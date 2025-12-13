Chelsea beat EvertonGetty/Goal
Rating Pemain Chelsea Vs Everton: Cole Palmer Kembali Ke Bentuk Terbaik! Sang Bintang Inggris & Malo Gusto Dominasi Laga Dalam Kemenangan Mudah Atas The Toffees

Cole Palmer mencetak gol pertamanya untuk Chelsea sejak September saat bintang yang kembali ini membantu timnya mengalahkan Everton 2-0 di Premier League pada hari Sabtu. Di tengah musim yang penuh cedera, bintang The Blues ini membuka skor sebelum Malo Gusto yang tampil luar biasa menggandakan keunggulan tuan rumah. The Toffees nyaris tidak memberikan perlawanan kepada tim asuhan Enzo Maresca yang meraih kemenangan pertama mereka dalam lima pertandingan di semua kompetisi.

Menyusul pembukaan yang keras, yang mencakup beberapa perdebatan dan mantan pemain Chelsea Kiernan Dewsbury-Hall mengalami cedera awal, tuan rumah memimpin pada menit ke-21 ketika Palmer mengalahkan Jordan Pickford di tiang dekat untuk gol pertamanya dalam tiga bulan. Bahkan lebih dari mantan pemain Manchester City itu, yang telah dipulihkan setelah cedera pangkal paha yang merepotkan dan patah jari kaki, Gusto tampil gemilang untuk The Blues saat ia menambahkan gol ke assistnya ketika ia menyapu umpan balik dari Pedro Neto tepat sebelum babak pertama. 

Chelsea, yang telah kehilangan lebih banyak poin di kandang dari posisi menang di Liga Premier musim ini dibandingkan tim lainnya (delapan), seharusnya sudah unggul jauh ketika Alejandro Garnacho melewati pertahanan Everton, namun tembakannya melebar jauh. Tim London barat, yang tidak dalam performa terbaiknya tapi tidak perlu melawan lawan yang lemah, bernapas lega ketika tendangan Iliman Ndiaye membentur tiang gawang di akhir laga. Namun, mereka terlambat untuk mengadakan comeback saat Chelsea naik ke posisi keempat di divisi tersebut, sementara David Moyes, yang tim Everton-nya berada di posisi kedelapan, masih mencari kemenangan pertamanya di Stamford Bridge. 

GOAL menilai para pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Bek

    Robert Sanchez (7/10):

    Hampir melakukan cukup untuk mencegah Barry mengarahkan bola ke gawang kosong saat ia menunjukkan keterampilan atletis yang baik untuk menyentuh bola. Pasti menjalani musim yang lebih baik daripada sebelumnya.

    Malo Gusto (8/10):

    Pemain belakang yang bergerak maju ini berada di posisi yang sangat maju ketika ia mengirimkan umpan tepat waktu kepada Palmer, dan Palmer melakukan sisanya untuk menjadikannya 1-0. Pemain asal Prancis ini mencetak golnya dengan baik dari jarak enam yard dalam musim yang mengesankan baginya.

    Wesley Fofana (7/10):

    Melakukan beberapa blok dan kejelasan yang baik di belakang pada babak pertama, dan tidak benar-benar memberikan banyak peluang bagi Everton untuk dimanfaatkan.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Pemain bek tengah ini melakukan beberapa tekel pemulihan yang hebat ketika Everton tampak mengancam. Dia dan Fofana mungkin adalah pasangan bek tengah terbaik Chelsea saat ini.

    Marc Cucurella (6/10):

    Pemain internasional Spanyol ini telah menjadi salah satu pemain terbaik Chelsea musim ini tetapi kalah bersinar dibandingkan dengan rekan bek sayapnya Gusto. Tidak melakukan banyak kesalahan, tentu saja.

    Gelandang

    Reece James (7/10):

    Tidak cukup efektif seperti sebelumnya di lini tengah, tetapi kapten Chelsea ini tetap bekerja keras untuk timnya.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Bermain di peran yang kurang maju dibandingkan sebelumnya, dan beberapa efektivitasnya tampaknya agak berkurang sebagai hasilnya.

    Cole Palmer (8/10):

    Pemain playmaker ini menunjukkan kecepatan yang baik dan penyelesaian cerdas untuk pembuka gol Chelsea. Karena masalah cedera, pemain berusia 23 tahun ini ditarik keluar setelah satu jam dalam hari yang baik di kantor.

    Penyerang

    Pedro Neto (7/10):

    Menunjukkan kecepatan yang mengejutkan untuk melewati Vitaliy Mykolenko, sebelum Gusto dengan rapi memasukkan bola ke gawang. Perlu melakukan itu sesering mungkin.

    Joao Pedro (5/10):

    Mantan pemain Brighton ini sedang mengalami masa sulit, karena segalanya tidak berjalan seperti yang terjadi di awal musim ini. 

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Pada hari lain, ia bisa saja mencetak hat-trick. Dia bisa melewati pemain dengan relatif mudah tetapi tembakannya perlu diperbaiki.

    Cadangan & Manajer

    Andrey Santos (6/10): 

    Memastikan Chelsea meraih tiga poin yang sangat dibutuhkan. 

    Jamie Gittens (6/10):

    Distribusinya beberapa kali menjanjikan tetapi tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk bersinar.

    Estevao (6/10):

    Ada kegembiraan ketika dia masuk, tetapi terkadang perlu memilih momen menyerang dengan lebih baik.

    Enzo Maresca (7/10):

    Pelatih asal Italia itu membutuhkan hasil hari ini, dan dia mendapatkannya, meskipun tanpa harus bekerja terlalu keras. Dua gol mereka berasal dari dua gerakan tim yang cerdas dan cepat, dan pergantiannya mengamankan kemenangan. Dia membuat keputusan yang tepat untuk memulai Palmer.

