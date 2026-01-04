Rating Pemain Chelsea Vs Man City: Enzo Fernandez Jadi Penyelamat, The Blues Curi Poin Tanpa Manajer

Dalam laga pertama Chelsea sejak pemecatan Maresca, tim tamu memulai dengan ragu-ragu dan tidak benar-benar menyulitkan City di babak pertama. Erling Haaland dua kali nyaris mencetak gol untuk tuan rumah, pertama lewat upaya terdefleksi yang diselamatkan Filip Jorgensen dan kemudian saat tembakan melengkungnya menghantam tiang. Setelah The Blues terus mengundang tekanan, Reijnders akhirnya menghukum mereka dengan penyelesaian hebat di tiang dekat Jorgensen tiga menit jelang jeda.

Tim tamu memulai babak kedua dengan lebih bersemangat, dan seharusnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 melalui Pedro Neto, namun tembakan winger itu melambung di atas mistar setelah kerja bagus dari Fernandez. Chelsea membaik seiring berjalannya laga, tetapi kurang menguji kiper Gianluigi Donnarumma. Hingga akhirnya pada menit ke-94, Fernandez menyambar bola untuk mencetak gol penyeimbang yang pantas dan membungkam publik tuan rumah.

Dengan bos Strasbourg Liam Rosenior diperkirakan akan memimpin laga hari Rabu melawan Fulham, pelatih berusia 41 tahun itu berharap bisa membangun momentum dari hasil ini di tengah pekan.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Etihad Stadium...