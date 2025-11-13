Rating Pemain Inggris Vs Serbia: Gol Indah Bukayo Saka & Eberechi Eze Jaga Rekor Sempurna The Three Lions, Marcus Rashford Gagal Manfaatkan Peluang

Inggris memecah kebuntuan pada menit ke-28. Kiper Serbia Predrag Rajkovic secara keliru memutuskan untuk meninju tendangan bebas Declan Rice yang diarahkan ke kotak enam yard. Meski upaya debutan Nico O'Reilly dari bola liar berhasil diblok, bola jatuh dengan manis ke arah Saka yang melepaskan tendangan voli indah di tiang jauh.

Harry Kane seharusnya menggandakan keunggulan sesaat sebelum jeda ketika ia lolos dari kawalan untuk menyambut tendangan sudut Rice, namun kapten Inggris itu gagal memanfaatkan peluang dan sundulannya melebar. Peluang terbaik tim tamu datang saat Filip Kostic menusuk dari sisi kiri dan melepaskan umpan tarik matang untuk Dusan Vlahovic, tetapi sontekan striker Juventus itu melebar tipis dari tiang gawang Jordan Pickford.

Tuchel melakukan empat pergantian di pertengahan babak kedua untuk menyegarkan tim, yang berujung pada peluang Jude Bellingham setelah bekerja sama dengan Reece James, dan sundulan Phil Foden yang melebar tipis memanfaatkan umpan silang Jordan Henderson.

Bendera hakim garis terangkat karena offside ketika Lazar Samardzic melepaskan tendangan voli yang tak jauh beda dari gol Saka, sementara Inggris berjuang keras mempertahankan clean sheet. Tembakan Eze juga sempat membentur mistar gawang setelah aksi tusukan Bellingham, dan kecepatan pemulihan Ezri Konsa menghentikan serangan balik Serbia.

Laga yang berjalan terbuka membuat Inggris menambah gol kedua mereka di menit akhir waktu normal. Foden memberikan umpan kepada Eze yang melepaskan tembakan dari jarak 18 yard ke pojok atas gawang dan mengunci tiga poin.

Berikut rating para pemain Inggris versi GOAL dari Wembley...