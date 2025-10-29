Rating Pemain Chelsea Vs Wolves: Jamie Gittens & Andrey Santos Bersinar, The Blues Lolos Usai Selamat Dari Amukan Wolves

Enzo Maresca merombak skuadnya untuk laga di Molineux, mencadangkan nama-nama seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Reece James. Namun, tim tamu berhasil unggul tiga gol di babak pertama, meski mereka juga diuntungkan oleh buruknya pertahanan tuan rumah.

Tosin Arokodare dan David Moller Wolfe (brace) mencetak gol untuk Wolves setelah jeda, sementara Liam Delap diusir keluar lapangan yang membuat akhir laga menjadi tegang. Namun, itu semua terlambat bagi pasukan Vitor Pereira yang menelan kekalahan ketiga beruntun, yang semakin menambah tekanan pada pelatih asal Portugal itu.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari Molineux...