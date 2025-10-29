Gittens Santos Chelsea GFXGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Chelsea Vs Wolves: Jamie Gittens & Andrey Santos Bersinar, The Blues Lolos Usai Selamat Dari Amukan Wolves

Chelsea kembali ke jalur kemenangan, Kamis dini hari, tetapi harus susah payah taklukkan Wolves 4-3. Gol dari Andrey Santos, Tyrique George, Estevao Willian, dan Jamie Gittens pastikan langkah The Blues ke perempat-final Piala Liga dalam laga dramatis di Midlands.

Enzo Maresca merombak skuadnya untuk laga di Molineux, mencadangkan nama-nama seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Reece James. Namun, tim tamu berhasil unggul tiga gol di babak pertama, meski mereka juga diuntungkan oleh buruknya pertahanan tuan rumah.

Tosin Arokodare dan David Moller Wolfe (brace) mencetak gol untuk Wolves setelah jeda, sementara Liam Delap diusir keluar lapangan yang membuat akhir laga menjadi tegang. Namun, itu semua terlambat bagi pasukan Vitor Pereira yang menelan kekalahan ketiga beruntun, yang semakin menambah tekanan pada pelatih asal Portugal itu.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari Molineux...

    Kiper & Bek

    Filip Jorgensen (5/10):

    Hampir tidak ada aksi di babak pertama tetapi kebobolan tiga dari empat tembakan yang dihadapinya.

    Malo Gusto (7/10):

    Maju dengan baik di sisi kanan, tetapi salah posisi untuk gol pertama Wolves sebelum ditarik keluar setelah satu jam.

    Josh Acheampong (4/10):

    Setelah babak pertama yang solid, ia 'terpana' melihat bola (terlambat bereaksi) saat gol Arokodare terjadi hanya beberapa menit setelah babak kedua dimulai.

    Tosin Adarabioyo (5/10):

    Bukan penampilan yang paling meyakinkan dari pemain paling berpengalaman Chelsea.

    Jorrel Hato (6/10):

    Bergeser ke bek tengah pada menit ke-60. Sebagian besar tidak terpengaruh meskipun ada tekanan terus-menerus dari Wolves di babak kedua.

    Gelandang

    Romeo Lavia (5/10):

    Bersalah atas gol Arokodare dan ditarik keluar pada menit ke-60.

    Andrey Santos (8/10):

    Menenangkan kegugupan awal Chelsea dengan gol pembuka. Menekan Lopez dengan brilian untuk menciptakan gol Estevao di babak pertama.

    Penyerang

    Estevao Willian (7/10):

    Mendapat kartu kuning di pertengahan babak pertama tetapi menebusnya dengan sontekan indah melewati Jose Sa sesaat sebelum jeda. Ditarik keluar setelah satu jam.

    Facundo Buonanotte (6/10):

    Saat lini serang Chelsea 'nyetel', Buonanotte justru kesulitan menemukan ritme permainan.

    Jamie Gittens (9/10):

    Memberikan asis untuk gol pembuka Santos dan menambahkan yang kedua setelah memberi umpan matang untuk George 10 menit kemudian. Mencetak gol keempat Chelsea dengan tendangan menakjubkan untuk mengunci kemenangan.

    Tyrique George (7/10):

    Menggandakan keunggulan Chelsea pada menit ke-15 setelah menerima umpan Gittens. Seharusnya bisa menambah gol kedua beberapa menit kemudian.

    Pergantian & Manajer

    Marc Cucurella (6/10):

    Melakukan beberapa sapuan krusial di akhir laga setelah Chelsea bermain dengan 10 orang.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Dimasukkan untuk menenangkan permainan tetapi kesulitan untuk menguasai pertandingan.

    Liam Delap (2/10):

    Penampilan pertamanya sejak Agustus. Gagal mengikuti lari Wolfe untuk gol kedua Wolves sebelum menerima kartu merah.

    Pedro Neto (5/10):

    Tidak banyak berkutik di kandang lamanya.

    Moises Caicedo (N/A):

    Dimasukkan saat laga tersisa lima menit.

    Enzo Maresca (5/10):

    Dia menuntut konsistensi setelah kekalahan Sunderland. Meski skuadnya tidak berpengalaman, manajer asal Italia itu tampak kesulitan dalam manajemen permainannya di laga ini.

