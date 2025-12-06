Rating Pemain Liverpool Vs Leeds United: Ibrahima Konate Memalukan! Tekel Konyol Bek Prancis Bikin The Reds Runtuh & Rusak Momen Magis Hugo Ekitike

Liverpool player ratings GFXGOAL
Tanpa Mohamed Salah di starter, Liverpool kembali goyah dan harus puas berbagi poin dalam drama enam gol di markas Leeds. Gol telat Ao Tanaka paksakan hasil imbang 3-3, batalkan kemenangan di depan mata The Reds yang sempat unggul lewat brace cepat Hugo Ekitike dan aksi Dominik Szoboszlai.

Setelah selamat dari beberapa ancaman awal, Liverpool mengambil kendali permainan tanpa benar-benar tampil dominan. Peluang terbaik babak pertama didapat The Reds, saat tembakan melengkung Curtis Jones menghantam mistar gawang pada menit ke-16.

Virgil van Dijk seharusnya bisa berbuat lebih baik menjelang setengah jam laga saat sundulan bebasnya melambung, sementara tembakan rendah Cody Gakpo dari serangan balik cepat melebar tipis. Pasukan Slot akhirnya unggul tiga menit setelah jeda berkat operan nyasar Joe Rodon yang dimanfaatkan Ekitike untuk menerobos dan mencetak gol dengan tenang. Pemain Prancis itu mencetak gol keduanya kurang dari dua menit kemudian, lolos dari jebakan offside untuk menyambut umpan silang rendah Conor Bradley.

Tuan rumah mendapat napas baru saat laga tersisa 17 menit ketika Ibrahima Konate melakukan tekel gegabah pada Wilfried Gnonto. Setelah tinjauan VAR, Dominic Calvert-Lewin sukses mengeksekusi penalti. Elland Road kembali bergemuruh pada menit ke-75 saat Anton Stach menyamakan kedudukan, namun semangat itu sempat diredam 10 menit jelang bubaran ketika Szoboszlai mencetak gol memanfaatkan umpan Ryan Gravenberch. Namun Leeds menolak kalah, dan Tanaka memainkan peran super-sub dengan sempurna sebagaimana ia mencetak gol jarak dekat di masa injury time.

Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Elland Road...

    Kiper & Bek

    Alisson (6/10):

    Pemain Brasil ini menunjukkan refleks cerdas dalam kondisi lapangan basah yang menyulitkan dan tidak bisa disalahkan atas gol-gol Leeds, mengingat usaha pemain di depannya sangat mengecewakan.

    Conor Bradley (6/10):

    Terkadang berada di luar posisi, tetapi pulih dengan baik saat ditekan. Mendapat kartu kuning karena tekel gegabah di akhir babak pertama, tetapi menebusnya dengan memberi asis untuk gol kedua Ekitike.

    Ibrahima Konate (3/10):

    Masih terlihat jauh dari meyakinkan saat bertahan, beberapa kali tendangannya luput mengenai bola. Melakukan tekel yang sangat tidak perlu yang memberi Leeds hadiah penalti dan gagal memblok gol penyeimbang mereka.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Menikmati duel fisik melawan Calvert-Lewin. Jarang terancam di 45 menit pertama dan bisa saja mencetak gol andai sundulannya lebih rendah. Terlihat frustrasi dengan rekan-rekannya.

    Milos Kerkez (6/10):

    Melakukan blok berani di awal laga saat Leeds menekan dan melepaskan tembakan liar yang jauh dari sasaran. Bekerja keras sepanjang laga tanpa menawarkan banyak hal lain.

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Memberikan perlindungan bagi empat bek dan sigap mengisi posisi bertahan saat dibutuhkan. Memberikan umpan dengan bobot sempurna untuk gol Szoboszlai.

    Curtis Jones (7/10):

    Lincah dan waspada sejak awal, selalu menginginkan bola dan bergerak di seluruh lapangan. Menggetarkan mistar gawang dengan tembakan menukik di awal laga. Sial tidak mendapatkan asis.

    Florian Wirtz (6/10):

    Masih terlihat kurang percaya diri, menanti gol kompetitif pertamanya. Pemain Jerman ini lebih memilih mengoper bola daripada mencoba sesuatu sendiri.

    Penyerang

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Bintang Hongaria ini bukan pemain sayap murni jadi secara alami bergerak ke tengah, membuat Liverpool kekurangan lebar lapangan. Tembakan bebasnya melambung di babak pertama tetapi menunjukkan ketenangan baja untuk mencetak gol di akhir laga.

    Cody Gakpo (5/10):

    Masuk ke posisi yang bagus dan rajin berlari menyusuri sisi lapangan, tetapi perlu meningkatkan umpan akhirnya. Terlalu banyak umpan silangnya yang terlalu kencang.

    Hugo Ekitike (7/10):

    Menahan bola dengan baik, kaki cepat dan sentuhan cerdiknya menimbulkan masalah bagi lawan. Memberikan penyelesaian klinis untuk gol pertamanya dan menunjukkan insting poacher pada gol keduanya.

    Pergantian & Manajer

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Melakukan gerakan dummy (membiarkan bola lewat) atas umpan Gravenberch, yang memungkinkan bola mengalir untuk gol ketiga Liverpool.

    Joe Gomez (5/10):

    Membiarkan Brenden Aaronson melewatinya untuk gol kedua Leeds, dengan bek Liverpool itu mundur terlalu jauh sebelum mencoba merebut bola.

    Wataru Endo (N/A):

    Masuk terlalu terlambat untuk memberi dampak.

    Alexander Isak (N/A):

    Hampir mencetak gol sundulan untuk menjadikan skor 4-3 namun gagal.

    Arne Slot (4/10):

    Sepertinya tidak bisa melakukan apa pun dengan benar saat ini. Memutuskan untuk tidak memasukkan Salah dari bangku cadangan dan timnya seharusnya tidak membiarkan Leeds bangkit saat sudah unggul 2-0 dan memegang kendali. Buruk.

