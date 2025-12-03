Chelsea Leeds ratings GFXGetty/GOAL
Rating Pemain Chelsea Vs Leeds United: Tosin Adarabioyo Hancur Lebur! Blunder Fatal Rangkum Malam Memalukan The Blues Di Elland Road

Chelsea alami malam horor di Elland Road, kalah 3-1 dari Leeds United. Tertinggal dua gol di babak pertama lewat Jaka Bijol dan Ao Tanaka, gol balasan Pedro Neto sia-sia setelah blunder fatal Tosin Adarabioyo memastikan gol Dominic Calvert-Lewin menambah penderitaan The Blues.

The Blues langsung tertekan sejak peluit awal di Elland Road, saat Leeds membanjiri lini depan dalam serangkaian situasi bola mati. Pasukan Daniel Farke menciptakan lima peluang ke gawang Chelsea dalam lima menit pertama, dan tekanan itu membuahkan hasil saat Bijol menanduk keras sepak pojok Anton Stach untuk memberi The Whites keunggulan awal yang pantas.

Chelsea mulai mendominasi penguasaan bola namun minim ancaman nyata, sebagaimana mereka gagal membongkar pertahanan lima bek Leeds yang kokoh. Terlalu sering tiga bek belakang Tosin, Trevoh Chalobah, dan Benoit Badiashile hanya mengoper bola tanpa tujuan di antara mereka sendiri, sementara gelandang Chelsea tampak enggan atau tidak mampu menguasai bola.

Tepat ketika pertandingan tampaknya akan menuju jeda, operan menyamping Tosin di wilayah pertahanannya sendiri membuat Enzo Fernandez berada dalam tekanan. Pemain Argentina itu dengan cepat kehilangan bola, membiarkan Jayden Bogle mengoper ke Tanaka, dan gelandang Jepang itu melepaskan tendangan geledek ke pojok atas gawang Robert Sanchez dari jarak 25 yard.

Enzo Maresca bertindak proaktif saat jeda, memasukkan Malo Gusto dan Neto untuk menyegarkan sisi kanan The Blues. Hal ini terbukti efektif, saat pemain Portugal itu menyambar umpan silang Jamie Gittens pada menit ke-49.

Namun, saat Chelsea tampaknya sudah berhasil meredam upaya Leeds, mereka justru membawa penderitaan bagi diri mereka sendiri. Tosin berlama-lama dengan bola di kotak penaltinya sendiri, membiarkan Noah Okafor menekannya. Bola yang memantul liar di kotak enam yard membuat striker Leeds itu meluncur untuk menantang Sanchez yang menjatuhkan diri. Namun, sang kiper tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Calvert-Lewin mencocor bola dari jarak dekat.

Mengingat penampilan penuh dedikasi yang ditunjukkan Chelsea saat melawan Arsenal hari Minggu lalu, kurangnya fisik dan kecerdasan dalam penampilan buruk ini menjadi pengingat pahit bahwa pertahanan pasukan Maresca terlalu rapuh untuk menjadi penantang serius gelar Liga Primer. Mereka kini tertinggal sembilan poin di belakang The Gunners.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari Elland Road...

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (5/10):

    Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk kedua gol di babak pertama. Melakukan satu penyelamatan tajam dari voli Calvert-Lewin di awal babak kedua, tetapi dibiarkan terekspos oleh kesalahan Tosin untuk gol ketiga. Seharusnya bisa lebih kuat dalam duel perebutan bola.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Melakukan blok heroik untuk menggagalkan Stach di momen-momen awal. Umpan silang untuk gol pembuka Bijol berada di areanya, tetapi bek lawan memiliki momentum lari yang lebih baik darinya.

    Tosin Adarabioyo (2/10):

    Menghabiskan sebagian besar babak pertama hanya mengalirkan bola di antara sesama bek. Menempatkan Fernandez dalam tekanan dengan operan menyamping yang tidak perlu ke area berbahaya jelang gol Tanaka, lalu bolanya direbut yang berujung gol ketiga. Malam yang harus dilupakan.

    Benoit Badiashile (4/10):

    Tidak yakin saat menguasai bola. Mendapat ujian berat dari pergerakan Dominic Calvert-Lewin yang melebar ke sisi lapangan di kuarter awal. Ditarik keluar saat jeda.

    Marc Cucurella (4/10):

    Diberi kebebasan untuk menjelajah saat menguasai bola, bahkan muncul di posisi kanan dalam pada beberapa kesempatan. Lebih efektif di babak kedua saat ia tetap berada di sisi kiri lapangan.

    Gelandang

    Andrey Santos (5/10):

    Terlihat bingung apakah harus turun ke lini belakang untuk menjemput bola, atau menawarkan opsi di lini tengah. Namun, ia lebih berani daripada kebanyakan rekannya untuk mencoba memajukan bola.

    Enzo Fernandez (3/10):

    Kehilangan bola dalam proses gol Tanaka. Sentuhannya yang biasanya dapat diandalkan mengecewakannya berulang kali di area sempit, memengaruhi hasratnya untuk mengendalikan permainan. Terkadang terlihat terguncang.

    Joao Pedro (4/10):

    Sebagian besar tidak terlihat di babak pertama, dan ceroboh saat menguasai bola ketika menemukan ruang. Sempat memberi umpan terobosan untuk Delap di akhir babak pertama.

    Penyerang

    Estevao (3/10):

    Mencoba bermain lugas (direct) tetapi tidak banyak berhasil. Mengakhiri babak pertama yang membuatnya frustrasi dengan menebas Gabriel Gudmundsson secara terang-terangan. Diganti saat jeda.

    Liam Delap (4/10):

    Tampak tidak memiliki banyak pengertian dengan Pedro, sampai pemain Brasil itu melihat pergerakan larinya di menit ke-30. Menjadi penonton di sebagian besar 45 menit pertama. Tembakannya melambung di atas mistar sebelum keluar pada menit ke-60.

    Jamie Gittens (5/10):

    Sangat boros di babak pertama, kehilangan bola saat menggiring atau melepaskan umpan silang tanpa tujuan. Jauh lebih lugas saat memberi asis untuk gol Neto, melewati lawannya dan mengirim umpan silang menggoda di kotak enam yard.

    Pergantian & Manajer

    Malo Gusto (5/10):

    Dimasukkan untuk memberikan jalan keluar serangan tetapi hampir membiarkan Nmecha mencetak gol tepat setelah jeda karena gagal mengikuti lari sang penyerang. Beberapa momen menegangkan saat menguasai bola, tetapi perubahan bentuk yang ia bawa jelas positif bagi The Blues.

    Pedro Neto (7/10):

    Memberikan dampak instan saat pemain Portugal itu mencetak gol dengan sentuhan pertamanya.

    Cole Palmer (5/10):

    Gagal melengkungkan bola untuk mencetak gol penyeimbang hanya beberapa saat sebelum gol ketiga Leeds. Bukan comeback yang ia harapkan setelah beberapa bulan absen cedera.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Memberikan umpan matang untuk Palmer setelah melewati lawannya.

    Marc Guiu (5/10):

    Dimasukkan untuk menambah daya gedor di 15 menit terakhir. Satu sundulannya melambung jauh di atas mistar. Tidak banyak lagi yang bisa dilaporkan.

    Enzo Maresca (4/10):

    Ini adalah performa yang mengingatkan pada Chelsea di pertengahan musim lalu; lambat dalam penguasaan bola dan kurang kerja keras. Setelah usaha titanik dengan sepuluh orang melawan Arsenal, ini adalah penampilan yang sangat mengecewakan dari tim yang terlihat bingung bagaimana manajer mereka ingin mereka bermain.

