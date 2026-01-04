Liverpool Fulham GFXGOAL
Rating Pemain Liverpool Vs Fulham: Dari Gembira Jadi Getir! Tak Cukup Kegemilangan Cody Gakpo Di Menit-Menit Akhir Seiring Dentuman Harrison Reed Beri The Reds Kekecewaan

Liverpool mencetak gol pada menit ke-94 sebelum kebobolan salah satu gol terbaik musim ini beberapa saat kemudian dalam hasil imbang 2-2 yang mendebarkan di Fulham pada hari Minggu. The Reds tertinggal lebih dulu namun berhasil bangkit kembali dalam pertandingan dan bahkan tampaknya telah menemukan gol kemenangan, tetapi mereka harus kembali ke Merseyside dengan hanya satu poin untuk menunjukkan usaha mereka.

Cody Gakpo seharusnya bisa lebih baik dalam pertukaran awal ketika umpan cerdas Curtis Jones melewati pertahanan Fulham yang lengah membuatnya melaju, tetapi pemain Belanda itu menggagalkan tembakannya saat mendekati gawang Bernd Leno.

Fulham mendapati bola di gawang tak lama setelah melalui permainan serupa, dengan Raul Jimenez menggiring bola menyambut umpan Harry Wilson setelah sebuah umpan langsung melewati garis kiriman Jorge Cuenca. Pemain internasional Wales itu memilih sudut bawah dengan penyelesaian yang sangat baik sebelum bendera offside diangkat, tetapi setelah pemeriksaan VAR, Virgil van Dijk dinilai menjaga Wilson tetap onside dan gol diizinkan berlaku.

Pencarian Liverpool untuk penyama kedudukan membuat sundulan Gakpo terbentur tiang dari umpan silang Dominik Szoboszlai yang luar biasa, meski bendera naik untuk posisi offside marginal yang akan menjadi keputusan yang dekat untuk VAR jika bola masuk. Tim tamu mengira mereka telah mencetak gol dalam satu menit setelah babak kedua dimulai ketika umpan silang Milos Kerkez dibelokkan oleh Gakpo, tetapi penyerang itu jelas offside dan bendera segera diangkat untuk menganulirnya. Alexis Mac Allister kemudian menanduk yang membentur tiang dari sudut.

Ketika waktu menunjukkan satu jam, Liverpool menyamakan kedudukan melalui Florian Wirtz, yang menerima bola dari laju meliuk-liuk Conor Bradley ke dalam kotak penalti dan menendang bola di bawah Leno. Bendera offside naik lagi, tetapi setelah pemeriksaan VAR yang sangat lama, Wirtz dinyatakan onside.

Fulham hampir kembali memimpin jalannya permainan ketika Wilson memanfaatkan bola lepas di belakang, melambungkan bola melewati Alisson yang sudah maju tetapi membentur mistar. Dan di pertengahan tujuh menit waktu tambahan, Liverpool mengira mereka telah merebut kemenangan. Pemain pengganti Jeremie Frimpong bergerak ke garis sisi kanan dan mengirimkan umpan silang menggoda, yang dibelokkan oleh kaki bek Fulham Joachim Andersen dan ke jalur Gakpo untuk membobol gawang lawan dan membuat pendukung tamu bergemuruh.

Namun, masih ada waktu untuk satu kejutan akhir. Pemain pengganti lainnya, kali ini Harrison Reed dari Fulham, mengambil bola jarak 25 yard dari gawang dan memutuskan untuk melepas tembakan. Usahanya yang berani menembus udara dengan suhu di bawah nol derajat dan meluncur tepat ke sudut atas gawang Alisson, memastikan tuan rumah yang bersemangat mendapatkan satu poin saat tampaknya mereka telah kehilangan semua tiga poin tersebut.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Craven Cottage...

  Fulham v Liverpool - Premier League

    Penjaga Gawang & Bek

    Alisson (6/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukan di antara tiang gawang, dengan gol-gol luar biasa Fulham di kedua ujung pertandingan menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran mereka.

    Conor Bradley (7/10):

    Maju ke depan di sisi kanan setiap kali ada kesempatan, dengan semangat petualangan ini mengarah pada gol penyama kedudukan Wirtz.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Menjadi musuh bagi penonton tuan rumah setelah bentrokan awal dengan Jimenez. Namun, sebagian besar berhasil menahan striker Meksiko tersebut.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Membuat Wilson tetap onside untuk gol pembuka tetapi kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kapten Liverpool tersebut karena kehilangan konsentrasi. Seperti Konate, kuat di belakang dan bukan alasan timnya gagal menang.

    Milos Kerkez (6/10):

    Berhasil mengendalikan energinya yang kacau cukup untuk memberikan penampilan yang layak di kedua ujung lapangan.

  Fulham v Liverpool - Premier League

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Membersihkan dan menjaga permainan tetap berjalan dalam performa lini tengah yang relatif rutin.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Mengenai mistar dengan sundulan dari sudut tapi selain itu tidak berkontribusi banyak dalam permainan.

    Florian Wirtz (7/10):

    Beberapa kali diberi tekanan oleh pemain Liga Premier yang berpengalaman, namun tetap berhasil mencetak gol penting dengan berpikir cepat dari dribel Bradley. Digantikan oleh Frimpong.

  Fulham v Liverpool - Premier League

    Penyerang

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Salah satu pemain paling bersinar di Liverpool dengan perpaduan lari langsung dan trik, meskipun seharusnya lebih berperan di sepertiga akhir jika timnya ingin menang.

    Cody Gakpo (7/10):

    Memulai sebagai No.9 dalam ketidakhadiran Ekitike tetapi secara alami sering ditemui berjalan ke arah saluran kiri sebagian besar sore, yang kadang-kadang membuat sulit untuk menentukan formasi apa yang dimainkan Liverpool. Mengira dia telah mencetak gol kemenangan pada 90-plus-empat, hanya untuk Reed mengambil tawa terakhir.

    Curtis Jones (6/10):

    Banyak melakukan pekerjaan kotor dengan kembali bertahan untuk memungkinkan Wirtz bergerak bebas di lini tengah. Penampilan tanpa pamrih tanpa banyak percikan, dan digantikan oleh Chiesa menjelang akhir pertandingan.

  Fulham v Liverpool - Premier League

    Cadangan & Manajer

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Masuk menggantikan Wirtz. Memberikan lebar yang dibutuhkan Liverpool, memberikan umpan silang untuk gol Gakpo.

    Federico Chiesa (6/10):

    Substisi untuk Jones tapi tidak bisa memberikan dampak yang signifikan.

    Joe Gomez (N/A):

    Masuk menggantikan Gakpo untuk mengamankan kemenangan, tetapi tendangan Reed melayang ke pojok atas hanya beberapa detik kemudian.

    Arne Slot (6/10):

    Liverpool tampak tidak teratur di babak pertama, tetapi jauh lebih baik setelah jeda dan kurang beruntung tidak mendapatkan tiga poin penuh.

