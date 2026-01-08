Rating Pemain Liverpool Vs Arsenal: Tampil Jauh Lebih Baik, The Reds Sesali Absennya Hugo Ekitike Dalam Hasil Imbang Tanpa Gol

Liverpool hold ArsenalGetty/Goal
Liverpool berhasil meredam Arsenal namun merindukan Hugo Ekitike yang cedera di lini serang dalam hasil imbang 0-0, Jumat dini hari. Pasukan Arne Slot dengan nyaman menahan pemuncak klasemen Liga Primer lewat penampilan terorganisasi dan disiplin, meski tak terlihat akan memecah kebuntuan. Walau sudah lama keluar dari perburuan gelar, performa ini akan memberi angin segar bagi publik Merseyside.

Arsenal mengurung Liverpool di area pertahanan mereka sendiri selama 20 menit pertama saat mencoba melakukan start cepat. Namun, tim tamu justru yang paling dekat mencetak gol pembuka ketika tembakan jarak jauh Conor Bradley menghantam mistar gawang menyusul kesalahan komunikasi antara David Raya dan William Saliba.

Florian Wirtz merasa pantas mendapatkan penalti saat dijatuhkan oleh Leandro Trossard di awal babak kedua, namun wasit Anthony Taylor mengabaikan protes The Reds. Pasukan Slot terus berkembang ke dalam permainan tetapi sangat kehilangan sosok ujung tombak yang jelas di lini depan.

Dominik Szoboszlai mencoba peruntungan lewat tendangan bebas dari jarak 35 yard yang mendarat di atap gawang dalam laga yang minim peluang emas tersebut. Hasil ini membuat Liverpool tetap di peringkat keempat, tertinggal 14 poin dari Arsenal di puncak klasemen.

GOAL memberikan rating pemain Liverpool dari Emirates Stadium...

    Kiper & Bek

    Alisson (7/10):

    Berkat performa pertahanan Liverpool yang solid, kiper Brasil ini hanya perlu melakukan beberapa penyelamatan yang relatif nyaman.

    Conor Bradley (7/10):

    Sangat tidak beruntung gagal mencetak gol spektakuler dari jarak hampir 30 yard dan menunjukkan banyak inisiatif menyerang. Namun, terkadang ia tertinggal di belakang Trossard. Ditandu keluar karena cedera yang mengkhawatirkan di akhir laga.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Dalam musim yang penuh kesalahan bagi bek besar Prancis ini, ini adalah kembalinya performa yang menjanjikan bagi para penggemar Liverpool.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Sang kapten menjalani musim yang sulit, tetapi ia dan rekan-rekannya berhasil membuat Gyokeres mati kutu, sekaligus membungkam penonton tuan rumah.

    Milos Kerkez (7/10):

    Sempat dikalahkan beberapa kali oleh Saka, tetapi ini adalah penampilan yang lebih dewasa dan terukur dari mantan bintang Bournemouth tersebut. Faktanya, ia unggul di babak kedua melawan winger Inggris itu.

    Gelandang

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Pemain internasional Belanda ini terlihat lebih mirip pemain gagah berani seperti musim lalu, dan mampu meladeni ujian saat menghadapi Rice dan Zubimendi.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Gelandang Argentina ini berperan besar membuat Liverpool mengimbangi dan kemudian, terkadang, mengungguli lawan di lini tengah.

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Pemain Hongaria ini bisa dibilang menjadi pemain terbaik Liverpool musim ini bersama Ekitike yang cedera, dan ia kembali tampil mengesankan di sini. Melepaskan beberapa tembakan tetapi tidak pernah terlihat akan mencetak gol.

    Penyerang

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Terkadang agak sembrono, namun kecepatan dan energinya membuat Arsenal cukup waspada dengan lari-larinya yang menusuk. Pengambilan keputusan di sepertiga akhir kurang memuaskan.

    Florian Wirtz (6/10):

    Penyerang Liverpool yang beroperasi paling sentral, rekrutan senilai £116 juta ini menunjukkan kilasan mengapa Liverpool membayarnya begitu mahal. Namun, masih belum banyak yang bisa dibanggakan.

    Cody Gakpo (5/10):

    Lebih sering berakhir bergerak ke sisi kiri Liverpool, dan meski sang winger bekerja keras, ia cukup tidak efektif.

    Pergantian & Manajer

    Joe Gomez (X/10):

    Masuk di detik-detik akhir menggantikan Bradley yang cedera.

    Arne Slot (8/10):

    Meski banyak penggemar Liverpool makin ragu apakah Slot orang yang tepat untuk memimpin mereka ke depan, pelatih asal Belanda ini menerapkan taktik yang tepat saat mereka membuat Arsenal frustrasi. Dengan daya gedor tambahan, mereka bisa saja memenangkan kontes ini.

