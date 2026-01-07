Rating Pemain Chelsea Vs Fulham: Marc Cucurella, Apa Yang Kamu Lakukan?! Momen Gila Sang Bek Berakibat Fatal, 10 Pemain The Blues Tumbang Di Hadapan Liam Rosenior

Chelsea Fulham GFXGetty Images
Chelsea yang bermain dengan sepuluh orang takluk 2-1 dari Fulham dalam derbi London Barat yang panas di Craven Cottage pada Kamis dini hari. Kartu merah Marc Cucurella di babak pertama membuat The Blues menghadapi pertarungan berat dan akhirnya menyerah di depan pelatih kepala baru, Liam Rosenior, yang menyaksikan pertandingan dari tribun.

Chelsea nyaris memimpin di pertengahan babak pertama ketika sepak pojok Enzo Fernandez terbang melewati Bernd Leno dan bahu Andrey Santos membelokkan bola ke mistar gawang dari jarak dekat, sementara kerumunan pemain Fulham memblokir bola rebound Moises Caicedo tepat di garis gawang.

Beberapa saat kemudian, pertandingan menjadi hidup. Tendangan panjang dari Leno saat The Blues sedang menyusun kembali formasi usai sepak pojok menemukan Harry Wilson yang berlari kencang, dikejar oleh Cucurella. Pemain Spanyol itu menjatuhkan penyerang Fulham tersebut sebagai orang terakhir dan diganjar kartu merah — kartu merah ketujuh Chelsea musim ini — memaksa tim tamu bermain dengan 10 orang selama sekitar tiga perempat laga.

Di masa injury time babak pertama, Fulham mengira mereka telah unggul. Bola Jorge Cuenca ke Raul Jimenez kemudian dibelokkan ke Wilson, yang menyelesaikannya di tiang dekat Robert Sanchez. Namun, Jimenez berada dalam posisi offside saat proses serangan dan gol tersebut dianulir.

Namun, tak lama setelah jeda, Chelsea benar-benar tertinggal. Umpan silang dari Sander Berge menemui Jimenez, yang berhasil mendahului Trevoh Chalobah dan menyundul bola untuk membawa timnya memimpin.

Peluang langka Chelsea datang dan pergi ketika gerak tipu cerdas dari Cole Palmer membiarkan Liam Delap lolos di belakang garis pertahanan terakhir, tetapi upaya cukilannya ditepis oleh lengan kanan Leno dan bola liar disapu dari garis gawang. Namun, Delap menebusnya segera setelah itu dari sepak pojok berbahaya lainnya. Antonee Robinson menyundul sepak pojok Pedro Neto ke tiang gawangnya sendiri, dan striker Inggris itu bereaksi paling cepat menyambar bola rebound dan mencetak gol dari jarak dekat.

Fulham menggempur habis-habisan Chelsea demi mencari gol kemenangan, dengan Sanchez tampil tangguh menggagalkan Jimenez beberapa kali berturut-turut, sebelum Wilson mencetak gol khasnya. Gol itu tercipta setelah kiper The Blues menepis umpan silang mendatar Emile Smith Rowe ke tepi kotak penalti, dan Wilson ada di sana untuk menyambar bola liar tersebut.

Chelsea gagal menyamakan kedudukan dan kini makin tertinggal dalam perburuan tempat di Liga Champions, dengan Fulham kini menyamai poin mereka dan tetangga London Barat lainnya, Brentford, kini unggul dua poin dari keduanya.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Craven Cottage...

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan lumayan untuk mencoba menjaga Chelsea tetap dalam permainan, tetapi dia sangat dikecewakan oleh para pemain di depannya.

    Malo Gusto (6/10):

    Berhasil meredam sisi kiri Fulham yang biasanya dinamis untuk sebagian besar waktu. Pengaruhnya dalam serangan memudar saat Chelsea bermain dengan satu orang lebih sedikit. Digantikan oleh Acheampong.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Sebenarnya mengawal lini belakang dengan cukup baik sampai ia kalah duel udara oleh Jimenez untuk gol pembuka.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Dicemooh sepanjang laga saat kembali ke Craven Cottage, meski bisa dibilang sebagai bek Chelsea yang paling tenang. Meski begitu, ia adalah satu dari tiga pemain yang dikartu kuning karena protes keras menyusul kartu merah Cucurella.

    Marc Cucurella (1/10):

    Aksi bertahan yang benar-benar konyol yang mengubah jalannya malam itu sepenuhnya. Cucurella hanya perlu menempel ketat Wilson dan memaksa penyerang itu ke kaki kanannya yang lebih lemah, tetapi ia malah menarik lengannya terlalu lama dan pantas diusir keluar lapangan.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelandang

    Moises Caicedo (5/10):

    Kehilangan akal sehat saat mencoba bermain psikologis (mind games) dengan lawannya. Terlalu fokus mencoba membuat pertandingan menjadi perkelahian daripada benar-benar melakukan tugasnya.

    Andrey Santos (5/10):

    Seharusnya bisa memanfaatkan peluang pertama pertandingan saat sepak pojok Fernandez mengenai bahunya, meskipun ia tidak terlalu sadar apa yang terjadi. Dikorbankan setelah kartu merah Cucurella untuk memasukkan bek lain, Hato.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Menawarkan sangat sedikit kontribusi dalam pertarungan lini tengah sebelum digantikan oleh kapten James untuk 25 menit terakhir. Pemain kedua yang dikartu kuning karena protes begitu Cucurella diusir.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penyerang

    Cole Palmer (6/10):

    Masih membangun kebugaran lagi pascacedera. Tampak jauh lebih hidup di babak kedua, terutama dalam transisi. Melengkapi trilogi kartu kuning karena memprotes pengusiran Cucurella. Digantikan oleh Pedro.

    Liam Delap (8/10):

    Memiliki tugas berat mencoba menahan bola untuk tim yang bermain dengan satu orang lebih sedikit. Mungkin sempat berpikir kesempatannya menjadi pahlawan sudah hilang saat Leno menepis tembakan pertamanya di babak kedua dari dalam kotak penalti, tetapi tidak patah semangat dan dihadiahi gol atas usahanya untuk membawa The Blues kembali imbang.

    Pedro Neto (5/10):

    Sepak pojoknya yang kurang bertenaga justru berujung pada gol penyeimbang Delap. Selebihnya mengalami malam yang membuat frustrasi, mencoba namun gagal menembus pertahanan Fulham.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Jorrel Hato (6/10):

    Masuk menggantikan Santos di bek kiri setelah Cucurella diusir. Bisa dibilang salah satu penampilan terbaiknya sejak pindah dari Ajax musim panas lalu.

    Reece James (6/10):

    Membawa kedewasaan dan ketenangan yang sangat dibutuhkan menggantikan Fernandez.

    Josh Acheampong (5/10):

    Masuk menggantikan Gusto tepat saat Fulham meningkatkan intensitas permainan.

    Joao Pedro (5/10):

    Menggantikan Palmer tetapi kesulitan masuk ke dalam permainan.

    Calum McFarlane (6/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukan bos interim ini di laga terakhirnya di pinggir lapangan. Cucurella merugikan Chelsea, meski mereka tetap tampil mengagumkan saat kalah jumlah pemain.

