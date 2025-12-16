Rating Pemain Chelsea Vs Cardiff City: Supersub Alejandro Garnacho & Pedro Neto Selamatkan Wajah Enzo Maresca

Maresca melakukan perombakan total pada starting XI Chelsea, dengan mengganti ke-11 pemain usai kemenangan 2-0 atas Everton di akhir pekan. Babak pembuka berjalan alot, tidak ada tim yang lancar dalam menyerang dan pertahanan kedua tim memberikan ruang bagi terciptanya peluang. Tuan rumahlah yang seharusnya membuka skor lebih dulu. Isaak Davies mendapatkan ruang luas di sisi kiri, namun ia terburu-buru saat masuk ke kotak penalti dan tembakannya melebar jauh, padahal ia seharusnya bisa menguji Filip Jorgensen di gawang Chelsea.

Babak kedua dimulai tak jauh beda dengan akhir babak pertama, di mana Bluebirds mendominasi penguasaan bola. Namun, tuan rumah gagal menciptakan peluang emas dan tak bisa berbuat banyak saat The Blues mulai mengambil alih kendali permainan. Maresca memasukkan tenaga baru lewat Joao Pedro dan Garnacho setelah jeda. Pemain internasional Argentina itulah yang membuka skor setelah kesalahan pemain Cardiff membiarkan Facundo Buonanotte melakukan serangan balik; ia memberikan umpan kepada Garnacho untuk melepaskan tembakan mendatar melewati Trott.

The Blues mulai mendominasi jalannya laga dan perubahan pemain membuat mereka tampak pasti akan menambah gol. Namun, terjadi kegemparan saat pemain internasional Skotlandia, David Turnbull, menyundul bola melewati Jorgensen untuk menyamakan kedudukan. Stadion Cardiff City bergemuruh saat para suporter mencium peluang, tetapi pemain pengganti lain lah yang mengembalikan keunggulan tim tamu. Neto melepaskan tembakan mendatar keras yang sedikit terdefleksi sebelum bersarang di pojok gawang.

Tuan rumah mencoba menekan habis-habisan di tahap akhir laga, tetapi penyelesaian rapi Garnacho di detik-detik terakhir yang mempermanis hasil bagi tim London Barat. Pasukan Maresca kini bisa menatap tempat mereka di babak semi-final yang akan dimulai pada Tahun Baru.

GOAL memberikan rating pemain Chelsea dari Cardiff City Stadium...