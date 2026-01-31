Rating Pemain Chelsea Vs West Ham: Pertandingan Gila Di Stamford Bridge! Enzo Fernandez Ukir Sejarah, Selamatkan Wajah Liam Rosenior Lewat Comeback Ajaib

Tanpa hasil imbang dalam 14 pertemuan terakhir, hujan gol memang diharapkan terjadi di London Barat. West Ham unggul lebih dulu saat umpan silang berbahaya Bowen melewati semua orang dan bersarang di pojok jauh. The Hammers makin di atas angin ketika Bowen mengirim umpan kepada Aaron Wan-Bissaka yang berlari cepat, lalu umpan tariknya disambar Summerville untuk menggandakan keunggulan. Fans Chelsea yang marah mulai mencemooh timnya di menit ke-36.

Ingin segera bangkit, Rosenior menarik Benoit Badiashile, Jorrel Hato, dan Alejandro Garnacho saat jeda—ketiganya tampil buruk—dan memasukkan Wesley Fofana, Marc Cucurella, serta Joao Pedro. Dua pemain pengganti langsung berkombinasi saat umpan silang Fofana disundul Pedro untuk gol kelimanya dalam empat laga terakhir. Tiga belas menit kemudian, Chelsea menyamakan kedudukan lewat sontekan jarak dekat Cucurella.

Saat Chelsea memburu kemenangan, mereka mendapat keberuntungan besar ketika bek West Ham Jean-Clair Todibo entah bagaimana menembak kena tiang dari jarak beberapa meter. West Ham harus menyesali kegagalan itu karena Fernandez kemudian menyambar umpan tarik brilian Pedro di akhir laga untuk melengkapi comeback luar biasa Chelsea.

Situasi makin buruk bagi pasukan Nuno Espirito Santo saat Todibo dikartu merah karena mencekik Pedro menyusul keributan antarpemain di akhir laga.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Stamford Bridge...