Rating Pemain Liverpool Vs Leeds United: Ibrahima Konate Memalukan! Tekel Konyol Bek Prancis Bikin The Reds Runtuh & Rusak Momen Magis Hugo Ekitike

Setelah selamat dari beberapa ancaman awal, Liverpool mengambil kendali permainan tanpa benar-benar tampil dominan. Peluang terbaik babak pertama didapat The Reds, saat tembakan melengkung Curtis Jones menghantam mistar gawang pada menit ke-16.

Virgil van Dijk seharusnya bisa berbuat lebih baik menjelang setengah jam laga saat sundulan bebasnya melambung, sementara tembakan rendah Cody Gakpo dari serangan balik cepat melebar tipis. Pasukan Slot akhirnya unggul tiga menit setelah jeda berkat operan nyasar Joe Rodon yang dimanfaatkan Ekitike untuk menerobos dan mencetak gol dengan tenang. Pemain Prancis itu mencetak gol keduanya kurang dari dua menit kemudian, lolos dari jebakan offside untuk menyambut umpan silang rendah Conor Bradley.

Tuan rumah mendapat napas baru saat laga tersisa 17 menit ketika Ibrahima Konate melakukan tekel gegabah pada Wilfried Gnonto. Setelah tinjauan VAR, Dominic Calvert-Lewin sukses mengeksekusi penalti. Elland Road kembali bergemuruh pada menit ke-75 saat Anton Stach menyamakan kedudukan, namun semangat itu sempat diredam 10 menit jelang bubaran ketika Szoboszlai mencetak gol memanfaatkan umpan Ryan Gravenberch. Namun Leeds menolak kalah, dan Tanaka memainkan peran super-sub dengan sempurna sebagaimana ia mencetak gol jarak dekat di masa injury time.

Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Elland Road...