Rating Pemain Chelsea Vs Fulham: Marc Cucurella, Apa Yang Kamu Lakukan?! Momen Gila Sang Bek Berakibat Fatal, 10 Pemain The Blues Tumbang Di Hadapan Liam Rosenior

Chelsea nyaris memimpin di pertengahan babak pertama ketika sepak pojok Enzo Fernandez terbang melewati Bernd Leno dan bahu Andrey Santos membelokkan bola ke mistar gawang dari jarak dekat, sementara kerumunan pemain Fulham memblokir bola rebound Moises Caicedo tepat di garis gawang.

Beberapa saat kemudian, pertandingan menjadi hidup. Tendangan panjang dari Leno saat The Blues sedang menyusun kembali formasi usai sepak pojok menemukan Harry Wilson yang berlari kencang, dikejar oleh Cucurella. Pemain Spanyol itu menjatuhkan penyerang Fulham tersebut sebagai orang terakhir dan diganjar kartu merah — kartu merah ketujuh Chelsea musim ini — memaksa tim tamu bermain dengan 10 orang selama sekitar tiga perempat laga.

Di masa injury time babak pertama, Fulham mengira mereka telah unggul. Bola Jorge Cuenca ke Raul Jimenez kemudian dibelokkan ke Wilson, yang menyelesaikannya di tiang dekat Robert Sanchez. Namun, Jimenez berada dalam posisi offside saat proses serangan dan gol tersebut dianulir.

Namun, tak lama setelah jeda, Chelsea benar-benar tertinggal. Umpan silang dari Sander Berge menemui Jimenez, yang berhasil mendahului Trevoh Chalobah dan menyundul bola untuk membawa timnya memimpin.

Peluang langka Chelsea datang dan pergi ketika gerak tipu cerdas dari Cole Palmer membiarkan Liam Delap lolos di belakang garis pertahanan terakhir, tetapi upaya cukilannya ditepis oleh lengan kanan Leno dan bola liar disapu dari garis gawang. Namun, Delap menebusnya segera setelah itu dari sepak pojok berbahaya lainnya. Antonee Robinson menyundul sepak pojok Pedro Neto ke tiang gawangnya sendiri, dan striker Inggris itu bereaksi paling cepat menyambar bola rebound dan mencetak gol dari jarak dekat.

Fulham menggempur habis-habisan Chelsea demi mencari gol kemenangan, dengan Sanchez tampil tangguh menggagalkan Jimenez beberapa kali berturut-turut, sebelum Wilson mencetak gol khasnya. Gol itu tercipta setelah kiper The Blues menepis umpan silang mendatar Emile Smith Rowe ke tepi kotak penalti, dan Wilson ada di sana untuk menyambar bola liar tersebut.

Chelsea gagal menyamakan kedudukan dan kini makin tertinggal dalam perburuan tempat di Liga Champions, dengan Fulham kini menyamai poin mereka dan tetangga London Barat lainnya, Brentford, kini unggul dua poin dari keduanya.

