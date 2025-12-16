Chelsea Cardiff 16:9GOAL/Getty
Adhe Makayasa

Rating Pemain Chelsea Vs Cardiff City: Supersub Alejandro Garnacho & Pedro Neto Selamatkan Wajah Enzo Maresca

Chelsea yang tampil kurang meyakinkan harus bersusah payah mengalahkan Cardiff City 3-1 demi tiket semi-final Piala Liga di Wales Selatan. Tampil buruk di babak pertama, masuknya pemain pengganti Alejandro Garnacho dan Pedro Neto menjadi pembeda sebagaimana pasukan Enzo Maresca mengunci kemenangan lewat tiga gol di babak kedua.

Maresca melakukan perombakan total pada starting XI Chelsea, dengan mengganti ke-11 pemain usai kemenangan 2-0 atas Everton di akhir pekan. Babak pembuka berjalan alot, tidak ada tim yang lancar dalam menyerang dan pertahanan kedua tim memberikan ruang bagi terciptanya peluang. Tuan rumahlah yang seharusnya membuka skor lebih dulu. Isaak Davies mendapatkan ruang luas di sisi kiri, namun ia terburu-buru saat masuk ke kotak penalti dan tembakannya melebar jauh, padahal ia seharusnya bisa menguji Filip Jorgensen di gawang Chelsea.

Babak kedua dimulai tak jauh beda dengan akhir babak pertama, di mana Bluebirds mendominasi penguasaan bola. Namun, tuan rumah gagal menciptakan peluang emas dan tak bisa berbuat banyak saat The Blues mulai mengambil alih kendali permainan. Maresca memasukkan tenaga baru lewat Joao Pedro dan Garnacho setelah jeda. Pemain internasional Argentina itulah yang membuka skor setelah kesalahan pemain Cardiff membiarkan Facundo Buonanotte melakukan serangan balik; ia memberikan umpan kepada Garnacho untuk melepaskan tembakan mendatar melewati Trott.

The Blues mulai mendominasi jalannya laga dan perubahan pemain membuat mereka tampak pasti akan menambah gol. Namun, terjadi kegemparan saat pemain internasional Skotlandia, David Turnbull, menyundul bola melewati Jorgensen untuk menyamakan kedudukan. Stadion Cardiff City bergemuruh saat para suporter mencium peluang, tetapi pemain pengganti lain lah yang mengembalikan keunggulan tim tamu. Neto melepaskan tembakan mendatar keras yang sedikit terdefleksi sebelum bersarang di pojok gawang.

Tuan rumah mencoba menekan habis-habisan di tahap akhir laga, tetapi penyelesaian rapi Garnacho di detik-detik terakhir yang mempermanis hasil bagi tim London Barat. Pasukan Maresca kini bisa menatap tempat mereka di babak semi-final yang akan dimulai pada Tahun Baru.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Cardiff City Stadium...

  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Kiper & Bek

    Filip Jorgensen (7/10):

    Melakukan penyelamatan refleks luar biasa pada menit ke-34. Tembakan yang terdefleksi tampak mengarah ke pojok bawah, tetapi ia berhasil menjulurkan tangan dan menepis bola keluar tiang gawang.

    Jorrel Hato (7/10):

    Malam yang cukup stabil, ia juga sesekali keluar dari lini pertahanan dengan penuh percaya diri. Solid.

    Benoit Badiashile (6/10):

    Kehilangan bola yang berujung peluang lawan pada menit ke-43, tampak panik dan bolanya direbut. Seperti kebanyakan pemain Chelsea lainnya, performanya di babak kedua jauh lebih baik.

    Tosin Adarabioyo (7/10):

    Secara umum tenang saat dibutuhkan, nyaris tak melakukan kesalahan sepanjang malam.

    Josh Acheampong (6/10):

    Mengalami malam yang sangat sibuk di sisi kanan pertahanan Chelsea sebagaimana Cardiff menumpahkan segala serangan lewat sisi kiri mereka. Ia keteteran beberapa kali dan terlihat goyah. Ditarik keluar beberapa menit sebelum laga usai.

  • FBL-ENG-LCUP-CARDIFF-CHELSEAAFP

    Gelandang

    Andrey Santos (7/10):

    Malam yang sibuk, menunjukkan beberapa sentuhan apik meski terus ditekan oleh lini tengah Cardiff. Melakukan penyelamatan gawang di masa injury time.

    Moises Caicedo (7/10):

    Menjadi kapten malam itu dan menjelajah area luas seperti biasanya, sigap melakukan tekel, tetapi mendapat kartu kuning yang tidak perlu di akhir babak pertama.

    Facundo Buonanotte (6/10):

    Mengalami malam yang buruk, kesulitan dengan umpan akhirnya dalam beberapa kesempatan, tetapi menunjukkan ketenangan untuk memanfaatkan operan nyasar lawan guna memberikan assist kepada Garnacho untuk gol pembuka. Sempat melepaskan tembakan keras yang melambung tipis di atas mistar pada menit ke-60. Diganti tepat setelah satu jam laga berjalan oleh Gusto.

  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Penyerang

    Jamie Gittens (6/10):

    Pindah ke sisi kanan di awal babak kedua, tetapi minim dampak sepanjang malam. Ditarik keluar pada menit ke-66 untuk digantikan Neto.

    Marc Guiu (5/10):

    Bukan malam yang mudah di tahap awal, tetapi nyaris membuka skor pada menit ke-30. Tembakan mendatarnya diselamatkan dengan baik oleh Trott. Babak yang membuat frustrasi karena ia minim suplai bola. Diganti saat jeda paruh waktu oleh Joao Pedro.

    Tyrique George (5/10):

    Kehadirannya tak terasa di babak pertama saat Chelsea kesulitan menciptakan peluang. Ia ditarik keluar saat jeda, digantikan oleh Garnacho.

  • FBL-ENG-LCUP-CARDIFF-CHELSEAAFP

    Pergantian & Manajer

    Joao Pedro (7/10):

    Diberi kepercayaan oleh Maresca saat jeda dan masuk menggantikan Guiu, menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Cardiff.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Masuk sebagai pengganti George di babak kedua dan memberikan dampak instan, tembakan jarak dekatnya sempat ditepis dengan baik oleh Trott. Tetap tenang untuk memanfaatkan peluangnya dan menembak mendatar melewati kiper Cardiff untuk gol pembuka.

    Malo Gusto (6/10):

    Menikmati beberapa sentuhan setelah masuk, tetapi bukan faktor penentu kemenangan Chelsea.

    Pedro Neto (8/10):

    Sosok yang sibuk di sepertiga akhir, dan nyaris mencetak gol kedua Chelsea namun digagalkan penyelamatan berani dari Trott. Akhirnya muncul saat waktu tersisa delapan menit untuk melepaskan tembakan mendatar bersih yang terdefleksi kaki Bagan dan masuk ke pojok jauh.

    Trevoh Chalobah (N/A):

    Hanya dimasukkan beberapa menit sebelum laga usai.

    Enzo Maresca (7/10):

    Emosi campur aduk pada malam di mana pemain lapis keduanya kesulitan bersaing dengan tim League One, tetapi pergantian pemainnya membuat perbedaan besar. Ia bisa bernapas lega dan mulai merencanakan laga semi-final.

0