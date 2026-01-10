Rating Pemain Chelsea Vs Charlton Athletic: Jorrel Hato, Luar Biasa! Era Liam Rosenior Dimulai Sempurna, Bek Belanda Cetak Gol Indah Saat The Blues Gilas The Addicks

Chralton 1 Chelsea 5GETTY/GOAL
Masa kepemimpinan Liam Rosenior sebagai bos Chelsea dimulai dengan gemilang, sebagaimana The Blues mengalahkan Charlton yang penuh semangat dengan skor 5-1 di The Valley. Jorrel Hato membuka skor dengan tendangan voli indah tepat sebelum jeda. Tosin Adarabioyo menggandakan keunggulan, dengan Miles Leaburn sempat memberikan balasan singkat, sebelum Marc Guiu, Pedro Neto, dan Enzo Fernandez melengkapi pesta gol The Blues.

The Valley bergemuruh sejak peluit awal dibunyikan, dengan para pendukung Charlton bersemangat untuk menjatuhkan tetangga London mereka. Sebelum pertandingan benar-benar berjalan, jeda panjang akibat keadaan darurat medis di kerumunan penonton sempat sedikit meredakan suhu panas di stadion.

Hal itu mungkin membantu tim tamu, yang dengan cepat menemukan bentuk permainan mereka, mempertahankan penguasaan bola, dan mengurung The Addicks di area pertahanan mereka sendiri. The Blues melepaskan enam tembakan tepat sasaran dari 77 persen penguasaan bola di 45 menit pembuka, tetapi untuk sebagian besar waktu, Will Mannion sigap mengawal gawang Charlton.

Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time babak pertama. Jorrel Hato menyambut bola memantul di tepi kotak penalti Charlton, menyambungnya dengan voli manis untuk mencetak gol pembuka.

Chelsea menambah penderitaan tuan rumah tak lama setelah jeda. Tendangan bebas melebar Facundo Buonanotte meluncur deras ke tiang dekat dengan penuh tenaga, memungkinkan Adarabioyo menyundul bola untuk gol kedua The Blues.

Namun, tuan rumah menolak menyerah begitu saja. Sepak pojok Charlton melayang ke dalam kotak penalti The Blues, memungkinkan Lloyd Jones mengarahkan sundulan ke gawang Filip Jorgensen. Kiper pengganti itu mampu menepis tembakan tersebut, tetapi Miles Leaburn menyambar bola, menembak di bawah jangkauan kiper Denmark yang sudah menjatuhkan diri. Meski gol itu membuat pendukung setia Charlton memimpikan kebangkitan yang hebat, harapan mereka pupus hanya lima menit kemudian, saat Guiu menyambar bola rebound dari tembakan Alejandro Garnacho untuk menaklukkan Mannion demi gol ketiga tim Liga Primer tersebut.

Gol itu tampaknya mematahkan semangat tuan rumah, karena Chelsea terlihat lebih berpeluang menambah gol lagi. Masuknya Estevao di sisi kanan menghasilkan beberapa ancaman ke gawang Mannion. Kiper pelapis itu mampu menepis tembakan dari pemain muda Brasil tersebut dan Enzo Fernandez, sementara Liam Delap gagal memanfaatkan peluang emas. Saat kabut mulai turun di The Valley pada saat-saat terakhir, Neto menambahkan gol keempat dengan gerak tipu (chop) cerdas menghindari tekel Jones sebelum menembak rendah ke sudut dekat. Enzo kemudian menambahkan gol kelima dari titik penalti setelah Mannion dianggap menjatuhkan Estevao.

    Kiper & Bek

    Filip Jorgensen (5/10):

    Berhasil menepis sundulan awal dari Jones, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bola sambaran Leaburn. Hampir keteteran saat maju keluar dari areanya di sepuluh menit terakhir.

    Jorrel Hato (8/10):

    Teknik luar biasa untuk melakukan voli dari bola memantul menjadi gol. Solid secara defensif dan siap bertarung.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Mendapat kartu kuning di awal laga saat ia berada di posisi yang salah menjaga Leaburn. Secara konsisten kalah dalam duel udara melawan striker muda Charlton tersebut.

    Tosin Adarabioyo (7/10):

    Lari sederhana ke tiang dekat dan sundulan sudah cukup untuk membelokkan tendangan bebas Buonanotte menjadi gol kedua. Menangani fisik Leaburn lebih baik daripada rekannya.

    Josh Acheampong (7/10):

    Pemain muda serbabisa ini tampak nyaman bermain di tiga bek, maju ke depan sebagai penyerang sayap tambahan, atau membantu bertarung di lini tengah. Penampilan yang sangat solid.

    Gelandang

    Andrey Santos (6/10):

    Mengalirkan bola melewati tekanan Charlton tanpa banyak masalah untuk sebagian besar waktu. Muncul sebagai opsi yang dapat diandalkan di lini tengah.

    Moises Caicedo (7/10):

    Kehilangan bola dalam beberapa kesempatan di babak pertama, tetapi itu tampaknya menyentaknya kembali ke standar biasanya. Tampil nyaman setelahnya.

    Facundo Buonanotte (7/10):

    Umpan silang deras ke tiang dekat yang sangat memanjakan untuk disundul menjadi gol kedua.

    Penyerang

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Mendapat perlakuan keras dari penonton The Valley entah karena alasan apa. Boros peluang di babak pertama, penyelesaian akhir lebih baik di babak kedua.

    Marc Guiu (7/10):

    Bekerja sangat keras meski minim suplai bola. Pantas mendapatkan golnya, dan sangat pas bahwa gol itu datang dari bola liar.

    Jamie Gittens (7/10):

    Penuh tekad saat menguasai bola, berusaha melewati bek di setiap kesempatan.

    Pergantian & Manajer

    Estevao (8/10):

    Melanjutkan apa yang ditinggalkan Gittens, menggantikan pemain Inggris itu pada menit ke-66. Banyak trik, tetapi mengirim bola dengan kecepatan dan tujuan. Memaksa Mannion melakukan beberapa penyelamatan, dan memenangkan penalti di menit akhir.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Bekerja sama dengan indah bersama Estevao dalam beberapa kesempatan. Mengeksekusi penalti dengan penuh percaya diri.

    Liam Delap (5/10):

    Seharusnya bisa berbuat lebih baik saat Enzo memberinya umpan, tembakannya melenceng jauh dari tiang gawang. Butuh istirahat atau gol agar kariernya di Chelsea bisa lepas landas.

    Pedro Neto (7/10):

    Mengecoh bek lawan untuk menciptakan ruang bagi penyelesaian tiang dekatnya. Klinis melawan kaki-kaki lawan yang kelelahan.

    Wesley Fofana (N/A):

    Dimasukkan untuk mengamankan kemenangan.

    Liam Rosenior (6/10):

    Akan senang dengan respons timnya terhadap gol Charlton. Penampilan yang cukup profesional dalam laga yang bisa saja menjadi batu sandungan bagi pelatih baru.

0