebagian besar waktu, dan juga nyaris mencetak gol lewat sundulan memantul dari sepak pojok.

    Andy Robertson (6/10):

    Mendapat kepercayaan di posisi bek kiri mengungguli Kerkez, tetapi meski bertahan dengan rajin, ia tidak benar-benar memberikan ancaman di sisi sayap kiri.

    • Iklan
  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Tampil stabil ketimbang spektakuler. Pemain Belanda ini memenangkan banyak penguasaan bola untuk timnya dan menjaga permainan tetap sederhana dengan operannya. Namun, tidak benar-benar mengendalikan permainan seperti yang kita tahu bisa ia lakukan.

    Curtis Jones (6/10):

    Sangat hidup di setengah jam pembuka. Menggunakan bola dengan baik dan juga mau mencoba tembakan dari jarak jauh. Namun, pengaruhnya memudar seiring berjalannya laga, jadi tidak mengherankan melihatnya ditarik keluar.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Seperti biasa, etos kerjanya patut dicontoh, sementara ia juga melepaskan Frimpong dengan satu umpan manis selama 45 menit pembuka. Namun, pemain Hongaria itu tidak benar-benar menawarkan cukup banyak dari sisi ofensif.

  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Memulai di sayap kanan dengan Mohamed Salah yang masih absen karena tugas di Piala Afrika dan menyebabkan segala macam masalah bagi Gabriel Gudmundsson dengan kecepatannya. Kurang beruntung karena permainan sayap klasiknya tak berbuah gol sebelum ia digeser kembali ke posisi bek kanan.

    Hugo Ekitike (7/10):

    Sekali lagi memimpin lini depan dengan baik, menunjukkan kekuatan impresif dan kesadaran tinggi saat memberikan umpan kepada Wirtz untuk peluang besar di awal laga. Juga kurang beruntung karena tembakan meleset Frimpong datang padanya dengan posisi canggung; jika tidak, pemain Prancis itu pasti sudah menyundul bola masuk dari jarak dekat. Namun pada akhirnya, ia kekurangan suplai bola berkualitas.

    Florian Wirtz (6/10):

    Sangat terlibat di babak pertama dan satu upayanya ke gawang sempat diblok, tetapi ia kesulitan setelah jeda. Kebugaran jelas masih menjadi masalah bagi pemain Jerman itu, yang ditarik keluar setelah 66 menit. Harapan apa pun yang dimiliki Liverpool untuk menciptakan sesuatu lenyap bersamanya.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Milos Kerkez (5/10):

    Mengambil alih posisi bek kiri dari Robertson tepat setelah satu jam laga, tetapi meski sudah berusaha sebaik mungkin, ia tidak mampu membuat perubahan berarti.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Menggantikan Jones di lini tengah tetapi masih terlihat seperti bayang-bayang dari pemain yang tampil musim lalu.

    Cody Gakpo (5/10):

    Dimasukkan menggantikan Wirtz sebagai bagian dari pergantian tiga pemain Slot di pertengahan babak kedua, tetapi tidak melakukan apa pun selain terus mencoba memotong ke dalam menggunakan kaki kanannya.

    Federico Chiesa (N/A):

    Pemain Italia itu hanya dimasukkan menggantikan Bradley di 10 menit terakhir.

    Rio Ngumoha (N/A):

    Masuk menggantikan Frimpong dengan hanya lima menit tersisa.

    Arne Slot (5/10):

    Keputusan pelatih asal Belanda itu untuk memainkan Frimpong di sayap kanan berjalan cukup baik, tetapi pergantian pemainnya di babak kedua gagal total memberikan dampak pada permainan. Liverpool mungkin dalam tren yang lumayan, tetapi performa mereka tetap sangat buruk. Slot punya banyak pekerjaan rumah untuk membuat tim ini kembali tampil maksimal.

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0