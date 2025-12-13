Rating Pemain Liverpool Vs Brighton: Hugo Ekitike Kirim Sebuah Pesan! Brace Brilian Sang Striker Hanya Bikin Alexander Isak Melongo Di Bench & Mo Salah Ciptakan Assist Di Momen Comeback-nya Ke Skuad!

Liverpool GFXGetty/GOAL
Rating Pemain Liverpool Vs Brighton

Hugo Ekitike mencetak dua gol saat Liverpool mengalahkan Brighton 2-0 di Anfield dalam pertandingan Liga Premier pada hari Sabtu. Mohamed Salah juga memberikan dampak setelah masuk dari bangku cadangan menggantikan Joe Gomez yang cedera. Pemain internasional Mesir itu, yang menghadapi masa depan yang tidak pasti di klub, memberikan assist untuk tim Arne Slot dalam pertandingan terakhirnya untuk klub sebelum ia bergabung dengan skuad AFCON negaranya.

Salah kembali ke skuad tetapi hanya di bangku cadangan saat kick-off dan hanya bisa menonton dan mengagumi saat Ekitike membuka skor dengan gol tercepat di Premier League musim ini sejauh ini. Yankuba Minteh membuat kesalahan dalam bola silang yang di-heading oleh Gomez kepada Ekitike. Pemain Prancis tersebut dengan cepat melakukan kontrol dan kemudian menembakkan volley kuat melewati kiper Bart Verbruggen untuk memberi keunggulan kepada The Reds setelah hanya 46 detik.

Ada lebih banyak tepuk tangan di Anfield pada menit ke-25 saat saga Salah mengalami perubahan lagi. Cedera pada Gomez membuat Arne Slot memasukkan pemain andalannya dan menyaksikannya mengoper ke Alexis Mac Allister untuk mendapatkan peluang dengan sentuhan pertamanya. Florian Wirtz dan Ryan Gravenberch juga memiliki kesempatan untuk The Reds tetapi gagal mengkonversi saat tuan rumah memimpin tipis 1-0 saat istirahat babak pertama.

Brighton hampir menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Gomez, yang lolos dari kartu merah tepat sebelum babak pertama berakhir karena tantangan tinggi pada Wirtz, melesat di tiang jauh untuk menyambut umpan rendah tetapi usaha tersebut membentur tiang gawang. Liverpool merespons dengan cepat dan menggandakan keunggulan melalui Ekitike pada jam. Salah mengirimkan tendangan sudut melengkung untuk pemain internasional Prancis tersebut mencetak gol dengan sundulan dan memberi tuan rumah sedikit ruang bernapas.

Pertandingan siap untuk Salah memberikan sentuhan akhir sebelum ia pergi untuk tugas internasional dan ia diberikan kesempatan emas di waktu tambahan. Namun, Salah hanya bisa menembak tinggi di atas mistar gawang sehingga Liverpool harus puas dengan hanya dua gol tetapi kemenangan pertama di kandang di Premier League sejak 1 November.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Anfield...

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    Penjaga Gawang & Bek

    Alisson (7/10):

    Membuat penyelamatan krusial di babak pertama ketika dia keluar dari posisinya untuk menghalau Diego Gomez dan menyelamatkan dengan baik dari Karou Mitoma di babak kedua.

    Joe Gomez (8/10):

    Memenangkan sundulan untuk memberikan assist kepada Ekitike untuk pembuka dan menciptakan peluang lain untuk pemain Prancis tersebut sebelum harus keluar karena cedera lainnya setelah 25 menit. Kerugian nyata bagi bek ini.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Beberapa ketakutan di belakang tetapi tampak jauh lebih meyakinkan daripada beberapa minggu terakhir. Melakukan dengan baik untuk menghalau dari Minteh dan Gomez.

    Virgil van Dijk (8/10):

    Memegang kendali lebih baik dari Rutter dalam penampilan yang percaya diri dan akan senang mempertahankan clean sheet untuk pertandingan kedua berturut-turut.

    Milos Kerkez (7/10):

    Bek Liverpool lainnya yang menunjukkan peningkatan penampilan yang besar. Memiliki tugas berat melawan Minteh tetapi berhasil menanganinya dengan baik.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Bersama Curtis Jones, membantu Liverpool mengambil kendali permainan dan mengatasi Brighton. Penampilan yang sangat meyakinkan.

    Curtis Jones (8/10):

    Berperan besar dalam kemenangan Liverpool dengan penampilan yang luar biasa di tengah lapangan untuk tim Slot. Penampilan mengesankan pada penampilan ke-200-nya untuk The Reds.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Bukan hari terbaiknya. Memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol di babak pertama tetapi tidak bisa mengonversi.

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Bermain di berbagai posisi karena terpaksa menjadi bek kanan setelah Gomez keluar dan Salah masuk. Tampak kesulitan dengan masalah pergelangan kaki dan harus ditarik keluar di akhir pertandingan.

    Hugo Ekitike (9/10):

    Mencetak gol pertama yang brilian untuk memberikan Liverpool awal yang sempurna dalam pertandingan dan kemudian mencetak gol kedua dengan sundulan ketika Brighton mengancam menyamakan kedudukan. Itu kini merupakan empat gol dalam dua pertandingan terakhir di Liga Premier untuk The Reds.

    Florian Wirtz (8/10):

    Tampak muncul di mana-mana dalam penampilan yang mengalir bebas. Menemukan ruang di berbagai tempat dan benar-benar menikmati permainannya.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cadangan & Manajer

    Mo Salah (8/10):

    Memulai dari bangku cadangan tetapi masuk setelah 25 menit karena cedera Gomez dan diberikan tepuk tangan meriah oleh pendukung Anfield. Terlihat bersemangat, memberikan assist untuk gol kedua Ekitike tetapi seharusnya mencetak gol di akhir pertandingan.

    Alexander Isak (6/10):

    Memulai dari bangku cadangan karena cedera ringan dan tidak memberikan dampak yang berarti ketika masuk.

    Andy Robertson (6/10):

    Membantu Liverpool menyelesaikan pertandingan.

    Federico Chiesa (N/A):

    Pemain pengganti di menit-menit akhir.

    Arne Slot (7/10)

    Kembali meninggalkan Salah namun tidak ragu untuk mengandalkannya setelah kehilangan Gomez. Akan merasa lega melihat timnya meraih tiga poin dan clean sheet setelah minggu yang sulit.

