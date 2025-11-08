Chelsea vs Wolves player ratings
Adhe Makayasa

Rating Pemain Chelsea Vs Wolves: Alejandro Garnacho Mulai Panas, Enzo Fernandez Jadi Bintang Saat The Blues Mulus Naik Ke Peringkat Dua

Chelsea raih kemenangan liga kedua beruntun atas Wolves yang tanpa manajer, Minggu dini hari, usai menang nyaman 3-0 di kandang. Kemenangan ini mengangkat The Blues ke posisi kedua dan memangkas jarak Arsenal di puncak menjadi enam poin. Hasil ini membuat Wolves terbenam di dasar klasemen.

Chelsea tampak mengancam sejak awal, dengan kapten Enzo Fernandez menjadi jantung dari semua serangan The Blues di babak pertama. Pemain Argentina itu memaksa Sam Johnstone beraksi pada menit ketiga saat tendangan bebasnya tampak melengkung ke tiang jauh.

Johnstone kembali dibutuhkan beberapa menit kemudian, kali ini untuk mementahkan peluang Alejandro Garnacho setelah pemain sayap itu diberi umpan brilian oleh rekan senegaranya, Fernandez. Mantan pemain sayap Manchester United itu seharusnya bisa berbuat lebih baik saat Chelsea terus menekan untuk mencari gol pembuka.

Dan lagi-lagi Fernandez yang memainkan peran sentral bagi tim London barat itu, kali ini saat ia nyaris mencetak gol "Olimpico" (gol langsung dari tendangan sudut). Johnstone dibuat mati langkah saat bola sepakan pojok pemain berusia 24 tahun itu melambung melewatinya, dan butuh sapuan Toti Gomes di garis gawang untuk mencegah gol pembuka yang menakjubkan.

Chelsea terus menekan dan akhirnya menemukan gol pembuka sesaat setelah babak kedua dimulai. Garnacho menggiring bola ke kaki kanannya dan melepaskan umpan silang akurat dari sisi kiri yang ditanduk oleh Gusto menjadi gol senior pertamanya.

Pertengahan babak kedua, Joao Pedro menggandakan keunggulan Chelsea. Estevao, yang baru 68 detik berada di lapangan, melepaskan umpan silang mendatar ke dalam kotak penalti yang terdefleksi ke jalur Pedro, yang tidak membuat kesalahan dari jarak dekat.

Garnacho kembali terlibat dalam gol ketiga Chelsea saat pemain Argentina itu menusuk dari sisi kiri. Pemain baru musim panas itu melaju kencang melewati dua bek Wolves sebelum memberikan umpan matang kepada Pedro Neto yang dengan mudah mencetak gol liga ketiganya musim ini.

Chelsea pada akhirnya bisa saja menang dengan skor besar atas Wolves, namun Marc Guiu menyia-nyiakan beberapa peluang di akhir laga. Meski begitu, The Blues pasti senang dengan kemenangan kandang yang nyaman ini.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari Stamford Bridge...

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WOLVESAFP

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (6/10):

    Jarang mendapat ancaman dari serangan tumpul Wolves tetapi melakukan beberapa tangkapan yang solid.

    Malo Gusto (8/10):

    Diberi kebebasan untuk maju dan itu terbayar lunas. Menanduk bola melewati Johnstone di awal babak kedua untuk memecah kebuntuan dengan gol senior pertamanya.

    Wesley Fofana (7/10):

    Menjalankan tugas defensifnya dengan mudah. Distribusinya sangat vital saat The Blues mendikte permainan melawan juru kunci Liga Primer.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Satu lagi penampilan yang solid meski tidak spektakuler dari sang bek. Rapi saat menguasai bola ketika Chelsea mendominasi penguasaan bola. Melakukan sapuan kunci dari umpan silang Hugo Bueno yang mengarah ke Jacob Strand Larsen setelah The Blues unggul.

    Marc Cucurella (7/10):

    Saat Chelsea memfokuskan serangan mereka di sisi kiri, ia bekerja sama dengan baik dengan Fernandez dan Garnacho.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WOLVESAFP

    Gelandang

    Moises Caicedo (7/10):

    Cukup ceroboh saat menguasai bola tetapi menebusnya dengan melindungi lini belakang dengan baik.

    Enzo Fernandez (8/10):

    Memaksa Sam Johnstone beraksi dengan tendangan bebas cepat yang mengarah ke pojok atas. Memberikan umpan matang untuk Garnacho pada menit ke-12 yang gagal dikonversi. Nyaris mencetak gol Olimpico di pertengahan babak pertama.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WOLVESAFP

    Penyerang

    Pedro Neto (8/10):

    Menjadi ancaman rutin di lini belakang Wolves. Mengemas gol ketiga Chelsea dengan penyelesaian yang nyaman.

    Joao Pedro (7/10):

    Menenangkan tim saat ia mencetak gol kedua Chelsea di pertengahan babak kedua.

    Alejandro Garnacho (9/10):

    Seharusnya berbuat lebih baik saat mendapat umpan dari Fernandez di awal laga. Menjadi ancaman rutin di sisi kiri, dan umpan silang akuratnya untuk Gusto-lah yang menjadi pemecah kebuntuan. Memberikan asis untuk gol pertama Neto dan gol ketiga Chelsea.

    Liam Delap (5/10):

    Tidak diusir keluar lapangan, yang merupakan peningkatan nyata dari penampilan terakhirnya melawan Wolves.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WOLVESAFP

    Pergantian & Manajer

    Estevao (7/10):

    Menggantikan Liam Delap di pertengahan babak kedua. Memberikan dampak instan saat umpan silang mendatarnya terdefleksi ke Pedro untuk menggandakan keunggulan Chelsea. Melepaskan umpan silang matang di akhir laga yang gagal disambut Guiu.

    Marc Guiu (5/10):

    Melewatkan peluang yang cukup mudah sesaat setelah masuk. Seharusnya mencetak gol dalam waktu singkatnya di lapangan.

    Reece James (6/10):

    Bermain simpel setelah masuk.

    Jamie Gittens (N/A):

    Menggantikan Pedro pada menit ke-83.

    Andrey Santos (N/A):

    Masuk menggantikan Fernandez di akhir laga.

    Enzo Maresca (9/10):

    Melakukan beberapa perubahan personel setelah hasil imbang tengah pekan dengan Qarabag dan pilihannya terbayar lunas saat Chelsea mendominasi.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Arsenal crest
Arsenal
ARS