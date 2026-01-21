Rating Pemain Chelsea Vs Pafos: Moises Caicedo Penyelamat! Sang Gelandang Tampil Heroik Saat Liam Delap Dkk. Melempem Di Liga Champions

Pola permainan sudah terlihat sejak menit awal saat pasukan Liam Rosenior mengurung pertahanan Pafos, namun mereka tak kunjung menemukan cara memecah kebuntuan. Caicedo dua kali digagalkan oleh Gorter, sementara Jorrel Hato juga mendapati tembakannya diselamatkan oleh kiper Belanda tersebut. Reece James dan Benoit Badiashile, sementara itu, melepaskan upaya yang melebar tipis, sedangkan gol sundulan Enzo Fernandez dianulir karena pelanggaran.

Pafos nyaris tak bisa keluar dari wilayah sendiri, tetapi mereka justru mencatatkan peluang terdekat untuk mencetak gol di babak pertama ketika tembakan winger Jaja terdefleksi ke tiang gawang oleh Reece James.

Rosenior merespons dengan memasukkan wonderkid Estevao saat jeda, dan tendangan volinya langsung menyengat telapak tangan Gorter di awal babak kedua. Caicedo kemudian melihat satu lagi tembakannya ditepis, sementara bek Pafos Derrick Luckassen melakukan blok krusial untuk menggagalkan Alejandro Garnacho.

Namun, tepat saat Chelsea tampak kehabisan ide, Caicedo bereaksi paling cepat untuk menyundul bola melewati garis gawang setelah sepak pojok dibelokkan oleh bek Pafos ke arahnya.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Stamford Bridge...