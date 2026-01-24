Rating Pemain Liverpool Vs Bournemouth: Krisis Di Merseyside! Mohamed Salah Derita Kekalahan Pedih Saat Kembali Tampil Di Liga Primer, Blunder Virgil Van Dijk Perpanjang Tren Tanpa Kemenangan Di 2026

Gol pembuka terjadi bertentangan dengan arus permainan dan kapten The Reds, Van Dijk, menjadi pihak yang bersalah. Pemain Belanda itu gagal membuang bola lambung, Lewis Cook lalu mengoper ke Evanilson yang menembak dari jarak dekat. Joe Gomez tertatih-tatih keluar lapangan beberapa saat kemudian setelah bertabrakan dengan Alisson dalam proses terjadinya gol tersebut, menambah sakit kepala Slot yang sudah kehilangan Ibrahima Konate lagi karena alasan pribadi.

Timbul pertanyaan mengapa Liverpool butuh waktu lama untuk menyiapkan Wataru Endo masuk ke lapangan, sebagaimana penundaan itu berujung petaka lanjutan. Umpan terukur James Hill menemukan Alex Jimenez yang menembak rendah melewati Alisson untuk menggandakan keunggulan tuan rumah. Dengan hanya beberapa detik tersisa di babak pertama, Van Dijk menebus kesalahannya dengan membelokkan sepak pojok Dominik Szoboszlai ke gawang, upaya yang tampaknya memantul dari bahunya.

Slot melakukan perubahan di babak kedua dan The Reds menikmati penguasaan bola yang jauh lebih unggul, menekan intens demi gol penyeimbang yang akhirnya datang saat laga tersisa 10 menit. Szoboszlai, yang mengalami beberapa minggu yang berat dengan kesalahan fatal di liga dan piala, melepaskan tembakan keras dari jarak 25 yard setelah tendangan bebas yang dikreasikan dengan rapi oleh Mo Salah, yang tampil sebagai starter pertama kali sejak akhir November.

Tim tamu memburu gol kemenangan dan Florian Wirtz digagalkan oleh penyelamatan gemilang Djordje Petrovic. Namun, tawa akhir menjadi milik The Cherries setelah lemparan ke dalam panjang menyebabkan kekacauan di kotak penalti dan bola disodok masuk oleh Adli dari sudut sempit. Ini melengkapi babak menyedihkan lainnya dalam musim yang buruk bagi sang juara bertahan Liga Primer.

