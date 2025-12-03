Rating Pemain Chelsea Vs Leeds United: Tosin Adarabioyo Hancur Lebur! Blunder Fatal Rangkum Malam Memalukan The Blues Di Elland Road

The Blues langsung tertekan sejak peluit awal di Elland Road, saat Leeds membanjiri lini depan dalam serangkaian situasi bola mati. Pasukan Daniel Farke menciptakan lima peluang ke gawang Chelsea dalam lima menit pertama, dan tekanan itu membuahkan hasil saat Bijol menanduk keras sepak pojok Anton Stach untuk memberi The Whites keunggulan awal yang pantas.

Chelsea mulai mendominasi penguasaan bola namun minim ancaman nyata, sebagaimana mereka gagal membongkar pertahanan lima bek Leeds yang kokoh. Terlalu sering tiga bek belakang Tosin, Trevoh Chalobah, dan Benoit Badiashile hanya mengoper bola tanpa tujuan di antara mereka sendiri, sementara gelandang Chelsea tampak enggan atau tidak mampu menguasai bola.

Tepat ketika pertandingan tampaknya akan menuju jeda, operan menyamping Tosin di wilayah pertahanannya sendiri membuat Enzo Fernandez berada dalam tekanan. Pemain Argentina itu dengan cepat kehilangan bola, membiarkan Jayden Bogle mengoper ke Tanaka, dan gelandang Jepang itu melepaskan tendangan geledek ke pojok atas gawang Robert Sanchez dari jarak 25 yard.

Enzo Maresca bertindak proaktif saat jeda, memasukkan Malo Gusto dan Neto untuk menyegarkan sisi kanan The Blues. Hal ini terbukti efektif, saat pemain Portugal itu menyambar umpan silang Jamie Gittens pada menit ke-49.

Namun, saat Chelsea tampaknya sudah berhasil meredam upaya Leeds, mereka justru membawa penderitaan bagi diri mereka sendiri. Tosin berlama-lama dengan bola di kotak penaltinya sendiri, membiarkan Noah Okafor menekannya. Bola yang memantul liar di kotak enam yard membuat striker Leeds itu meluncur untuk menantang Sanchez yang menjatuhkan diri. Namun, sang kiper tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Calvert-Lewin mencocor bola dari jarak dekat.

Mengingat penampilan penuh dedikasi yang ditunjukkan Chelsea saat melawan Arsenal hari Minggu lalu, kurangnya fisik dan kecerdasan dalam penampilan buruk ini menjadi pengingat pahit bahwa pertahanan pasukan Maresca terlalu rapuh untuk menjadi penantang serius gelar Liga Primer. Mereka kini tertinggal sembilan poin di belakang The Gunners.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari Elland Road...