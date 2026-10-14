Liverpool meraih kemenangan sengit 6-3 atas LASK dalam laga fase grup Liga Champions yang ditandai penyelesaian serangan efektif sekaligus kerentanan pertahanan yang mengherankan.

Liverpool menguasai penuh babak pertama dan unggul 3-0 saat turun minum. Lini depan asuhan Andoni Iraola bergerak terlalu cair untuk diatasi tim Austria itu. Para pemain Liverpool dengan mudah memanfaatkan ruang antarlini hingga mencatatkan total 25 tembakan dan nilai expected goals (xG) sebesar 3,37.

Babak kedua berubah menjadi laga terbuka dengan serangan silih berganti layaknya pertandingan basket. Liverpool menambah tiga gol, tetapi pertahanan mereka juga ditembus tiga kali oleh LASK yang pantang menyerah. Masalah dalam struktur pertahanan muncul ketika permainan semakin terbuka, terutama setelah serangkaian pergantian pemain pada babak kedua. Namun, kualitas individu para pemain depan Liverpool pada akhirnya terlalu tangguh bagi tuan rumah, memastikan klub Liga Primer Inggris itu mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi Eropa.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain Liverpool dalam laga di Raiffeisen Arena...