Rating Pemain Chelsea Vs Aston Villa: Perubahan Aneh Taktik Enzo Maresca Bawa Petaka! Villa Bangkit Via Brace Ollie Watkins & Cole Palmer Dipermalukan 'Rival' Di Timnas Inggris Morgan Rogers

Terlepas dari kemenangan luar biasa Villa, Chelsea memulai lebih baik saat Cole Palmer dan Enzo Fernandez hampir mencetak gol untuk tuan rumah. Mantan bintang Watford, Pedro, hampir memecahkan kebuntuan tetapi Emi Martinez menyelamatkan dengan baik usaha flick pemain Brasil itu. Kapten The Blues, Reece James, mencoba peruntungannya, tetapi hanya bisa melepaskan tembakan cepat, melebar ke sudut. Tekanan mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37 ketika sepak pojok melayang dari James menyentuh bagian belakang kaki Pedro yang tidak menyadarinya dari jarak satu meter untuk membuat skor menjadi 1-0.

Setelah menghasilkan angka Expected Goals nol di babak pertama, Villa harus meningkatkan permainan tetapi Chelsea terus terlihat lebih mungkin mencetak gol dan jika bukan karena intersepsi terakhir dari John McGinn, Alejandro Garnacho akan dengan mudah mencetak gol ke gawang kosong. Kemudian, James nyaris mencetak gol sendiri ketika umpan silang-tembakannya hampir mengejutkan Martinez dari jarak jauh. Akhirnya, tim tamu menghasilkan sesuatu yang berarti ketika pemain pengganti Ollie Watkins memberikan bola kepada Boubacar Kamara, tetapi Robert Sanchez dengan cepat keluar untuk menahan usaha tersebut.

The Blues kemudian harus membayar karena pemborosan mereka di depan gawang ketika Watkins menyarangkan bola tidak lama setelah satu jam bermain. The Villans akhirnya bermain lebih baik dan akan memimpin jika Sanchez tidak menahan tembakan kuat Ian Maatsen dengan tangan yang kuat. Dan perubahan itu tuntas pada menit ke-84 ketika Watkins mencetak gol dengan sundulan luar biasa dari sepak pojok. Itu adalah akhir dari segalanya saat Villa menyamai rekor klub sepanjang masa dengan 11 kemenangan berturut-turut, yang tercatat pada tahun 1897 dan 1914. Chelsea kini tertinggal 10 poin dari Villa yang berada di posisi ketiga dan 13 poin dari pemuncak liga Arsenal dalam pertandingan di mana Unai Emery melakukan pergantian pemain dengan tepat, dan Maresca tidak.

