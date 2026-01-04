Enzo FernandezGetty Images
Rating Pemain Chelsea Vs Man City: Enzo Fernandez Jadi Penyelamat, The Blues Curi Poin Tanpa Manajer

Gol penyeimbang Enzo Fernandez di masa injury time membantu Chelsea yang tanpa manajer mencuri satu poin dalam hasil imbang 1-1 yang sengit di Manchester.

Dalam laga pertama Chelsea sejak pemecatan Maresca, tim tamu memulai dengan ragu-ragu dan tidak benar-benar menyulitkan City di babak pertama. Erling Haaland dua kali nyaris mencetak gol untuk tuan rumah, pertama lewat upaya terdefleksi yang diselamatkan Filip Jorgensen dan kemudian saat tembakan melengkungnya menghantam tiang. Setelah The Blues terus mengundang tekanan, Reijnders akhirnya menghukum mereka dengan penyelesaian hebat di tiang dekat Jorgensen tiga menit jelang jeda.

Tim tamu memulai babak kedua dengan lebih bersemangat, dan seharusnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 melalui Pedro Neto, namun tembakan winger itu melambung di atas mistar setelah kerja bagus dari Fernandez. Chelsea membaik seiring berjalannya laga, tetapi kurang menguji kiper Gianluigi Donnarumma. Hingga akhirnya pada menit ke-94, Fernandez menyambar bola untuk mencetak gol penyeimbang yang pantas dan membungkam publik tuan rumah.

Dengan bos Strasbourg Liam Rosenior diperkirakan akan memimpin laga hari Rabu melawan Fulham, pelatih berusia 41 tahun itu berharap bisa membangun momentum dari hasil ini di tengah pekan.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Etihad Stadium...

  Manchester City v Chelsea - Premier League

    Kiper & Bek

    Filip Jorgensen (6/10):

    Sang kiper mendapat kesempatan langka menjadi starter di Liga Primer menyusul cedera Sanchez dan tampil cukup baik.

    Josh Acheampong (7/10):

    Bek muda ini melakukan beberapa tekel perlindungan yang hebat dan menunjukkan kecepatan yang baik untuk mengimbangi Haaland yang lincah.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Terkadang hanya mengejar bayangan lawan, tetapi masih melakukan pekerjaan yang cukup kompeten di lini belakang yang berada di bawah banyak tekanan.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Operannya dari lini belakang masih jauh dari harapan, tetapi selain itu, dia tampil oke.

    Malo Gusto (6/10):

    Dengan cederanya Cucurella, full-back muda ini tidak banyak berkembang di babak pertama, tetapi tampak lebih cocok dengan peran bek sayap kanan di babak kedua.

  Manchester City v Chelsea - Premier League

    Gelandang

    Reece James (7/10):

    Kapten Chelsea ini menjadi satu dari sedikit hal positif bagi The Blues dalam beberapa pekan terakhir, tetapi ia terlihat agak kelelahan di babak pertama melawan lini tengah City yang dominan. Namun, ia bangkit dan memberi timnya peluang nyata di babak kedua.

    Enzo Fernandez (8/10):

    Pemain internasional Argentina ini tampak kalah bertarung di lini tengah pada babak pertama, tetapi mampu meninggalkan Etihad dengan kepala tegak setelah penampilan impresif di lini tengah. Plus, ia mencetak gol penyeimbang krusial di penghujung laga.

    Cole Palmer (5/10):

    Tidak benar-benar berkembang melawan mantan klubnya, sesuatu yang tergambar jelas dari tendangan anginnya di akhir laga.

  Manchester City v Chelsea - Premier League

    Penyerang

    Estevao (5/10):

    Remaja ini memulai karier dengan hebat di Chelsea, tetapi tampaknya menemukan kesulitan saat ini. Nyaris tidak menyentuh bola dan diganti saat jeda.

    Joao Pedro (5/10):

    Sentuhannya mengecewakan, dan ia tidak memimpin serangan Chelsea dengan baik, sehingga digantikan oleh Delap.

    Pedro Neto (4/10):

    Mengalami pertandingan yang sangat membuat frustrasi, dengan beberapa pengambilan keputusan yang membingungkan. Pemain Portugal itu masuk ke posisi yang bagus tetapi membuang hampir setiap peluang.

  Manchester City v Chelsea - Premier League

    Pergantian & Manajer

    Andrey Santos (7/10):

    Memberi lini tengah Chelsea sedikit lebih banyak kontrol dan substansi.

    Liam Delap (7/10):

    Menjadi ancaman nyata dari bangku cadangan, menggunakan kecepatan dan kekuatannya dengan efektif.

    Jorrel Hato (6/10):

    Awalnya agak ceroboh tetapi melakukan intersep vital untuk menggagalkan Bernardo.

    Calum McFarlane (8/10):

    Pelatih interim ini melihat pemainnya tampil hambar di babak pertama, tetapi ia mengubah formasi, melakukan beberapa pergantian, dan melihat performa babak kedua yang jauh lebih baik. Ia sangat pantas gembira ketika mereka mencuri poin di akhir laga.

