Tom Maston dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Chelsea Vs Pafos: Moises Caicedo Penyelamat! Sang Gelandang Tampil Heroik Saat Liam Delap Dkk. Melempem Di Liga Champions

Moises Caicedo tampil sebagai pahlawan demi menjaga asa Chelsea lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions lewat kemenangan susah payah 1-0 atas Pafos, Kamis dini hari. The Blues mendominasi laga di London Barat namun kesulitan menaklukkan kiper Jay Gorter sebelum Caicedo memecah kebuntuan di 12 menit akhir.

Pola permainan sudah terlihat sejak menit awal saat pasukan Liam Rosenior mengurung pertahanan Pafos, namun mereka tak kunjung menemukan cara memecah kebuntuan. Caicedo dua kali digagalkan oleh Gorter, sementara Jorrel Hato juga mendapati tembakannya diselamatkan oleh kiper Belanda tersebut. Reece James dan Benoit Badiashile, sementara itu, melepaskan upaya yang melebar tipis, sedangkan gol sundulan Enzo Fernandez dianulir karena pelanggaran.

Pafos nyaris tak bisa keluar dari wilayah sendiri, tetapi mereka justru mencatatkan peluang terdekat untuk mencetak gol di babak pertama ketika tembakan winger Jaja terdefleksi ke tiang gawang oleh Reece James.

Rosenior merespons dengan memasukkan wonderkid Estevao saat jeda, dan tendangan volinya langsung menyengat telapak tangan Gorter di awal babak kedua. Caicedo kemudian melihat satu lagi tembakannya ditepis, sementara bek Pafos Derrick Luckassen melakukan blok krusial untuk menggagalkan Alejandro Garnacho.

Namun, tepat saat Chelsea tampak kehabisan ide, Caicedo bereaksi paling cepat untuk menyundul bola melewati garis gawang setelah sepak pojok dibelokkan oleh bek Pafos ke arahnya.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

    Kiper & Bek

    Filip Jorgensen (6/10):

    Menunjukkan ketenangan yang baik untuk mengatasi back-pass ceroboh Gusto dalam satu-satunya aksi nyatanya di babak pertama. Masih sempat mengalami cedera yang memaksanya keluar saat jeda.

    Malo Gusto (6/10):

    Naik-turun di sisi kanan sepanjang malam sambil sesekali bergerak ke tengah. Namun, kesulitan menciptakan peluang yang berarti.

    Wesley Fofana (6/10):

    Menghabiskan sebagian besar malamnya di area Pafos dengan memainkan operan menyamping saat Chelsea mencari celah. Tidak terlalu banyak dituntut melakukan tugas bertahan.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Butuh waktu untuk membenahi akurasi operannya di awal laga. Menyundul peluang bagus yang melebar di babak pertama, namun backheel luar biasanya-lah yang nyaris membuat Estevao memecah kebuntuan setelah jeda.

    Jorrel Hato (5/10):

    Menunjukkan insting bertahan yang baik sesekali, tetapi The Blues membutuhkan lebih banyak darinya dalam serangan. Seharusnya bisa berbuat lebih baik ketika menembak lurus ke arah Gorter di akhir babak pertama.

    Gelandang

    Reece James (6/10):

    Melepaskan upaya awal yang melebar, dan meski umpan sepak pojoknya merepotkan lawan, beberapa tendangan bebasnya ke dalam kotak penalti mengecewakan. Digantikan oleh Estevao saat jeda sebagaimana Rosenior ingin menambah variasi serangan.

    Moises Caicedo (8/10):

    Mengendalikan permainan di lini tengah dan melakukan pressing efektif pada beberapa kesempatan. Digagalkan tiga kali oleh Gorter di kedua babak sebelum akhirnya mencetak gol yang pantas didapatkannya.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Menghasilkan beberapa momen magis di sepertiga akhir tetapi pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Gol sundulannya di babak pertama dianulir karena dorongan konyol di punggung lawan.

    Penyerang

    Pedro Neto (6/10):

    Menyebabkan banyak masalah saat menusuk dari kanan di babak pertama, dan umpan silangnya tidak selalu mendapatkan penyelesaian yang layak. Kurang efektif setelah dipindahkan ke peran sentral di babak kedua.

    Liam Delap (3/10):

    Sama sekali tidak bisa masuk ke dalam permainan. Kurangnya pergerakan terlihat sangat mencolok saat The Blues bersusah payah membongkar pertahanan tim tamu.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Terlibat dalam duel sengit dengan Bruno Felipe sepanjang malam. Melakukan beberapa aksi bertahan yang bagus, tetapi mungkin seharusnya mencetak gol ketika Luckassen memblok tembakannya sesaat sebelum ia diganti.

    Pergantian & Manajer

    Estevao (7/10):

    Menyengat telapak tangan Gorter di awal babak kedua dan membuat pertahanan Pafos ketakutan setengah mati setiap kali ia menguasai bola.

    Robert Sanchez (6/10):

    Hanya menjadi penonton di sebagian besar babak kedua setelah menggantikan Jorgensen saat jeda. Harus waspada untuk meninju bola saat Pafos mencari gol penyeimbang.

    Joao Pedro (5/10):

    Menggantikan Delap tetapi tidak terlalu terlibat.

    Jamie Gittens (6/10):

    Mendapat kartu kuning segera setelah masuk, tetapi kemudian menunjukkan kelincahan kaki untuk hampir menciptakan peluang bagi gol kedua.

    Marc Cucurella (6/10):

    Tampil solid setelah menggantikan Hato untuk 20 menit terakhir.

    Liam Rosenior (5/10):

    Beruntung kali ini, karena meski timnya mendominasi, mereka menunjukkan sedikit kreativitas di sebagian besar jalannya pertandingan.

