Stephen Darwin dan Anugerah Pamuji

Rating Pemain Chelsea Vs Brentford: Penebusan Dosa Robert Sanchez! Sang Kiper Kokoh Dari Serangan The Bees Kala Gol Joao Pedro & Cole Palmer Amankan Kemenangan Vital Untuk Perburuan Empat Besar

Pertandingan pertama Liam Rosenior sebagai pelatih Chelsea di Liga Premier berakhir dengan kemenangan melawan Brentford, sebagian besar berkat penampilan heroik kiper Spanyol yang sering dikritik, Robert Sanchez. Pemain berusia 28 tahun itu membuat penyelamatan besar untuk menggagalkan Kevin Schade yang tampaknya akan mencetak gol penyeimbang di babak kedua, dengan Cole Palmer menambah gol dari tembakan keras Joao Pedro di babak pertama untuk memastikan kemenangan 2-0 yang agak kurang meyakinkan bagi The Blues.

Babak pertama yang penuh kejadian membuat Brentford nyaris mencetak gol setelah 21 menit ketika Schade yang berbahaya membuat Trevoh Chalobah terjatuh dan memberikan umpan, memaksa Sanchez melakukan penyelamatan cerdas untuk menghentikan Tosin Adarabioyo dari memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Kesempatan yang terbuang ini harus dibayar The Bees segera setelahnya, dengan Joao Pedro menghancurkan tembakan kuat ke bagian atas gawang setelah bola secara kebetulan memantul ke arahnya.

Mathias Jensen kemudian melewatkan kesempatan besar untuk menyamakan kedudukan saat ia masuk diam-diam di belakang Marc Cucurella dan menendang bola mengenai tiang jauh, sebelum Alejandro Garnacho entah bagaimana gagal membuat skor menjadi 2-0 - pemain asal Argentina itu menembak melebar dengan gawang terbuka setelah umpan rendah menggoda dari Pedro Neto di sebelah kanan menemukannya.

Brentford kembali nyaris mencetak gol segera setelah babak kedua dimulai saat Sanchez menggagalkan Schade ketika penyerang asal Jerman itu melesat dalam situasi satu-lawan-satu, sebelum penyerang asal Brasil yang sedang dalam performa, Igor Thiago, menyundul kesempatan terbuka melebar dari gawang setelah sepak pojok. Dan saat tim Keith Andrews terus menekan dan tampak mungkin memaksakan gol penyama, Palmer muncul untuk memberikan pukulan maut pada menit ke-76 saat ia menyarangkan bola dari titik penalti setelah Caoimhin Kelleher menjatuhkan Liam Delap.

GOAL menilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

    Penjaga Gawang & Bek

    Robert Sanchez (8/10):

    Penyelamatan besar dengan kaki kirinya menggagalkan gol pasti Schade di babak kedua. Juga tampil baik menghentikan Tosin yang nyaris mengarahkan bola ke gawang sendiri di babak pertama saat dia menjawab kritik dengan tegas.

    Reece James (6/10):

    Memperbaiki diri dalam bertahan di babak kedua tetapi tidak mampu maju dan memberi pengaruh di area penyerangan, yang merupakan salah satu kekuatannya. Ditarik keluar tak lama sebelum akhir pertandingan.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Menetap setelah kesalahan awal yang membuat Schade menempatkannya di tanah, hampir menghasilkan gol bunuh diri. Melakukan beberapa kerja pertahanan yang baik dalam menghadapi gelombang serangan Brentford di 45 menit kedua.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Melakukan satu atau dua clearance penting dan umumnya menangani ancaman 16-gol Thiago dengan baik sebelum masalah cedera membuatnya digantikan di babak kedua.

    Marc Cucurella (5/10):

    Giat seperti biasa, jatuh lucu ke tanah pada satu titik setelah didorong oleh Schade. Tidak mampu berbuat banyak di depan, karena dominasi Brentford secara keseluruhan.

    Gelandang

    Moises Caicedo (6/10):

    Membuat blok krusial untuk menghalangi Yarmolyuk tepat pada akhir babak pertama dan menambah jumlah di area tengah untuk menghadapi serangan bertubi-tubi dari Brentford.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Mendapatkan assist dari bola pantul yang mengarah ke gol Joao Pedro tetapi tidak banyak terjadi di luar itu.

    Penyerang

    Pedro Neto (5/10):

    Pantas mendapatkan assist untuk bola yang menyilang dengan tajam yang diacaukan oleh Garnacho. Itu adalah momen terbaiknya dalam penampilan yang cukup rata-rata.

    Cole Palmer (7/10):

    Jelas dia belum fit sepenuhnya untuk pertandingan dan cukup anonim sebelum menghilangkan ketegangan Stamford Bridge dengan penalti yang biasanya meyakinkan.

    Alejandro Garnacho (3/10):

    Tergelincir saat berlari ke dalam kotak di babak pertama dan itu merangkum harinya. Menembak dengan sangat buruk ketika dihadapkan dengan gawang yang terbuka dan ditarik keluar sebelum menit ke-60. Buruk.

    Joao Pedro (7/10):

    Melakukan tembakan keras yang membuka skor sehingga Kelleher tidak punya peluang, tetapi tidak efektif setelahnya saat Brentford terus menyerang di babak kedua. Ditarik keluar setelah 73 menit.

    Cadangan & Manajer

    Andrey Santos (6/10):

    Menambahkan kekuatan di lini tengah karena Brentford terus terlihat mengancam di babak kedua.

    Wesley Fofana (7/10):

    Berintegrasi dengan baik bersama Chalobah setelah menggantikan Tosin yang cedera.

    Liam Delap (7/10):

    Keterlibatan pertamanya yang menentukan setelah menggantikan Joao Pedro membuatnya memanfaatkan sentuhan lemah Kelleher untuk mendapatkan penalti untuk 2-0.

    Jorrel Hato (N/A):

    Dimainkan pada menit-menit terakhir pertandingan.

    Josh Acheampong (N/A):

    Menggantikan James pada detik-detik penutupan.

    Liam Rosenior (6/10):

    Bukan performa meyakinkan yang dia harapkan, tetapi dia meraih kemenangan pertamanya di Liga Premier melawan lawan yang sulit. Perlu mencari cara untuk mendapatkan yang terbaik dari Palmer dan Fernandez karena tidak benar-benar mengklik di sini, tetapi dia akan senang mendapatkan tiga poin untuk tetap bersaing finis empat besar.

