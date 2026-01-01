Rating Pemain Liverpool Vs Leeds United: Florian Wirtz & Hugo Ekitike Tumpul, The Reds Frustrasi Ditahan Imbang Di Laga Tahun Baru

Milos Kerkez (5/10):
Mengambil alih posisi bek kiri dari Robertson tepat setelah satu jam laga, tetapi meski sudah berusaha sebaik mungkin, ia tidak mampu membuat perubahan berarti.
Alexis Mac Allister (5/10):
Menggantikan Jones di lini tengah tetapi masih terlihat seperti bayang-bayang dari pemain yang tampil musim lalu.
Cody Gakpo (5/10):
Dimasukkan menggantikan Wirtz sebagai bagian dari pergantian tiga pemain Slot di pertengahan babak kedua, tetapi tidak melakukan apa pun selain terus mencoba memotong ke dalam menggunakan kaki kanannya.
Federico Chiesa (N/A):
Pemain Italia itu hanya dimasukkan menggantikan Bradley di 10 menit terakhir.
Rio Ngumoha (N/A):
Masuk menggantikan Frimpong dengan hanya lima menit tersisa.
Arne Slot (5/10):
Keputusan pelatih asal Belanda itu untuk memainkan Frimpong di sayap kanan berjalan cukup baik, tetapi pergantian pemainnya di babak kedua gagal total memberikan dampak pada permainan. Liverpool mungkin dalam tren yang lumayan, tetapi performa mereka tetap sangat buruk. Slot punya banyak pekerjaan rumah untuk membuat tim ini kembali tampil maksimal.