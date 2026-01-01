Rating Pemain Liverpool Vs Leeds United: Florian Wirtz & Hugo Ekitike Tumpul, The Reds Frustrasi Ditahan Imbang Di Laga Tahun Baru

Alisson Becker (6/10):

Tidak terlalu sibuk tetapi hampir memberi Ethan Ampadu hadiah gol dengan operan kaki bagian luar yang buruk.

Conor Bradley (6/10):

Melakukan tugasnya dari perspektif pertahanan, tetapi Slot pasti mengharapkan lebih dari pemain Irlandia ini saat maju ke depan, karena ia tidak benar-benar terhubung dengan baik bersama Frimpong.

Ibrahima Konate (6/10):

Tidak seperti penampilan terakhirnya melawan Leeds, pemain Prancis ini tetap fokus dari awal hingga akhir dan tidak melakukan tindakan bodoh.

Virgil van Dijk (6/10):

Beruntung pemain pengganti Leeds, Calvert-Lewin, sedikit offside saat mencetak gol di akhir laga. Namun, Van Dijk biasanya tampil dominan untuk sebagian besar waktu, dan juga nyaris mencetak gol lewat sundulan memantul dari sepak pojok.

Andy Robertson (6/10):

Mendapat kepercayaan di posisi bek kiri mengungguli Kerkez, tetapi meski bertahan dengan rajin, ia tidak benar-benar memberikan ancaman di sisi sayap kiri.