Dominik Szoboszlai Liverpool Inter
Mark Doyle dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Liverpool Vs Inter Milan: Dominik Szoboszlai Jadi Pahlawan Lagi! Pengganti Mohamed Salah Kunci Kemenangan Vital Liga Champions, Alexander Isak Kembali Melempem

Tanpa Salah yang absen karena insiden Elland Road, jimat Liverpool Szoboszlai sukses eksekusi penalti di menit ke-88 untuk menangkan The Reds 1-0 atas Inter, Rabu dini hari. Kemenangan ini meringankan beban Arne Slot, meski The Reds tak bermain jauh lebih baik di San Siro dibanding saat melawan Leeds.

Alexander Isak kembali 'menghilang' di lini depan, seperti yang sering terjadi sejak kedatangannya yang memecahkan rekor transfer musim panas lalu. Namun, setidaknya tim tamu tampil jauh lebih solid dalam bertahan. Joe Gomez dan Andy Robertson sukses meredam ancaman sayap Inter, sementara Alisson Becker menjaga gawang tetap perawan dalam duel Liga Champions yang minim kualitas ini lewat penyelamatan cerdas dari Lautaro Martinez sebelum jeda.

Liverpool kemudian mencuri kemenangan yang sangat dibutuhkan di detik-detik akhir. VAR menyoroti tarikan kecil pada baju Florian Wirtz oleh bek Nerazzurri Alessandro Bastoni. Kubu Cristian Chivu cs murka dengan keputusan itu, tapi Slot jelas tak peduli. Ia memenangkan laga pertamanya sejak Salah mencoba 'menjatuhkannya'!

Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Milan...

  INTER-LIVERPOOL

    Kiper & Bek

    Alisson Becker (7/10):

    Penyelamatan refleks dari sundulan tiang dekat Martinez sangat berkelas dan krusial. Namun sejujurnya, kiper Brasil ini tidak banyak bekerja dalam pertandingan yang agak membosankan.

    Joe Gomez (6/10):

    Dipilih jadi starter dibanding Bradley, mungkin dengan ide untuk meredam ancaman Federico Dimarco. Bek serbabisa ini tampil solid dan sempat masuk ke posisi menyerang yang lumayan, tapi umpan akhirnya mengecewakan. Okelah, dia bukan Trent!

    Ibrahima Konate (6/10):

    Sial golnya dianulir, padahal itu bisa menjadi suntikan moral tepat waktu bagi bek Prancis yang sedang kesulitan ini. Namun, ia patut berbesar hati dengan performa keseluruhannya. Konate tidak tampil brilian dan salah umpan beberapa kali, tapi ia berperan dalam clean sheet yang menaikkan moral bagi pertahanan Liverpool yang sering dikritik.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Ini lebih mirip Van Dijk musim lalu. Pemain Belanda ini menjalani laga dengan santai, memenangkan sebagian besar duelnya, dan mengalirkan bola ke seluruh lapangan dengan penuh ketenangan.

    Andy Robertson (7/10):

    Kembali ke tim menggantikan Milos Kerkez dan membenarkan pemanggilannya dengan bertahan rajin serta menciptakan beberapa peluang lewat umpan silang yang menggoda.

  FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Belum sepenuhnya kembali ke performa terbaik, tapi ini sudah lebih baik. Sangat tenang saat penguasaan bola dan melakukan tugas yang layak dalam melindungi pertahanan dengan serangkaian intersep tepat waktu.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Sama sekali bukan Mac Allister di level dua musim terakhir, tapi bisa dibilang ada kemajuan kecil ke arah yang benar. Pemain Argentina ini tidak menawarkan apa pun saat menyerang, tapi setidaknya ia memancing beberapa pelanggaran dan bekerja tanpa lelah untuk tim.

    Curtis Jones (7/10):

    Salah satu pemain Liverpool yang lebih baik. Sangat berani membawa bola, selalu mau menjemput bola di area padat, dan menunjukkan semangat yang kurang dimiliki Liverpool dalam beberapa pekan dan bulan terakhir.

  INTER-LIVERPOOL

    Penyerang

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Penalti yang dieksekusi dengan dingin melengkapi penampilan dinamis lainnya dari pemain Hongaria ini. Ia masih merebut bola kembali di kedua ujung lapangan hingga 10 menit terakhir laga.

    Alexander Isak (3/10):

    Apakah kita akhirnya sampai di titik di mana alasan "kurang pramusim" tidak bisa lagi dipakai untuk performa buruk seperti ini? Isak sama sekali tidak berkontribusi apa pun sebelum ditarik keluar menit ke-68.

    Hugo Ekitike (7/10):

    Sangat kontras dengan Isak, pemain Prancis ini selalu terlihat mampu menciptakan sesuatu. Cepat, tajam, dan mampu melewati lawan. Ia harus jadi starter di lini depan melawan Brighton akhir pekan nanti.

  • سلوتGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Conor Bradley (7/10):

    Agak aneh dia tidak starter mengingat dia kena skorsing untuk laga Liga Primer akhir pekan lawan Brighton. Namun ia masuk di pertengahan babak kedua dan langsung menciptakan peluang untuk Ekitike sebelum nyaris mencetak gol sendiri.

    Florian Wirtz (6/10):

    Kejutan lain karena tidak masuk starting line-up. Pemain Jerman ini masuk bersamaan dengan Bradley dan memenangkan penalti yang menentukan pertandingan.

    Arne Slot (8/10):

    Situasinya tidak bisa lebih baik lagi bagi Slot dalam kondisi seperti ini. Bukan penampilan meyakinkan, tapi Liverpool mencatat clean sheet dan menang lewat gol pemain yang secara efektif ia pilih untuk menggantikan peran Salah di sisi kanan. Sebagai sebuah kemenangan, ini mungkin salah satu yang terpenting dalam karier pelatih Belanda tersebut.

0