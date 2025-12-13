Rating Pemain Chelsea Vs Everton: Cole Palmer Kembali Ke Bentuk Terbaik! Sang Bintang Inggris & Malo Gusto Dominasi Laga Dalam Kemenangan Mudah Atas The Toffees

Menyusul pembukaan yang keras, yang mencakup beberapa perdebatan dan mantan pemain Chelsea Kiernan Dewsbury-Hall mengalami cedera awal, tuan rumah memimpin pada menit ke-21 ketika Palmer mengalahkan Jordan Pickford di tiang dekat untuk gol pertamanya dalam tiga bulan. Bahkan lebih dari mantan pemain Manchester City itu, yang telah dipulihkan setelah cedera pangkal paha yang merepotkan dan patah jari kaki, Gusto tampil gemilang untuk The Blues saat ia menambahkan gol ke assistnya ketika ia menyapu umpan balik dari Pedro Neto tepat sebelum babak pertama.

Chelsea, yang telah kehilangan lebih banyak poin di kandang dari posisi menang di Liga Premier musim ini dibandingkan tim lainnya (delapan), seharusnya sudah unggul jauh ketika Alejandro Garnacho melewati pertahanan Everton, namun tembakannya melebar jauh. Tim London barat, yang tidak dalam performa terbaiknya tapi tidak perlu melawan lawan yang lemah, bernapas lega ketika tendangan Iliman Ndiaye membentur tiang gawang di akhir laga. Namun, mereka terlambat untuk mengadakan comeback saat Chelsea naik ke posisi keempat di divisi tersebut, sementara David Moyes, yang tim Everton-nya berada di posisi kedelapan, masih mencari kemenangan pertamanya di Stamford Bridge.

GOAL menilai para pemain Chelsea dari Stamford Bridge...