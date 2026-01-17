LiverpoolGOAL/Getty
Anugerah Pamuji

Rating Pemain Liverpool Vs Burnley: Mimpi Buruk Dominik Szoboszlai! Sang Gelandang Buang Poin Bagi The Reds Setelah Gagal Penalti Meski Florian Wirtz Tampil Ciamik

Liverpool ditahan imbang 1-1 yang mengecewakan oleh Burnley yang terancam degradasi setelah Dominik Szoboszlai gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan di mana tim asuhan Arne Slot membuang banyak peluang untuk menang di Anfield. Florian Wirtz membawa The Reds unggul, tetapi gol yang dieksekusi dengan brilian oleh Marcus Edwards memberikan tim yang berada di posisi kedua terbawah poin yang berharga.

Liverpool mendominasi penguasaan bola di awal pertandingan, tetapi tim Slot hanya mampu menciptakan beberapa peluang setengah matang sampai mereka mendapat hadiah penalti pada menit ke-30 setelah Florentino menjatuhkan Cody Gakpo. Szoboszlai maju untuk mengambilnya, tetapi tendangannya membentur mistar gawang, kesalahannya terjadi hanya lima hari setelah kesalahan fatalnya melawan Barnsley di Piala FA. 

The Reds terus menekan dan layak memimpin ketika kebuntuan terpecahkan 12 menit setelah penalti yang terlewat, berkat penyelesaian luar biasa dari Wirtz. Hugo Ekitike menerobos di sisi kiri sebelum Curtis Jones dengan rapi menemukan Wirtz untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti.

Liverpool akan berharap agar dominasi mereka membuahkan hasil, tetapi Burnley memiliki peluang bagus untuk menyamakan kedudukan tepat setelah jeda ketika Edwards melengkungkan tembakannya tepat di luar gawang Alisson. Dia tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan tim tamu, mantan pemain sayap Sporting CP itu melakukan dengan brilian memotong ke dalam kotak dan menembak rendah melewati Alisson sehingga membuat para penggemar tamu bersorak di musim yang menawarkan sangat sedikit momen kegembiraan bagi tim Scott Parker. 

Para penggemar tuan rumah menyuarakan ketidakpuasan mereka pada peluit akhir setelah menyaksikan tim mereka kehilangan lebih banyak poin di kandang, karena hasil imbang itu berarti semua tiga tim promosi baru telah mendapatkan poin dalam kunjungan mereka ke Anfield musim ini.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Anfield...

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Bek

    Alisson Becker (6/10):

    Hampir tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan sampai tembakan pertama Burnley yang mengarah ke gawang. Akan kecewa karena tembakan Edwards melewati bawah lompatan.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Bermain sangat tinggi di lapangan dan bahkan memiliki peluang bagus untuk mencetak gol di babak kedua.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan sepanjang pertandingan, tampil solid meskipun tidak menginspirasi.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Hampir tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan dan merupakan salah satu dari hanya dua pemain Liverpool yang posisinya rata-rata berada di sepertiga lapangannya sendiri.

    Milos Kerkez (8/10):

    Memiliki peluang awal untuk membawa The Reds unggul, umpan rendahnya dibersihkan dari garis dan keluar untuk tendangan sudut. Mendapat kartu kuning karena pelanggaran kasar terhadap Anthony. Digantikan sepuluh menit menjelang akhir. 

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    Gelandang

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Suatu sore yang aneh karena dia bermain dengan baik, tetapi tendangannya mengenai mistar gawang Burnley saat penalti. Dia akan senang melihat Januari berakhir setelah kesalahan itu melawan Barnsley. 

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Sering menguasai bola di tengah lini tengah, tetapi menjadi ceroboh dengan umpan-umpannya saat babak kedua berlangsung dan digantikan oleh Mac Allister. 

    Curtis Jones (8/10):

    Suatu sore yang penuh kerja keras dan dia menjadi pusat dari banyak hal baik yang dilakukan Liverpool. Memberikan assist untuk gol Wirtz.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Florian Wirtz (8/10):

    Menyelesaikan golnya dengan sangat baik, menunjukkan sekali lagi kualitas yang tidak diragukan, tetapi tidak melakukan cukup banyak selain itu.

    Cody Gakpo (6/10):

    Menjadi sosok yang hidup di sisi kiri untuk Liverpool dan menjadi pencipta utama untuk sebagian besar pertandingan. Memiliki beberapa peluang yang terbuang sia-sia. Ditarik keluar untuk Ngumoha beberapa menit sebelum akhir. 

    Hugo Ekitike (7/10):

    Terus-menerus menjadi duri dalam pertahanan Burnley, tetapi menyia-nyiakan beberapa peluang emas, termasuk sundulan yang sangat baik di babak pertama. 

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    Cadangan & Manajer

    Andy Robertson (6/10):

    Tidak banyak yang harus dilakukan ketika dia masuk. Menikmati beberapa sentuhan saat Liverpool menekan untuk meraih kemenangan. 

    Alex Mac Allister (6/10):

    Masuk dengan hanya beberapa menit tersisa dan menyia-nyiakan kesempatan emas saat tendangannya melambung tinggi di atas mistar. 

    Rio Ngumoha (6/10):

    Kehadiran yang energik saat dia masuk, tetapi memiliki terlalu sedikit kesempatan untuk memberikan dampak. 

    Federico Chiesa (N/A):

    Dimasukkan dengan hanya beberapa detik tersisa. 

    Arne Slot (5/10):

    Hasil mengecewakan lainnya. Penampilan di bawah standar lainnya di kandang, meskipun penalti yang terlewatkan dan sejumlah peluang. Dia seharusnya melakukan perubahan lebih awal dalam pertandingan. 

