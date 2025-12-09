Rating Pemain Chelsea Vs Atalanta: The Blues Terpeleset Di Bergamo! Malam Kelabu Wesley Fofana Picu Keruntuhan Di Liga Champions

Di malam ketika Chelsea membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi delapan besar fase liga, tim tamu harus menahan gempuran awal dari tuan rumah Italia. Namun, melawan arus permainan, Reece James melepaskan umpan indah ke kotak enam yard yang diselesaikan dengan tenang oleh Pedro pada menit ke-25 setelah tinjauan VAR. Ademola Lookman dua kali nyaris mencetak gol bagi tim Serie A tersebut, namun The Blues berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan tipis.

Kapten James menyia-nyiakan peluang besar sesaat setelah jeda, sebelum gol Lookman dianulir karena offside. Namun 10 menit babak kedua berjalan, Chelsea tak kuasa menahan serangan "Biru Hitam" saat Scamacca menyundul umpan silang akurat De Ketelaere ke dalam gawang.

Tujuh menit jelang bubaran, De Ketelaere melengkapi comeback Atalanta saat tembakannya yang terdefleksi lolos di bawah badan Robert Sanchez, menyusul kelengahan pemain Chelsea yang memberi ruang tembak. Pedro nyaris menyamakan kedudukan di detik-detik akhir, namun kekalahan ini membuat tim London barat terlempar ke peringkat 10 klasemen, dua strip di luar zona lolos otomatis 16 besar.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari New Balance Arena...