Rating Pemain Liverpool Vs Bournemouth: Krisis Di Merseyside! Mohamed Salah Derita Kekalahan Pedih Saat Kembali Tampil Di Liga Primer, Blunder Virgil Van Dijk Perpanjang Tren Tanpa Kemenangan Di 2026

Rapuhnya pertahanan kembali menghukum Liverpool saat tim Arne Slot kalah 3-2 secara dramatis dari Bournemouth lewat tendangan terakhir di Vitality Stadium yang diguyur hujan. Sempat bangkit dari ketertinggalan akibat blunder Virgil van Dijk, The Reds takluk di detik akhir oleh gol Amine Adli yang membuat suporter tuan rumah menggila.

Gol pembuka terjadi bertentangan dengan arus permainan dan kapten The Reds, Van Dijk, menjadi pihak yang bersalah. Pemain Belanda itu gagal membuang bola lambung, Lewis Cook lalu mengoper ke Evanilson yang menembak dari jarak dekat. Joe Gomez tertatih-tatih keluar lapangan beberapa saat kemudian setelah bertabrakan dengan Alisson dalam proses terjadinya gol tersebut, menambah sakit kepala Slot yang sudah kehilangan Ibrahima Konate lagi karena alasan pribadi.

Timbul pertanyaan mengapa Liverpool butuh waktu lama untuk menyiapkan Wataru Endo masuk ke lapangan, sebagaimana penundaan itu berujung petaka lanjutan. Umpan terukur James Hill menemukan Alex Jimenez yang menembak rendah melewati Alisson untuk menggandakan keunggulan tuan rumah. Dengan hanya beberapa detik tersisa di babak pertama, Van Dijk menebus kesalahannya dengan membelokkan sepak pojok Dominik Szoboszlai ke gawang, upaya yang tampaknya memantul dari bahunya.

Slot melakukan perubahan di babak kedua dan The Reds menikmati penguasaan bola yang jauh lebih unggul, menekan intens demi gol penyeimbang yang akhirnya datang saat laga tersisa 10 menit. Szoboszlai, yang mengalami beberapa minggu yang berat dengan kesalahan fatal di liga dan piala, melepaskan tembakan keras dari jarak 25 yard setelah tendangan bebas yang dikreasikan dengan rapi oleh Mo Salah, yang tampil sebagai starter pertama kali sejak akhir November.

Tim tamu memburu gol kemenangan dan Florian Wirtz digagalkan oleh penyelamatan gemilang Djordje Petrovic. Namun, tawa akhir menjadi milik The Cherries setelah lemparan ke dalam panjang menyebabkan kekacauan di kotak penalti dan bola disodok masuk oleh Adli dari sudut sempit. Ini melengkapi babak menyedihkan lainnya dalam musim yang buruk bagi sang juara bertahan Liga Primer.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Vitality Stadium...

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Alisson Becker (4/10):

    Akan kecewa dengan penampilannya, terutama pada gol kedua yang meluncur rendah di bawah tubuhnya. Ia juga gagal mengantisipasi dengan baik pada gol penentu.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Sangat sibuk dan tampaknya kesulitan mengatasi lari-lari tajam lawan. Digantikan pada menit ke-60 oleh Curtis Jones.

    Joe Gomez (5/10):

    Hanya bertahan kurang dari 25 menit setelah bertabrakan dengan Alisson dalam proses gol pertama Bournemouth dan terpaksa keluar, digantikan oleh Endo.

    Virgil van Dijk (5/10):

    Kesalahan buruknya membiarkan The Cherries mencuri gol pertama, tetapi sedikit menebusnya dengan gol balasan.

    Milos Kerkez (4/10):

    Tidak terlihat nyaman sepanjang malam saat kembali ke pantai selatan dan diganti saat jeda oleh Robertson.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Menunjukkan sikap komitmen khasnya dalam melapis pertahanan dan membantu serangan. Malam yang solid.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    Penampilan yang tampak lambat sepanjang malam, tidak mampu membuat operan kunci dan digantikan oleh Ekitike.

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Bukan penampilan klasik, tetapi tendangan bebasnya benar-benar memukau — yang ia tembakkan tepat ke sudut gawang.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Penyerang

    Mohamed Salah (6/10):

    Akan senang mendapati dirinya kembali ke starting XI, tetapi masih ada sesuatu yang hilang dari permainannya.

    Cody Gakpo (6/10):

    Penampilan yang biasa saja, hanya melakukan sedikit sentuhan penting meski bermain lebih dari 70 menit.

    Florian Wirtz (7/10):

    Sangat dekat untuk mencetak gol kemenangan, tetapi tembakan mendatarnya diselamatkan. Penampilan yang rajin, hanya kurang momen penentu bagi klubnya.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Pergantian & Manajer

    Wataru Endo (6/10):

    Tidak menyangka akan bermain selama itu dan menampilkan performa yang tenang.

    Andrew Robertson (5/10):

    Dielu-elukan oleh fans Liverpool yang jelas ingin melihatnya bertahan.

    Curtis Jones (5/10):

    Hanya beberapa sentuhan, punya sedikit waktu untuk memberi dampak.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Masuk menggantikan Gakpo, tetapi punya sedikit peluang untuk memaksakan pengaruhnya pada permainan dalam 15 menit ia tampil.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Diberi tempat di bangku cadangan, tetapi gagal memberikan kontribusi nyata saat masuk.

    Arne Slot (5/10):

    Benar-benar murka beberapa saat setelah peluit akhir. Timnya tampil baik untuk menyamakan kedudukan, tetapi kekacauan di pertahanan kembali menjadi penyebab kehancuran timnya.

