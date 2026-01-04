Rating Pemain Liverpool Vs Fulham: Dari Gembira Jadi Getir! Tak Cukup Kegemilangan Cody Gakpo Di Menit-Menit Akhir Seiring Dentuman Harrison Reed Beri The Reds Kekecewaan

Cody Gakpo seharusnya bisa lebih baik dalam pertukaran awal ketika umpan cerdas Curtis Jones melewati pertahanan Fulham yang lengah membuatnya melaju, tetapi pemain Belanda itu menggagalkan tembakannya saat mendekati gawang Bernd Leno.

Fulham mendapati bola di gawang tak lama setelah melalui permainan serupa, dengan Raul Jimenez menggiring bola menyambut umpan Harry Wilson setelah sebuah umpan langsung melewati garis kiriman Jorge Cuenca. Pemain internasional Wales itu memilih sudut bawah dengan penyelesaian yang sangat baik sebelum bendera offside diangkat, tetapi setelah pemeriksaan VAR, Virgil van Dijk dinilai menjaga Wilson tetap onside dan gol diizinkan berlaku.

Pencarian Liverpool untuk penyama kedudukan membuat sundulan Gakpo terbentur tiang dari umpan silang Dominik Szoboszlai yang luar biasa, meski bendera naik untuk posisi offside marginal yang akan menjadi keputusan yang dekat untuk VAR jika bola masuk. Tim tamu mengira mereka telah mencetak gol dalam satu menit setelah babak kedua dimulai ketika umpan silang Milos Kerkez dibelokkan oleh Gakpo, tetapi penyerang itu jelas offside dan bendera segera diangkat untuk menganulirnya. Alexis Mac Allister kemudian menanduk yang membentur tiang dari sudut.

Ketika waktu menunjukkan satu jam, Liverpool menyamakan kedudukan melalui Florian Wirtz, yang menerima bola dari laju meliuk-liuk Conor Bradley ke dalam kotak penalti dan menendang bola di bawah Leno. Bendera offside naik lagi, tetapi setelah pemeriksaan VAR yang sangat lama, Wirtz dinyatakan onside.

Fulham hampir kembali memimpin jalannya permainan ketika Wilson memanfaatkan bola lepas di belakang, melambungkan bola melewati Alisson yang sudah maju tetapi membentur mistar. Dan di pertengahan tujuh menit waktu tambahan, Liverpool mengira mereka telah merebut kemenangan. Pemain pengganti Jeremie Frimpong bergerak ke garis sisi kanan dan mengirimkan umpan silang menggoda, yang dibelokkan oleh kaki bek Fulham Joachim Andersen dan ke jalur Gakpo untuk membobol gawang lawan dan membuat pendukung tamu bergemuruh.

Namun, masih ada waktu untuk satu kejutan akhir. Pemain pengganti lainnya, kali ini Harrison Reed dari Fulham, mengambil bola jarak 25 yard dari gawang dan memutuskan untuk melepas tembakan. Usahanya yang berani menembus udara dengan suhu di bawah nol derajat dan meluncur tepat ke sudut atas gawang Alisson, memastikan tuan rumah yang bersemangat mendapatkan satu poin saat tampaknya mereka telah kehilangan semua tiga poin tersebut.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Craven Cottage...