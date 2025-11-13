England Serbia ratings GFXGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Inggris Vs Serbia: Gol Indah Bukayo Saka & Eberechi Eze Jaga Rekor Sempurna The Three Lions, Marcus Rashford Gagal Manfaatkan Peluang

Inggris mempertahankan rekor sempurna mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Serbia, Jumat dini hari WIB. Gol di kedua babak dari duo Arsenal, Bukayo Saka dan Eberechi Eze, memastikan kemenangan pasukan Thomas Tuchel, sementara harapan tipis tim tamu untuk lolos play-off dipastikan sirna.

Inggris memecah kebuntuan pada menit ke-28. Kiper Serbia Predrag Rajkovic secara keliru memutuskan untuk meninju tendangan bebas Declan Rice yang diarahkan ke kotak enam yard. Meski upaya debutan Nico O'Reilly dari bola liar berhasil diblok, bola jatuh dengan manis ke arah Saka yang melepaskan tendangan voli indah di tiang jauh.

Harry Kane seharusnya menggandakan keunggulan sesaat sebelum jeda ketika ia lolos dari kawalan untuk menyambut tendangan sudut Rice, namun kapten Inggris itu gagal memanfaatkan peluang dan sundulannya melebar. Peluang terbaik tim tamu datang saat Filip Kostic menusuk dari sisi kiri dan melepaskan umpan tarik matang untuk Dusan Vlahovic, tetapi sontekan striker Juventus itu melebar tipis dari tiang gawang Jordan Pickford.

Tuchel melakukan empat pergantian di pertengahan babak kedua untuk menyegarkan tim, yang berujung pada peluang Jude Bellingham setelah bekerja sama dengan Reece James, dan sundulan Phil Foden yang melebar tipis memanfaatkan umpan silang Jordan Henderson.

Bendera hakim garis terangkat karena offside ketika Lazar Samardzic melepaskan tendangan voli yang tak jauh beda dari gol Saka, sementara Inggris berjuang keras mempertahankan clean sheet. Tembakan Eze juga sempat membentur mistar gawang setelah aksi tusukan Bellingham, dan kecepatan pemulihan Ezri Konsa menghentikan serangan balik Serbia.

Laga yang berjalan terbuka membuat Inggris menambah gol kedua mereka di menit akhir waktu normal. Foden memberikan umpan kepada Eze yang melepaskan tembakan dari jarak 18 yard ke pojok atas gawang dan mengunci tiga poin.

Berikut rating para pemain Inggris versi GOAL dari Wembley...

    Kiper & Bek

    Jordan Pickford (6/10):

    Bersalah karena melakukan operan yang terlalu pelan kepada Anderson di tepi kotak penalti sendiri, tetapi selain itu ia menjaga Inggris tetap aman dari masalah.

    Reece James (6/10):

    Seperti beberapa pemain Inggris lainnya, ia ingin memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa. Sempat diuji kecepatannya oleh Kostic tetapi tidak terlalu berbahaya.

    Ezri Konsa (7/10):

    Menutup ruang yang ditinggalkan James dengan baik ketika Inggris sedikit terekspos dalam transisi. Diberi kesempatan lagi untuk unjuk gigi saat Marc Guehi masih cedera.

    John Stones (6/10):

    Jelas merupakan bek pengumpan bola terbaik di negara ini saat sedang fit. Namun, kali ini ia tidak perlu mengeluarkan banyak trik.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Tampak sangat nyaman dalam debut seniornya di timnas Inggris, rajin menusuk ke sisi kiri untuk mendukung Rice dan Rashford kapan pun memungkinkan.

    Gelandang

    Elliot Anderson (7/10):

    Sudah menjadi favorit Tuchel dan bermain layaknya seorang veteran berpengalaman. Menjaga permainan tetap berjalan dengan operan cepatnya sebelum membuka permainan dengan bola-bola yang lebih ambisius.

    Declan Rice (6/10):

    Merepotkan Serbia dengan eksekusi bola mati yang tajam meskipun ia tidak berhasil mencatatkan asis sebelum digantikan oleh Henderson.

    Morgan Rogers (6/10):

    Melakukan beberapa pergerakan tanpa bola di belakang lini pertahanan Serbia yang tidak disadari oleh rekan-rekan setimnya. Secara krusial, ia dipilih bermain di depan Bellingham dan kemudian digantikan oleh gelandang Real Madrid itu di babak kedua.

    Penyerang

    Bukayo Saka (8/10):

    Pencetak gol terbanyak Arsenal untuk timnas Inggris ini memperpanjang catatannya dengan tendangan voli yang indah. Menyerang dengan intens, menusuk ke dalam dengan kaki kirinya dan mencoba mencari sudut tembak kapan pun ia berada dalam jarak 30 yard dari gawang.

    Harry Kane (6/10):

    Minim aksi di depan gawang, lebih sering turun untuk membiarkan rekan-rekan setimnya mengeksploitasi ruang tersebut. Melakukan tekel geser yang luar biasa tepat di luar kotak penaltinya sendiri sebelum diistirahatkan.

    Marcus Rashford (6/10):

    Berhasil masuk ke posisi-posisi berbahaya dengan kecepatan dan triknya, tetapi akan kecewa karena tidak memanfaatkannya dengan mencetak gol.

    Pergantian & Manajer

    Phil Foden (6/10):

    Bermain sebagai false nine setelah menggantikan Kane. Mencatatkan asis untuk gol Eze.

    Jude Bellingham (6/10):

    Masuk menggantikan pesaing posisinya, Rogers. Aktif menusuk ke sepertiga akhir lapangan setelah masuk.

    Eberechi Eze (8/10):

    Bergeser ke kiri, masuk menggantikan Rashford. Tampil segar dan bersemangat, sangat pantas mendapatkan golnya di akhir laga.

    Jordan Henderson (5/10):

    Masuk menggantikan Rice, mungkin untuk mendapatkan lebih banyak kontrol, meskipun masuknya ia bertepatan dengan bangkitnya kepercayaan diri Serbia.

    Adam Wharton (N/A):

    Pengganti Anderson di akhir laga.

    Thomas Tuchel (6/10):

    Kemenangan ini tidak terlalu berarti bagi Inggris karena mereka sudah lolos, tetapi ini adalah kesempatan baginya untuk melihat pemain mana yang "lapar" dan ingin membuktikan diri. The Three Lions setidaknya terasa lebih kohesif, meskipun ini bukan penampilan mereka yang paling menghibur.