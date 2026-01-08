Rating Pemain Liverpool Vs Arsenal: Tampil Jauh Lebih Baik, The Reds Sesali Absennya Hugo Ekitike Dalam Hasil Imbang Tanpa Gol

Arsenal mengurung Liverpool di area pertahanan mereka sendiri selama 20 menit pertama saat mencoba melakukan start cepat. Namun, tim tamu justru yang paling dekat mencetak gol pembuka ketika tembakan jarak jauh Conor Bradley menghantam mistar gawang menyusul kesalahan komunikasi antara David Raya dan William Saliba.

Florian Wirtz merasa pantas mendapatkan penalti saat dijatuhkan oleh Leandro Trossard di awal babak kedua, namun wasit Anthony Taylor mengabaikan protes The Reds. Pasukan Slot terus berkembang ke dalam permainan tetapi sangat kehilangan sosok ujung tombak yang jelas di lini depan.

Dominik Szoboszlai mencoba peruntungan lewat tendangan bebas dari jarak 35 yard yang mendarat di atap gawang dalam laga yang minim peluang emas tersebut. Hasil ini membuat Liverpool tetap di peringkat keempat, tertinggal 14 poin dari Arsenal di puncak klasemen.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Emirates Stadium...