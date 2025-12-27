Chelsea lose to Aston VillaGetty/Goal
Rating Pemain Chelsea Vs Aston Villa: Perubahan Aneh Taktik Enzo Maresca Bawa Petaka! Villa Bangkit Via Brace Ollie Watkins & Cole Palmer Dipermalukan 'Rival' Di Timnas Inggris Morgan Rogers

Chelsea melepas posisi unggul saat Aston Villa memperpanjang kemenangan mereka menjadi 11 pertandingan, berkat dua gol dari Ollie Watkins dalam kemenangan comeback 2-1. Joao Pedro memberi keunggulan bagi The Blues di babak pertama yang memang layak didapatkan, namun babak kedua yang buruk dari tim asuhan Enzo Maresca menghancurkan ambisi tipis mereka untuk meraih gelar Liga Premier saat Watkins menjadi bintang utama pada Sabtu malam.

Terlepas dari kemenangan luar biasa Villa, Chelsea memulai lebih baik saat Cole Palmer dan Enzo Fernandez hampir mencetak gol untuk tuan rumah. Mantan bintang Watford, Pedro, hampir memecahkan kebuntuan tetapi Emi Martinez menyelamatkan dengan baik usaha flick pemain Brasil itu. Kapten The Blues, Reece James, mencoba peruntungannya, tetapi hanya bisa melepaskan tembakan cepat, melebar ke sudut. Tekanan mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37 ketika sepak pojok melayang dari James menyentuh bagian belakang kaki Pedro yang tidak menyadarinya dari jarak satu meter untuk membuat skor menjadi 1-0.

Setelah menghasilkan angka Expected Goals nol di babak pertama, Villa harus meningkatkan permainan tetapi Chelsea terus terlihat lebih mungkin mencetak gol dan jika bukan karena intersepsi terakhir dari John McGinn, Alejandro Garnacho akan dengan mudah mencetak gol ke gawang kosong. Kemudian, James nyaris mencetak gol sendiri ketika umpan silang-tembakannya hampir mengejutkan Martinez dari jarak jauh. Akhirnya, tim tamu menghasilkan sesuatu yang berarti ketika pemain pengganti Ollie Watkins memberikan bola kepada Boubacar Kamara, tetapi Robert Sanchez dengan cepat keluar untuk menahan usaha tersebut. 

The Blues kemudian harus membayar karena pemborosan mereka di depan gawang ketika Watkins menyarangkan bola tidak lama setelah satu jam bermain. The Villans akhirnya bermain lebih baik dan akan memimpin jika Sanchez tidak menahan tembakan kuat Ian Maatsen dengan tangan yang kuat. Dan perubahan itu tuntas pada menit ke-84 ketika Watkins mencetak gol dengan sundulan luar biasa dari sepak pojok. Itu adalah akhir dari segalanya saat Villa menyamai rekor klub sepanjang masa dengan 11 kemenangan berturut-turut, yang tercatat pada tahun 1897 dan 1914. Chelsea kini tertinggal 10 poin dari Villa yang berada di posisi ketiga dan 13 poin dari pemuncak liga Arsenal dalam pertandingan di mana Unai Emery melakukan pergantian pemain dengan tepat, dan Maresca tidak.

GOAL memberikan penilaian untuk pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

  • Chelsea v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Bek

    Robert Sanchez (7/10):

    Bisa saja duduk santai dengan secangkir teh selama sebagian besar pertandingan, tetapi ketika dia dipanggil, pemain asal Spanyol itu tampil mengesankan, melakukan banyak penyelamatan. Sayangnya, semua itu sia-sia.

    Reece James (7/10):

    Sang kapten kembali bermain di posisi bek kanan untuk pertandingan ini, setelah tampil gemilang di lini tengah dalam beberapa minggu terakhir, namun hal itu tidak membuat perbedaan karena dia tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di babak pertama. Namun, bahkan dia tidak bisa memandu timnya meraih kemenangan secara sendirian.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Diberi kesempatan langka untuk menjadi starter di Premier League dan sebagian besar dapat menangani Donyell Malen dengan baik, tetapi umpan yang salah arahnya dimanfaatkan oleh Villa dan beberapa detik kemudian skor menjadi 1-1. Kemungkinan tidak akan banyak mendapat peluang lagi di lini belakang Chelsea berikutnya.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Pemain bertahan ini relatif tidak terganggu selama 60 menit pertama, tetapi, krusialnya, dia kalah cepat dari Watkins untuk gol penyeimbang Villa. Setelah itu, dia kesulitan menghadapi penyerang Inggris yang tak tertahankan tersebut.

    Marc Cucurella (6/10):

    Pemain internasional Spanyol berambut keriting ini ada di mana-mana selama 45 menit pertama tetapi ketika Villa mulai hidup, dia berulang kali keluar dari posisinya.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ASTON VILLAAFP

    Gelandang

    Moises Caicedo (5/10):

    Chelsea jauh lebih baik dengan mantan pemain Brighton itu di lini tengah mereka, dan ketika timnya tertekan, dia tetap berjuang. Namun, dia juga sempat kehilangan bola.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Memberikan lebih banyak tenaga, kontrol, dan substansi pada lini tengah Chelsea, tetapi dia tidak bisa menghentikan arus yang berbalik menguntungkan Chelsea.

    Cole Palmer (6/10):

    Bintang Inggris itu menunjukkan kilasan kualitas, dengan menggocek lawan dan memberi umpan yang memikat, tetapi ia tertangkap menguasai bola dan pengaruhnya memudar ketika timnya kesulitan. Dia juga tidak senang ketika digantikan, dan bisa dibilang kalah dalam pertarungan nomor 10 The Three Lions.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ASTON VILLAAFP

    Penyerang

    Pedro Neto (4/10):

    Telah menjadi salah satu pemain terbaik Chelsea musim ini tetapi terlalu tidak efektif melawan Villa. 

    Joao Pedro (7/10):

    Melakukan beberapa pekerjaan yang tidak glamor di luar bola dan usahanya terbayar dengan gol keberuntungan. Namun, dia digantikan oleh Liam Delap, menandakan bahwa Maresca menginginkan lebih dari pemain Brasil tersebut.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Tidak mendapatkan banyak kegembiraan dalam situasi satu lawan satu dengan Matty Cash dari Villa dan selain berlari banyak, perlu menawarkan produk akhir yang lebih baik.

  • Chelsea v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cadangan & Manajer

    Malo Gusto (5/10):

    Tidak dapat memberikan kesan yang berarti dalam pertemuan tersebut.

    Liam Delap (4/10):

    Dampak paling mencolok yang ia buat dari bangku cadangan adalah menerima kartu kuning.

    Jamie Gittens (4/10):

    Sangat sedikit yang dilakukan dari bangku cadangan.

    Estevao (5/10):

    Memiliki sangat sedikit kesempatan untuk bersinar.

    Enzo Maresca (4/10):

    Meski pelatih asal Italia itu mampu membalikkan keadaan melawan Newcastle United sebelumnya, Chelsea terlihat kehilangan ide ketika Villa kembali dalam permainan. Mungkin mereka merindukan kehadirannya di pinggir lapangan, dengan mantan bos Leicester City itu menjalani larangan satu pertandingan. Pemain penggantinya juga sangat sedikit yang dilakukan.

