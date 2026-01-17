Rating Pemain Liverpool Vs Burnley: Mimpi Buruk Dominik Szoboszlai! Sang Gelandang Buang Poin Bagi The Reds Setelah Gagal Penalti Meski Florian Wirtz Tampil Ciamik

Liverpool mendominasi penguasaan bola di awal pertandingan, tetapi tim Slot hanya mampu menciptakan beberapa peluang setengah matang sampai mereka mendapat hadiah penalti pada menit ke-30 setelah Florentino menjatuhkan Cody Gakpo. Szoboszlai maju untuk mengambilnya, tetapi tendangannya membentur mistar gawang, kesalahannya terjadi hanya lima hari setelah kesalahan fatalnya melawan Barnsley di Piala FA.

The Reds terus menekan dan layak memimpin ketika kebuntuan terpecahkan 12 menit setelah penalti yang terlewat, berkat penyelesaian luar biasa dari Wirtz. Hugo Ekitike menerobos di sisi kiri sebelum Curtis Jones dengan rapi menemukan Wirtz untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti.

Liverpool akan berharap agar dominasi mereka membuahkan hasil, tetapi Burnley memiliki peluang bagus untuk menyamakan kedudukan tepat setelah jeda ketika Edwards melengkungkan tembakannya tepat di luar gawang Alisson. Dia tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan tim tamu, mantan pemain sayap Sporting CP itu melakukan dengan brilian memotong ke dalam kotak dan menembak rendah melewati Alisson sehingga membuat para penggemar tamu bersorak di musim yang menawarkan sangat sedikit momen kegembiraan bagi tim Scott Parker.

Para penggemar tuan rumah menyuarakan ketidakpuasan mereka pada peluit akhir setelah menyaksikan tim mereka kehilangan lebih banyak poin di kandang, karena hasil imbang itu berarti semua tiga tim promosi baru telah mendapatkan poin dalam kunjungan mereka ke Anfield musim ini.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Anfield...