Rating Pemain Liverpool Vs Brighton: Hugo Ekitike Kirim Sebuah Pesan! Brace Brilian Sang Striker Hanya Bikin Alexander Isak Melongo Di Bench & Mo Salah Ciptakan Assist Di Momen Comeback-nya Ke Skuad!

Salah kembali ke skuad tetapi hanya di bangku cadangan saat kick-off dan hanya bisa menonton dan mengagumi saat Ekitike membuka skor dengan gol tercepat di Premier League musim ini sejauh ini. Yankuba Minteh membuat kesalahan dalam bola silang yang di-heading oleh Gomez kepada Ekitike. Pemain Prancis tersebut dengan cepat melakukan kontrol dan kemudian menembakkan volley kuat melewati kiper Bart Verbruggen untuk memberi keunggulan kepada The Reds setelah hanya 46 detik.

Ada lebih banyak tepuk tangan di Anfield pada menit ke-25 saat saga Salah mengalami perubahan lagi. Cedera pada Gomez membuat Arne Slot memasukkan pemain andalannya dan menyaksikannya mengoper ke Alexis Mac Allister untuk mendapatkan peluang dengan sentuhan pertamanya. Florian Wirtz dan Ryan Gravenberch juga memiliki kesempatan untuk The Reds tetapi gagal mengkonversi saat tuan rumah memimpin tipis 1-0 saat istirahat babak pertama.

Brighton hampir menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Gomez, yang lolos dari kartu merah tepat sebelum babak pertama berakhir karena tantangan tinggi pada Wirtz, melesat di tiang jauh untuk menyambut umpan rendah tetapi usaha tersebut membentur tiang gawang. Liverpool merespons dengan cepat dan menggandakan keunggulan melalui Ekitike pada jam. Salah mengirimkan tendangan sudut melengkung untuk pemain internasional Prancis tersebut mencetak gol dengan sundulan dan memberi tuan rumah sedikit ruang bernapas.

Pertandingan siap untuk Salah memberikan sentuhan akhir sebelum ia pergi untuk tugas internasional dan ia diberikan kesempatan emas di waktu tambahan. Namun, Salah hanya bisa menembak tinggi di atas mistar gawang sehingga Liverpool harus puas dengan hanya dua gol tetapi kemenangan pertama di kandang di Premier League sejak 1 November.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Anfield...