Rating Pemain Chelsea Vs Charlton Athletic: Jorrel Hato, Luar Biasa! Era Liam Rosenior Dimulai Sempurna, Bek Belanda Cetak Gol Indah Saat The Blues Gilas The Addicks

The Valley bergemuruh sejak peluit awal dibunyikan, dengan para pendukung Charlton bersemangat untuk menjatuhkan tetangga London mereka. Sebelum pertandingan benar-benar berjalan, jeda panjang akibat keadaan darurat medis di kerumunan penonton sempat sedikit meredakan suhu panas di stadion.

Hal itu mungkin membantu tim tamu, yang dengan cepat menemukan bentuk permainan mereka, mempertahankan penguasaan bola, dan mengurung The Addicks di area pertahanan mereka sendiri. The Blues melepaskan enam tembakan tepat sasaran dari 77 persen penguasaan bola di 45 menit pembuka, tetapi untuk sebagian besar waktu, Will Mannion sigap mengawal gawang Charlton.

Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time babak pertama. Jorrel Hato menyambut bola memantul di tepi kotak penalti Charlton, menyambungnya dengan voli manis untuk mencetak gol pembuka.

Chelsea menambah penderitaan tuan rumah tak lama setelah jeda. Tendangan bebas melebar Facundo Buonanotte meluncur deras ke tiang dekat dengan penuh tenaga, memungkinkan Adarabioyo menyundul bola untuk gol kedua The Blues.

Namun, tuan rumah menolak menyerah begitu saja. Sepak pojok Charlton melayang ke dalam kotak penalti The Blues, memungkinkan Lloyd Jones mengarahkan sundulan ke gawang Filip Jorgensen. Kiper pengganti itu mampu menepis tembakan tersebut, tetapi Miles Leaburn menyambar bola, menembak di bawah jangkauan kiper Denmark yang sudah menjatuhkan diri. Meski gol itu membuat pendukung setia Charlton memimpikan kebangkitan yang hebat, harapan mereka pupus hanya lima menit kemudian, saat Guiu menyambar bola rebound dari tembakan Alejandro Garnacho untuk menaklukkan Mannion demi gol ketiga tim Liga Primer tersebut.

Gol itu tampaknya mematahkan semangat tuan rumah, karena Chelsea terlihat lebih berpeluang menambah gol lagi. Masuknya Estevao di sisi kanan menghasilkan beberapa ancaman ke gawang Mannion. Kiper pelapis itu mampu menepis tembakan dari pemain muda Brasil tersebut dan Enzo Fernandez, sementara Liam Delap gagal memanfaatkan peluang emas. Saat kabut mulai turun di The Valley pada saat-saat terakhir, Neto menambahkan gol keempat dengan gerak tipu (chop) cerdas menghindari tekel Jones sebelum menembak rendah ke sudut dekat. Enzo kemudian menambahkan gol kelima dari titik penalti setelah Mannion dianggap menjatuhkan Estevao.

