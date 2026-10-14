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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Rating pemain Liverpool vs LASK: Bradley Barcola bersinar dalam laga sengit sembilan gol yang penuh kekacauan

Player ratings
Liverpool
FEATURES
LASK vs Liverpool
LASK
Champions League
B. Barcola

Liverpool melewati laga Liga Champions yang berlangsung kacau di Austria dengan kemenangan 6-3 atas LASK berkat hat-trick Bradley Barcola. Meski mendominasi babak pertama, kelengahan di lini pertahanan pada babak kedua sempat membuat tuan rumah kembali memberi perlawanan.

Liverpool meraih kemenangan sengit 6-3 atas LASK dalam laga fase grup Liga Champions yang ditandai penyelesaian serangan efektif sekaligus kerentanan pertahanan yang mengherankan.

Liverpool menguasai penuh babak pertama dan unggul 3-0 saat turun minum. Lini depan asuhan Andoni Iraola bergerak terlalu cair untuk diatasi tim Austria itu. Para pemain Liverpool dengan mudah memanfaatkan ruang antarlini hingga mencatatkan total 25 tembakan dan nilai expected goals (xG) sebesar 3,37.

Babak kedua berubah menjadi laga terbuka dengan serangan silih berganti layaknya pertandingan basket. Liverpool menambah tiga gol, tetapi pertahanan mereka juga ditembus tiga kali oleh LASK yang pantang menyerah. Masalah dalam struktur pertahanan muncul ketika permainan semakin terbuka, terutama setelah serangkaian pergantian pemain pada babak kedua. Namun, kualitas individu para pemain depan Liverpool pada akhirnya terlalu tangguh bagi tuan rumah, memastikan klub Liga Primer Inggris itu mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi Eropa.

GOAL memberikan nilai kepada para pemain Liverpool dalam laga di Raiffeisen Arena...

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    Kiper & Lini Pertahanan

    Alisson Becker - 5/10:

    Malam yang lebih sibuk dari biasanya bagi kiper asal Brasil itu, terlepas dari skor akhir. Ia tak bisa berbuat banyak untuk mencegah banyaknya gol yang masuk pada babak kedua, tetapi kegagalan menjaga gawangnya tetap bersih akan membuatnya frustrasi. Alisson hanya mencatatkan satu penyelamatan, sementara LASK tampil sangat efektif dengan empat tembakan tepat sasaran.

    Jeremie Frimpong - 9/10:

    Penampilan bek sayap modern yang luar biasa. Frimpong terus menjadi opsi serangan di sisi kanan, memberikan assist untuk gol ketiga Bradley Barcola pada menit ke-66 dan gol Lewis Koumas pada menit ke-72. Ia juga mencetak gol pada menit ke-51, melengkapi penampilan yang diwarnai pergerakan overlap berintensitas tinggi.

    Jeremy Jacquet - 6/10:

    Diganti setelah 62 menit, Jacquet tampil cukup solid pada babak pertama, tetapi ia menjadi bagian dari lini belakang yang mulai goyah ketika LASK meningkatkan intensitas. Penempatan posisinya secara umum baik sebelum pertandingan berubah menjadi lebih terbuka dengan serangan yang silih berganti.

    Ronald Araujo - 7/10:

    Membuka keunggulan pada menit ke-22 lewat sundulan dari sepak pojok. Araujo dominan dalam duel udara selama 62 menit berada di lapangan. Ia digantikan oleh Virgil van Dijk pada babak kedua.

    Kostas Tsimikas - 7/10:

    Sebagai kapten, Tsimikas memberi teladan pada babak pertama dengan menyumbang assist untuk gol pembuka Ronald Araujo pada menit ke-22. Ia juga berperan penting dalam gol kelima, meski harus bekerja ekstra keras saat bertahan ketika Flecker mulai menemukan ruang menjelang akhir laga.

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    Lini tengah

    Trey Nyoni - 6/10:

    Penampilan disiplin dari pemain muda ini. Ia fokus menjaga sirkulasi bola dan melindungi lini pertahanan. Nyoni bermain selama 85 menit dan menunjukkan kematangan dalam mengoper bola, meski sesekali lawan berhasil melewatinya saat LASK bangkit pada babak kedua.

    Ryan Gravenberch - 7/10:

    Gravenberch memanfaatkan kemampuan fisiknya dengan baik untuk membawa bola melewati berbagai area lapangan. Ia berperan penting dalam transisi dari bertahan ke menyerang, membantu Liverpool mencatatkan 62% penguasaan bola dan terus menekan lima pemain di lini belakang LASK.

    Florian Wirtz - 8/10:

    Penggerak utama kreativitas di lini tengah Liverpool. Wirtz menyumbang assist untuk gol kedua Barcola pada menit ke-37 dan menjadi pusat dari setiap serangan yang membawa bola ke depan. Kemampuannya berputar di ruang sempit menentukan tempo saat Liverpool mendominasi permainan.

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    Serangan

    Bradley Barcola - 10/10:

    Penampilan sempurna dari sang penyerang. Barcola tak terbendung dan mencetak hat-trick lewat gol pada menit ke-24, 37, dan 66. Pergerakannya tanpa bola berkelas dunia, sementara penyelesaian akhirnya selalu tepat sasaran. Ia membuktikan bahwa kepercayaan besar sang pelatih terhadap bakatnya tidak salah.

    Rio Ngumoha - 6/10:

    Beberapa kali memperlihatkan kemampuan tekniknya di sisi lapangan. Meski tidak mencetak gol atau menyumbang assist, kehadirannya membuat para bek sayap LASK bertahan jauh ke belakang sepanjang sebagian besar satu jam pertama, sebelum ia diganti menjelang akhir laga.

    Lewis Koumas - 8/10:

    Penampilan yang sangat produktif dari penyerang muda ini. Ia menyumbang assist untuk gol pertama Barcola pada menit ke-24, lalu menunjukkan naluri tajam dengan mencetak gol sendiri pada menit ke-72 untuk menuntaskan serangan yang diawali Frimpong.

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  • FBL-EUR-C1-LASK-LIVERPOOLAFP

    Pemain cadangan dan manajer

    Virgil van Dijk - 5/10:

    Masuk pada menit ke-62 untuk menghadirkan kepemimpinan sebagai pemain senior, tetapi Liverpool kebobolan tiga gol selama ia berada di lapangan.

    Joe Gomez - 5/10:

    Masuk pada menit ke-62. Seperti Van Dijk, ia kesulitan menghadapi permainan LASK yang tiba-tiba menjadi lebih langsung ketika tuan rumah mencetak tiga gol dalam setengah jam terakhir.

    Victor Munoz - 6/10:

    Masuk pada menit ke-73. Ia menghadirkan tenaga segar dan membantu mempertahankan hasil hingga pertandingan berakhir setelah berlangsung sengit pada menit-menit terakhir.

    Alexis Mac Allister - N/A:

    Masuk pada menit ke-85. Waktunya terlalu singkat untuk memengaruhi jalannya pertandingan secara taktis.

    Luke Chambers - N/A:

    Masuk pada menit ke-85 untuk memperkuat sisi kiri.

    Andoni Iraola - 7/10:

    Rancangan taktik menyerang Iraola sempurna, terbukti dari enam gol dan 25 tembakan. Namun, pergantian pemainnya pada babak kedua tampak mengganggu ritme pertahanan, membuat pertandingan yang semula berjalan nyaman berubah menjadi adu gol yang kacau tanpa perlu. Meski demikian, meraih tiga poin dan mencetak enam gol dalam laga tandang di Eropa tetap merupakan hasil kerja yang baik.

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