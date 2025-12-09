Rating Pemain Liverpool Vs Inter Milan: Dominik Szoboszlai Jadi Pahlawan Lagi! Pengganti Mohamed Salah Kunci Kemenangan Vital Liga Champions, Alexander Isak Kembali Melempem

Alexander Isak kembali 'menghilang' di lini depan, seperti yang sering terjadi sejak kedatangannya yang memecahkan rekor transfer musim panas lalu. Namun, setidaknya tim tamu tampil jauh lebih solid dalam bertahan. Joe Gomez dan Andy Robertson sukses meredam ancaman sayap Inter, sementara Alisson Becker menjaga gawang tetap perawan dalam duel Liga Champions yang minim kualitas ini lewat penyelamatan cerdas dari Lautaro Martinez sebelum jeda.
Liverpool kemudian mencuri kemenangan yang sangat dibutuhkan di detik-detik akhir. VAR menyoroti tarikan kecil pada baju Florian Wirtz oleh bek Nerazzurri Alessandro Bastoni. Kubu Cristian Chivu cs murka dengan keputusan itu, tapi Slot jelas tak peduli. Ia memenangkan laga pertamanya sejak Salah mencoba 'menjatuhkannya'!
Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Milan...