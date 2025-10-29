Liverpool Palace ratings GFXGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Liverpool Vs Crystal Palace: Apa yang Dipikirkan Arne Slot?! Perjudian Pemilihan Pemain Gagal Total, The Reds Hancur Lebur

Liverpool kembali telan kekalahan telak dan tersingkir dari Piala Liga usai dibantai Crystal Palace 3-0 di Anfield, Kamis dini hari. Tim pelapis dan akademi pilihan Arne Slot kalah kelas, bahkan The Reds harus mengakhiri laga dengan 10 pemain.

Kekalahan ini menambah tekanan pada bos asal Belanda, Slot, yang timnya kini telah kalah empat kali dari lima laga terakhir. Satu-satunya kemenangan mereka terjadi di Liga Champions saat tandang ke Eintracht Frankfurt.

The Reds sebenarnya tampil lebih baik di awal laga, dengan Federico Chiesa, yang kembali ke starting line-up, menyia-nyiakan dua peluang emas. Namun, tim asuhan Oliver Glasner berkembang ke dalam permainan dan sangat pantas memimpin pada menit ke-40.

The Eagles melakukan umpan satu-dua yang rapi di tepi kotak penalti Liverpool. Bola jatuh ke Joe Gomez yang sapuannya gagal dan dimanfaatkan Ismaila Sarr untuk mencetak gol dengan percaya diri ke gawang debutan Freddie Woodman. Palace menggandakan keunggulan tepat sebelum jeda saat mereka merobek pertahanan keropos tuan rumah. Gomez lagi-lagi bersalah saat Sarr menyapu bola ke gawang dan mengirim segelintir fans tandang bersorak kegirangan.

Publik Anfield terdiam hampir sepanjang pertandingan dan Glasner bahkan bisa menarik keluar Sarr, yang berpeluang hat-trick, karena tuan rumah kesulitan menciptakan peluang di babak kedua.

Malam bencana bagi Liverpool menjadi lebih buruk setelah Amara Nallo diganjar kartu merah langsung karena menarik Yeremie Pino, yang sudah berhadapan satu lawan satu dengan gawang. Dan justru Pino yang menusuk ke kotak penalti untuk menghujamkan bola ke pojok jauh guna melengkapi pembantaian. Di menit-menit tersisa, langit seolah runtuh, hujan deras memberikan latar belakang yang sempurna untuk performa Liverpool — benar-benar hancur lebur.

Berikut rating para pemain Liverpool versi GOAL dari Anfield...

    Kiper & Bek

    Freddie Woodman (4/10):

    Menjalani debut kompetitifnya malam ini di tengah cedera Alisson dan istirahatnya Giorgio Mamardashvili. Harus menunggu hingga menit ke-30 untuk melakukan penyelamatan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk gol pembuka Sarr, dibiarkan terekspos untuk gol kedua, dan begitu pula yang ketiga.

    Andrew Robertson (5/10):

    Kapten klub ini ditempatkan di luar posisi aslinya (bek tengah), tetapi tidak mampu membendung serangan di lini belakang yang darurat. Jelas frustrasi dengan performa timnya dan mendapat kartu kuning karena tekel kasar. Diganti pada menit ke-67.

    Joe Gomez (3/10):

    Bek berpengalaman ini tampil dalam duet bek tengah yang tidak biasa, tetapi gagal menyapu bola yang seharusnya ia amankan untuk gol pembuka Palace. Dan ia salah posisi untuk gol kedua, malah mengejar Eddie Nketiah di dalam kotak, alih-alih berdiri kokoh di depan Sarr. Mengakhiri laga dengan mengenakan ban kapten.

    Milos Kerkez (4/10):

    Bek kiri ini adalah satu-satunya pemain yang mempertahankan posisi starternya dari kekalahan Liga Primer sebelumnya. Tapi ini adalah performa biasa-biasa saja dan posisi starternya untuk laga melawan Villa pastinya diragukan.

    Calvin Ramsay (4/10):

    Memulai laga senior pertamanya dalam tiga tahun setelah kembali dari cedera, tetapi menjalani malam yang sulit.

    Gelandang

    Trey Nyoni (4/10):

    Prospek akademi ini diberi kesempatan starter di lini tengah sebagai bagian dari rotasi besar-besaran. Ia diminta banyak berlari, tetapi gagal memberikan dampak yang sangat positif.

    Wataru Endo (5/10):

    Starter di lini tengah untuk memberikan basis yang solid, tetapi menghabiskan seluruh pertandingan mengejar bola dengan sedikit hasil. Paling efektif saat berusaha memutus permainan, tetapi ia pasti ingin melupakan malam ini secepat mungkin.

  • Penyerang

    Rio Ngumoha (5/10):

    Pemain sayap berusia 17 tahun ini juga melakoni debut seniornya, menunjukkan keahliannya di sisi kiri serangan. Tampil brilian saat menciptakan peluang untuk Chiesa di menit ke-28. Adalah salah satu dari sedikit pemain yang bisa dibilang tampil lumayan. Ancamannya berkurang di babak kedua.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Dimasukkan untuk memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan di lini tengah yang muda, tetapi tampak 'hilang' hampir sepanjang 67 menitnya di lapangan, dan ditarik keluar tanpa memberikan kontribusi signifikan.

    Kieran Morrison (5/10):

    Penyerang akademi berusia 18 tahun ini melakoni debut seniornya, mengisi sisi kanan serangan. Menunjukkan banyak kemauan berlari, tetapi tidak bisa disalahkan atas tumpulnya lini serang Liverpool dan diganti pada menit ke-67.

    Federico Chiesa (4/10):

    Penyerang Italia ini memimpin serangan, dan menyia-nyiakan peluang emas untuk membuka skor pada menit ke-23, tetapi tembakannya melambung. Akan kecewa dengan usahanya dan tampak cemas, sering terburu-buru dalam mengambil peluang.

    Pergantian & Manajer

    Kaide Gordon (4/10):

    Senang bisa masuk, tetapi tidak membuat umpan yang berarti.

    Amara Nallo (2/10):

    Kartu merah keduanya untuk Liverpool dalam dua penampilan senior. Diusir hanya 12 menit setelah masuk karena pelanggaran putus asa sebagai orang terakhir.

    Wellity Lucky (4/10):

    Perasaan campur aduk melakoni debutnya di malam yang sangat buruk bagi Liverpool.

    Trent Kone-Doherty (N/A):

    Hanya tampil empat menit terakhir, tidak cukup waktu untuk memberi dampak.

    Arne Slot (3/10):

    Malam buruk lainnya bagi bos The Reds yang sedang tertekan. Dia pasti akan menunjuk pada 10 perubahan yang dia buat sejak laga Brentford, dengan adanya pertandingan besar melawan Aston Villa. Tetapi timnya krisis percaya diri, dan kekalahan telak lainnya hanya memperburuk situasinya. Laga melawan Villa kini menjadi wajib dimenangkan.

