Adhe Makayasa

Rating Pemain Chelsea Vs West Ham: Pertandingan Gila Di Stamford Bridge! Enzo Fernandez Ukir Sejarah, Selamatkan Wajah Liam Rosenior Lewat Comeback Ajaib

Chelsea mencetak sejarah dengan bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk pertama kalinya di Liga Primer, menang dramatis 3-2 atas West Ham. Gol injury time Enzo Fernandez menjadi penentu setelah The Blues membalas gol Jarrod Bowen dan Crysencio Summerville, memberikan kemenangan keenam bagi Liam Rosenior dari tujuh laga pertamanya.

Tanpa hasil imbang dalam 14 pertemuan terakhir, hujan gol memang diharapkan terjadi di London Barat. West Ham unggul lebih dulu saat umpan silang berbahaya Bowen melewati semua orang dan bersarang di pojok jauh. The Hammers makin di atas angin ketika Bowen mengirim umpan kepada Aaron Wan-Bissaka yang berlari cepat, lalu umpan tariknya disambar Summerville untuk menggandakan keunggulan. Fans Chelsea yang marah mulai mencemooh timnya di menit ke-36.

Ingin segera bangkit, Rosenior menarik Benoit Badiashile, Jorrel Hato, dan Alejandro Garnacho saat jeda—ketiganya tampil buruk—dan memasukkan Wesley Fofana, Marc Cucurella, serta Joao Pedro. Dua pemain pengganti langsung berkombinasi saat umpan silang Fofana disundul Pedro untuk gol kelimanya dalam empat laga terakhir. Tiga belas menit kemudian, Chelsea menyamakan kedudukan lewat sontekan jarak dekat Cucurella.

Saat Chelsea memburu kemenangan, mereka mendapat keberuntungan besar ketika bek West Ham Jean-Clair Todibo entah bagaimana menembak kena tiang dari jarak beberapa meter. West Ham harus menyesali kegagalan itu karena Fernandez kemudian menyambar umpan tarik brilian Pedro di akhir laga untuk melengkapi comeback luar biasa Chelsea.

Situasi makin buruk bagi pasukan Nuno Espirito Santo saat Todibo dikartu merah karena mencekik Pedro menyusul keributan antarpemain di akhir laga.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

  • Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (6/10):

    Meski umpan silang Bowen membobol gawangnya, sang kiper bisa sedikit dimaklumi karena terganggu oleh gerakan Pablo. Tampil kokoh saat The Hammers mencari gol tambahan.

    Malo Gusto (6/10):

    Sementara West Ham mendominasi sisi kiri, bek kanan ini jarang diuji di sisi sebaliknya. Saat menyerang, ia berperan kunci pada gol kedua lewat sundulan yang diteruskan Cucurella.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Bagian dari lini belakang yang belum pernah menjadi starter bersama sebelumnya, ia melakukan blok krusial untuk mencegah West Ham unggul 3-0 sebelum jeda.

    Benoit Badiashile (4/10):

    Diberi kesempatan tampil di jantung pertahanan, namun sangat goyah menghadapi dua penyerang West Ham yang merepotkan. Tak heran ia ditarik keluar saat jeda.

    Jorrel Hato (3/10):

    Bek kiri ini menjadi bulan-bulanan Wan-Bissaka dan Bowen, berulang kali gagal menghentikan umpan silang dari sumbernya. Ia tak mendapat bantuan dari Garnacho, dan keduanya diganti setelah 45 menit yang menyedihkan.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WEST HAMAFP

    Gelandang

    Enzo Fernandez (8/10):

    Menjadi kapten menggantikan Reece James, ia selalu meminta bola dan menggerakkan lini tengah. Pemain 25 tahun ini mencetak gol liga kedelapannya musim ini untuk menuntaskan comeback bersejarah.

    Moises Caicedo (7/10):

    Sempat kehilangan bola dengan mudah di awal laga saat West Ham menekan. Namun, pemain Ekuador ini bangkit setelah jeda, nyaris mencetak gol lewat tembakan jarak jauh.

    Cole Palmer (7/10):

    Kembali ke starting lineup, ia berusaha keras menghidupkan serangan Chelsea di sepertiga akhir. Sebagian besar berhasil, terutama di babak kedua.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-WEST HAMAFP

    Penyerang

    Jamie Gittens (N/A):

    Kalah berduel dengan Summerville yang menyebabkannya cedera dan diganti Neto setelah hanya 26 menit.

    Liam Delap (6/10):

    Minim suplai bola selama 55 menit, akhirnya mendapat peluang namun gagal menemui sasaran dari umpan Cucurella. Cukup merepotkan Max Kilman dalam proses gol rekannya.

    Alejandro Garnacho (3/10):

    Saat Badiashile dan Hato butuh bantuan di sisi kiri yang dieksploitasi West Ham, winger ini menolak turun bertahan. Pantas diganti saat jeda karena terus kehilangan bola.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Pedro Neto (6/10):

    Menggantikan Gittens, lalu pindah ke kiri menggantikan Garnacho. Tampil jauh lebih baik secara defensif di sisi tersebut dan melepaskan umpan silang yang berujung pada gol kedua Chelsea.

    Wesley Fofana (7/10):

    Masuk di babak kedua dan memberikan urgensi tinggi. Lari dan umpan silangnya membuahkan gol sundulan Pedro.

    Marc Cucurella (7/10):

    Mengisi pos bek kiri dengan tujuan jelas saat menyerang demi membalikkan keadaan. Mendapat ganjaran setimpal dengan mencetak gol kedua pada menit ke-70.

    Joao Pedro (8/10):

    Melanjutkan tren positifnya dengan memperkecil ketertinggalan lewat sundulan menyambut umpan Fofana. Penyerang Brasil ini kemudian memberikan assist krusial untuk gol kemenangan Fernandez.

    Reece James (N/A):

    Sang kapten masuk di sembilan menit akhir saat Chelsea memburu kemenangan.

    Liam Rosenior (6/10):

    Bersalah karena terlalu banyak perubahan (TUJUH) dari laga kontra Napoli yang membuat tim tidak cair di babak pertama. Namun, ia mengoreksi kesalahan saat jeda; masuknya Fofana, Cucurella, dan Pedro menjadi pembeda.

0