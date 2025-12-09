Chelsea beaten by AtalantaGetty/Goal
Richard Mills dan Adhe Makayasa

Rating Pemain Chelsea Vs Atalanta: The Blues Terpeleset Di Bergamo! Malam Kelabu Wesley Fofana Picu Keruntuhan Di Liga Champions

Harapan Chelsea lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions menipis usai takluk 2-1 dari Atalanta, Rabu dini hari. Sempat unggul lewat Joao Pedro, The Blues runtuh di babak kedua akibat penampilan buruk lini pertahanan, termasuk cameo bencana Wesley Fofana. Gol Gianluca Scamacca dan Charles De Ketelaere memperpanjang tren tanpa kemenangan Chelsea menjadi empat laga di semua kompetisi.

Di malam ketika Chelsea membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi delapan besar fase liga, tim tamu harus menahan gempuran awal dari tuan rumah Italia. Namun, melawan arus permainan, Reece James melepaskan umpan indah ke kotak enam yard yang diselesaikan dengan tenang oleh Pedro pada menit ke-25 setelah tinjauan VAR. Ademola Lookman dua kali nyaris mencetak gol bagi tim Serie A tersebut, namun The Blues berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan tipis.

Kapten James menyia-nyiakan peluang besar sesaat setelah jeda, sebelum gol Lookman dianulir karena offside. Namun 10 menit babak kedua berjalan, Chelsea tak kuasa menahan serangan "Biru Hitam" saat Scamacca menyundul umpan silang akurat De Ketelaere ke dalam gawang.

Tujuh menit jelang bubaran, De Ketelaere melengkapi comeback Atalanta saat tembakannya yang terdefleksi lolos di bawah badan Robert Sanchez, menyusul kelengahan pemain Chelsea yang memberi ruang tembak. Pedro nyaris menyamakan kedudukan di detik-detik akhir, namun kekalahan ini membuat tim London barat terlempar ke peringkat 10 klasemen, dua strip di luar zona lolos otomatis 16 besar.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari New Balance Arena...

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (5/10):

    Meski melakukan beberapa penyelamatan yang terlihat bagus, tepisan atau tinjunya tidak benar-benar menjauhkan bahaya. Mungkin seharusnya bisa berbuat lebih baik untuk gol kedua Atalanta, terlepas dari adanya defleksi.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Bek kanan dadakan ini mendapat kartu kuning di babak pertama, dan akibatnya ditarik keluar saat jeda. Sebenarnya tidak melakukan banyak kesalahan.

    Josh Acheampong (7/10):

    Melakukan tekel penyelamatan gemilang untuk menggagalkan gol yang hampir pasti dari Lookman dari jarak dekat, lalu melakukan tekel tepat waktu untuk kembali mematahkan serangan mantan pemain Fulham itu. Babak pertama yang penuh kedewasaan.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Tampak melakukan pekerjaan yang lumayan, tetapi ia adalah bagian dari pertahanan yang kebobolan dua gol lunak. Ia terlalu memberi jarak pada De Ketelaere saat gol kedua Atalanta.

    Marc Cucurella (5/10):

    Pemain internasional Spanyol ini menjelajah banyak area lapangan dan sering terlihat naik tinggi bahkan ketika Chelsea tidak menguasai bola. Namun, ia tidak menutup pergerakan De Ketelaere dengan cukup cepat dan harus membayar mahal harganya.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-CHELSEAAFP

    Gelandang

    Reece James (7/10):

    Sang kapten memimpin dengan memberi contoh di babak pertama, menunjukkan lagi bahwa ia sangat mampu bermain sebagai gelandang. Ia mencetak satu asis hebat dan bekerja sangat keras di lini tengah. Namun, beberapa penyelesaian akhirnya seharusnya bisa lebih baik.

    Moises Caicedo (6/10):

    Tidak berada di level terbaiknya seperti biasa, yang mungkin sebagian disebabkan karena absen di dua laga terakhir Liga Primer akibat skorsing.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Pemain Argentina ini masuk ke posisi-posisi berbahaya, tetapi beberapa penyelesaian akhir dan sentuhannya di sepertiga akhir lapangan berada di bawah standar yang dibutuhkan.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-CHELSEAAFP

    Penyerang

    Pedro Neto (7/10):

    Ketika ia menundukkan kepala dan berlari menantang bek lawan, ia menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Kerap menimbulkan masalah dan sial harus ditarik keluar tepat setelah satu jam.

    Joao Pedro (7/10):

    Setelah hanya mencetak dua gol dalam 18 pertandingan terakhirnya untuk klub dan negara, pemain Brasil ini menunjukkan insting poacher-nya dengan gol Liga Champions pertamanya. Namun selain itu, tidak banyak berkontribusi.

    Jamie Gittens (5/10):

    Mantan pemain Borussia Dortmund ini punya banyak kecepatan tetapi tidak menunjukkan hal selain itu. Ia juga terlalu mudah kalah fisik saat menguasai bola.

  • Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Pergantian & Manajer

    Wesley Fofana (5/10):

    Tidak mengikuti pergerakan lari Scamacca untuk gol penyeimbang Atalanta, lalu wajahnya terkena sepatu lawan, yang menyebabkan pemain pengganti ini harus diganti lagi.

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Lebih efektif dalam penampilan singkatnya dibanding Gittens sepanjang laga.

    Malo Gusto (5/10):

    Sering maju ke depan tetapi tidak berbuat banyak saat berada di sepertiga akhir.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Tidak punya banyak waktu untuk memberi dampak.

    Enzo Maresca (5/10):

    Pergantian pemainnya tidak memberikan dampak besar dan pelatih asal Italia itu pasti tidak senang dengan cara timnya kebobolan dua gol tersebut. Sebuah peluang besar yang terbuang.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Everton crest
Everton
EVE
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0