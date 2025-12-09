Rating Pemain Liverpool Vs Inter Milan: Dominik Szoboszlai Jadi Pahlawan Lagi! Pengganti Mohamed Salah Kunci Kemenangan Vital Liga Champions, Alexander Isak Kembali Melempem

Alisson Becker (7/10):

Penyelamatan refleks dari sundulan tiang dekat Martinez sangat berkelas dan krusial. Namun sejujurnya, kiper Brasil ini tidak banyak bekerja dalam pertandingan yang agak membosankan.

Joe Gomez (6/10):

Dipilih jadi starter dibanding Bradley, mungkin dengan ide untuk meredam ancaman Federico Dimarco. Bek serbabisa ini tampil solid dan sempat masuk ke posisi menyerang yang lumayan, tapi umpan akhirnya mengecewakan. Okelah, dia bukan Trent!

Ibrahima Konate (6/10):

Sial golnya dianulir, padahal itu bisa menjadi suntikan moral tepat waktu bagi bek Prancis yang sedang kesulitan ini. Namun, ia patut berbesar hati dengan performa keseluruhannya. Konate tidak tampil brilian dan salah umpan beberapa kali, tapi ia berperan dalam clean sheet yang menaikkan moral bagi pertahanan Liverpool yang sering dikritik.

Virgil van Dijk (7/10):

Ini lebih mirip Van Dijk musim lalu. Pemain Belanda ini menjalani laga dengan santai, memenangkan sebagian besar duelnya, dan mengalirkan bola ke seluruh lapangan dengan penuh ketenangan.

Andy Robertson (7/10):

Kembali ke tim menggantikan Milos Kerkez dan membenarkan pemanggilannya dengan bertahan rajin serta menciptakan beberapa peluang lewat umpan silang yang menggoda.